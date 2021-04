Rosalia est la seule héroïne inédite de la version 1.4 de Genshin Impact, qui se concentrait sur le retour de Venti et Tartaglia ainsi que sur la Fête des Alizées. La bonne sœur rejoint dorénavant le casting du jeu, et on vous dit tout ce qu’il y a à savoir sur elle et sur ses compétences.

Présentation de Rosalia

Rareté : ★★★★

: ★★★★ Élément : Cryo (Glace)

: Cryo (Glace) Arme : Arme d’hast

: Arme d’hast Seiyū : Ai Kakuma

: Ai Kakuma Anniversaire :

: Date d’arrivée bannière Rosalia : mardi 06 avril 2021

Description officielle : « Rosalia, une sœur de l’Église de Favonius de la ville de Mondstadt. Une étrange religieuse qui n’en a que l’apparence. Ses paroles sont acérées et son comportement froid. Imprévisible, elle part souvent sans prévenir personne et semble agir pour le bien d’une mission dont personne n’a connaissance… »

Compétences Rosalia

Compétences actives

Attaque normale (Lance Expiatoire) : Rosalia peut enchaîner jusqu’à cinq coups de lance consécutifs.

(Lance Expiatoire) : Rosalia peut enchaîner jusqu’à cinq coups de lance consécutifs. Attaque chargée : Elle charge en ligne droite et inflige des dégâts aux ennemis sur sa route ; cette attaque consomme de l’endurance.

: Elle charge en ligne droite et inflige des dégâts aux ennemis sur sa route ; cette attaque consomme de l’endurance. Confession des péchés : Rosalia se déplace rapidement derrière sa cible qu’elle transperce et tranche de sa lance, infligeant des dégâts Cryo. Ce mouvement ne fonctionne pas avec les ennemis trop grands.

: Rosalia se déplace rapidement derrière sa cible qu’elle transperce et tranche de sa lance, infligeant des dégâts Cryo. Ce mouvement ne fonctionne pas avec les ennemis trop grands. Sacrement mortel : Après avoir exécuté une attaque circulaire balayant les ennemis à proximité, Rosalia invoque une lance de glace qui frappe le sol. Les deux actions infligent des dégâts Cryo. Tant que la lance de glace est active, elle émet de façon intermittente des ondes de froid, qui infligent des dégâts Cryo aux ennemis à proximité.

Compétences passives

Confession forcée : Quand Rosalia frappe un ennemi dans son dos en utilisant Aveux ravageurs, le taux de critique de Rosalia augmente de 12% pour 5 secondes.

: Quand Rosalia frappe un ennemi dans son dos en utilisant Aveux ravageurs, le taux de critique de Rosalia augmente de 12% pour 5 secondes. Samaritain de l’ombre : Utiliser Sacrement mortel augmente le taux de critique de tous les membres de l’équipe (excepté Rosalia) de 15% du taux de critique de Rosalia pendant 10 sec. Le bonus du taux de critique gagné ne peut pas excéder 15%.

: Utiliser Sacrement mortel augmente le taux de critique de tous les membres de l’équipe (excepté Rosalia) de 15% du taux de critique de Rosalia pendant 10 sec. Le bonus du taux de critique gagné ne peut pas excéder 15%. Balade nocturne : Pendant la nuit, augmente la vitesse de mouvement de 10% de votre équipe. Cela ne fonctionne pour les donjons et les profondeurs spiralées. L’effet ne se cumule avec d’autres passifs ayant le même effet.

Constellation

Guide du pêcheur : Lorsque les attaques de Rosalia infligent un coup critique sa vitesse d’attaque et les dégâts des attaques normales augmentent de 10% pendant 4 secondes.

: Lorsque les attaques de Rosalia infligent un coup critique sa vitesse d’attaque et les dégâts des attaques normales augmentent de 10% pendant 4 secondes. Terre sacrée : Prolonge la durée de la lance de glace de Sacrement mortel de 4 secondes.

: Prolonge la durée de la lance de glace de Sacrement mortel de 4 secondes. Rite de confession :

: Souffrance bénie : Rosalia récupère 5 points d’énergie élémentaire lorsque Confession des péchés inflige un coup critique. Cet effet ne peut être déclenché qu’une fois par Confession des péchés.

: Rosalia récupère 5 points d’énergie élémentaire lorsque Confession des péchés inflige un coup critique. Cet effet ne peut être déclenché qu’une fois par Confession des péchés. Prière agonisante :

: Châtiment divin : Les attaques de Sacrement mortel réduisent la résistance physique des ennemis de 20% pendant 10 secondes.

Comment jouer Rosalia ?

