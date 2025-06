Les sorties jeux vidéo de la semaine du 30 juin (Mecha Break, Firmament…)

Et voilà, l’été arrive, la canicule aussi, et les sorties jeux vidéo commencent doucement à se calmer. Malgré tout, le mois de juillet aura quelques bonnes surprises à nous faire découvrir, même si cette première semaine s’annonce particulièrement calme. On fait le point sur les quelques petites sorties à venir dans ces prochains jours, qui se comptent sur les doigts d’une seule main.