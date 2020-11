Dans Genshin Impact, la récolte fait partie intégrante de l’aventure. Et l’une des ressources les plus importantes, c’est la monnaie. Pour cela, vous devez jouer, réaliser des objectifs ou passer à la caisse. Mais parfois, on peut simplement profiter d’un bonus mis à disposition par les développeurs. C’est le cas des Codes d’échange, une feature que l’on oublie assez facilement.

Qu’est-ce que le code d’échange ?

Le code d’échange est un onglet sur le site officiel. Vous l’avez peut-être déjà remarqué si vous aviez navigué dessus. Mais à quoi sert-il ? C’est simple, en échange d’un code, vous pourrez récupérer des bonus directement en jeu. Il s’agit de codes promotionnels qui sont généralement délivrés par miHoYo.

Code d’échange actif

Le souci avec ces codes, c’est qu’ils changent très souvent. On en a eu de nombreux depuis le lancement de Genshin Impact. Mais parfois, ils sont disponibles qu’une poignée de joueurs. A l’heure où sont écrites ces lignes, au moins deux codes sont disponibles à savoir :

Genshin1111 : 60 primo-gemmes et 10 000 moras

: 60 primo-gemmes et 10 000 moras Genshingift : 50 primo-gemmes et 3 leçons du héros

Le premier est pour célébrer la mise à jour 1.1 et ne sera actif que très peu de temps. L’autre est un petit cadeau supplémentaire des développeurs.

A noter que cette liste varie régulièrement. On mettra à jour l’article mais les codes ne marcheront plus après un moment. N’hésitez donc surtout pas à communiquer de nouveaux codes en commentaire et à aller voir la section des commentaires pour en trouver. Vous pouvez aussi venir en discuter sur nos sections dédiées à Genshin Impact sur notre serveur Discord.

Comment activer un code d’échange ?

Puis, pour utiliser un code d’échange pour le pack, c’est simple : rendez-vous dans l’onglet Code d’échange (Gift) du site officiel et remplissez les champ :

Serveur (Européen sans doute)

Nom de votre personnage

Code d’échange

A noter que lorsque vous vous connectez via le site, ce qui est obligatoire pour récupérer les bonus, les premiers champs se remplissent tout seul.

Voilà, des primo-gemmes gratuites, on ne dit pas non ! Si vous souhaitez d’autres astuces, notamment sur la 1.1, on vous invite à consulter notre guide complet de Genshin Impact qui sera régulièrement mis à jour.