A première vue, Rosalia semble être plutôt orientée comme étant un main DPS, avec un moveset porté sur les dégâts physiques. Sa première attaque élémentaire est certes très rapide à rechargée, mais il existe des personnages Cryo qui fonctionneront mieux qu’elle en tant que support.

Cela étant dit, dès que Rosalia atteint la constellation C2, son attaque Sacrement mortel devient plus intéressante car elle dure 4 secondes en plus, et permet donc de l’envisager en tant que Cryo support.

Meilleur équipement Rosalia

Quelle arme pour Rosalia ?

Là encore, tout dépend du rôle de Rosalia dans votre équipe. Si elle agit en tant que support, il faudra privilégier la recharge d’énergie, tandis qu’en tant que DPS, il faudra chercher le multiplicateur d’attaque ou de dégâts physiques. naturellement, toutes les lances 5 étoiles sont bonnes à utiliser, et pour les 4 étoiles :

Pique du croissant de lune (4★) : L’un des meilleurs choix pour ses excellentes statistiques et son orientation vers les dégâts physiques. Elle reste meilleure que la Lance Dosdragon , qui est dans la même veine mais un peu moins puissante (même si son passif peut avoir un intérêt).

: L’un des meilleurs choix pour ses excellentes statistiques et son orientation vers les dégâts physiques. Elle reste meilleure que la , qui est dans la même veine mais un peu moins puissante (même si son passif peut avoir un intérêt). Lance de Favonius (4★) : Une arme qui permettra de recharger efficacement l’énergie.

Meilleur set pour Rosalia

Rideau du Gladiateur (2 ou 4 pièces) : Un set qui va booster l’attaque globale de Rosalia.

: Un set qui va booster l’attaque globale de Rosalia. Chevalerie ensanglantée (2 pièces) : Pour les Rosalia main DPS, ce set va augmenter grandement les dégâts des attaques de base.

Les sets Ancien rituel royal ou Cryo peuvent être envisagé (en 2 pièces seulement), mais pas dans l’orientation main DPS pour Rosalia.

Quelles statistiques prioritaires pour Rosalia ?

Attaque% Taux critique Dégâts critiques Dégâts Cryo Recharge d’énergie Maîtrise élémentaire

Avec qui jouer Rosalia ?

Pour ce qui est des compositions d’équipes, on peut naturellement associer un personnage Hydro avec Rosalia, comme Xingqiu qui est le candidat parfait ou Fischl et un autre personnage Electro. Si vous souhaitez booster ses attaques de glace, elle ira de pair avec Chongyun ou Diona pour le soin et le bouclier.

Mona

Xingqiu

Diona

Chongyun

Kequing

Xiangling

Matériaux d’élévation et d’aptitudes Rosalia

Voici tout ce qu’il faudra pour monter Rosalia :

Niveau 20 : 1 x Eclat de Jade shivada / 3 x Tombaies / 3 x Insignes de nouvelle recrue / 20.000 moras

: 1 x Eclat de Jade shivada / 3 x Tombaies / 3 x Insignes de nouvelle recrue / 20.000 moras Niveau 40 : 3 x Fragment de Jade shivada / 2 x Duramen de Glace / 10 x Tombaies / 15 x Insignes de nouvelle recrue / 40.000 moras

: 3 x Fragment de Jade shivada / 2 x Duramen de Glace / 10 x Tombaies / 15 x Insignes de nouvelle recrue / 40.000 moras Niveau 50 : 6 x Fragment de Jade shivada / 4 x Duramen de Glace / 20 x Tombaies / 12 x Insignes de sergent / 60.000 moras

: 6 x Fragment de Jade shivada / 4 x Duramen de Glace / 20 x Tombaies / 12 x Insignes de sergent / 60.000 moras Niveau 60 : 3 x Morceau de Jade shivada / 8 x Duramen de Glace / 30 x Tombaies / 18 x Insignes de sergent / 80.000 moras

: 3 x Morceau de Jade shivada / 8 x Duramen de Glace / 30 x Tombaies / 18 x Insignes de sergent / 80.000 moras Niveau 70 : 6 x Fragment de Jade shivada / 12 x Duramen de Glace / 45 x Tombaies / 12 x Insignes d’officier / 100.000 moras

: 6 x Fragment de Jade shivada / 12 x Duramen de Glace / 45 x Tombaies / 12 x Insignes d’officier / 100.000 moras Niveau 80 : 6 x Pierre de Jade shivada / 20 x Duramen de Glace / 60 x Tombaies / 24 x Insignes d’officier / 120.000 moras

Si vous souhaitez d’autres conseils, on vous renvoie vers soluce complète de Genshin Impact ou tout simplement revenir sur l’index de notre guide complet de tous les personnages.