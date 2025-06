Guide Dune Awakening

Vous trouverez ici nos divers guides, soluces et astuces sur Dune Awakening. Notez que cette partie sera mise à jour régulièrement donc n’hésitez surtout pas à revenir la consulter dans les jours et semaines à venir.

Guide du débutant

Trophées/Succès

FAQ Dune Awakening

Cette section regroupe l’ensemble des informations liées au titre. Si vous avez une ou plusieurs questions en tête qui est/sont absente(s) ici, n’hésitez surtout pas à la/les poser en commentaires afin que nous puissions alimenter davantage cette FAQ.

Notre test (en cours de réalisation)

Notre test vidéo (en cours de réalisation)

Présentation de Dune Awakening

Dune Awakening est un MMORPG axé survie en monde ouvert développé et édité par Funcom, un studio norvégien connu notamment pour Conan Exiles. Se déroulant dans l’univers des célèbres ouvrages de science-fiction Dune écrits par l’auteur américain Frank Herbert, il nous invite à incarner notre propre personnage entièrement personnalisable tentant de faire face aux nombreux dangers mortels présents sur la planète désertique Arrakis.

En plus de ça, nous avons pour mission de percer les mystères entourant la disparition des Fremens. En effet, l’intrigue dans laquelle nous sommes plongés prend place dans une version alternative où elles ont disparu et Paul Atréides n’est jamais né, Dame Jessica acceptant finalement de mettre au monde une fille à la demande de l’ordre du Bene Gesserit. Autre différence importante avec le récit original, le duc Leto a survécu à la bataille d’Arrakeen. C’est dans ce contexte que nous sommes amenés à évoluer, tout en ayant la possibilité d’influer selon nos envies le conflit opposant Atréides et Harkonnen autour du commerce de l’épice.

Faut-il avoir lu les livres et/ou vu les films pour profiter du titre ?

Comme expliqué précédemment, Dune Awakening nous immerge dans une version alternative des livres, et donc adaptations cinématographiques qui en découlent. Par conséquent, il est possible de profiter du titre sans rien connaitre de l’univers original de la saga SF. Cependant, notez que divers lieux et personnages présents dans les romans et films sont intégrés dans le jeu. Si cela permet aux fans de redécouvrir la franchise sous un nouveau jour, les autres risquent de passer à côté de quelques références.

Puis-je jouer à la production à la manette ?

Bien que Dune Awakening soit un MMO dans l’esprit, il prend effectivement en charge le jeu à la manette, ce qui plaira à celles et ceux n’étant pas friand(e)s des contrôles au clavier/souris.

Suis-je obligé de jouer avec d’autres personnes pour profiter de l’expérience ?

Dune Awakening est un MMO dans l’esprit donc il nous incite naturellement à profiter de l’expérience avec d’autres personnes afin de progresser dans le scénario, explorer les moindres recoins d’Arrakis, créer une guilde, ou encore bâtir des abris plus ou moins élaborés. Toutefois, il est également envisageable de partir à l’assaut du vaste monde ouvert désertique seul(e) si c’est vraiment ce que nous souhaitons.

Quel est l’importance des combats et du PvP au sein de l’expérience de jeu ?

Des combats mêlant véhicules, boucliers, pistolets à aiguilles, ou encore affrontements à la lame au ralenti sont au programme de Dune Awakening. Cependant, il ne s’agit que d’un aspect du titre parmi tant d’autres, l’expérience de jeu étant essentiellement axée sur la survie. Concernant la dimension PvP, des zones dédiées sont présentes à divers endroits de la carte, notamment au sein du désert profond. Toutefois, notez que cette facette du MMO est optionnelle, le monde ouvert étant essentiellement conçu pour nous permettre de jouer en coopération (PvE).

Que se passe-t-il si je me fais dévorer par un ver des sables ?

Les vers des sables représentent la menace ultime d’Arrakis. Par conséquent, en mourant à cause d’eux, nous perdons tout ce que nous avions sur nous à ce moment-là ! Sachez cependant que le premier game over dans ce cadre se veut moins pénalisant que les prochains. Une manière trouvée par les développeurs pour nous inviter à nous méfier en permanence de ces ennemis en cours de partie.

Comment les serveurs fonctionnent-ils en jeu ?

Concrètement et pour essayer d’expliquer les choses de la façon la plus simple et claire possible, chaque « monde » de Dune Awakening réunit plusieurs serveurs spécifiques. Autrement dit, nous pouvons rencontrer n’importe quel(le) joueur ou joueuse se trouvant dans le même « monde » que nous. Toutefois, chaque serveur possède son propre open-world.

Des serveurs privés sont-ils prévus ?

Oui, il est possible de jouer sur des serveurs privés dès le lancement du jeu. Attention cependant, ils ne sont pas fournis par Funcom et doivent être loués auprès d’entreprises tierces spécifiques qui fixent leurs propres tarifs : GPORTAL, Nitrado, xREALM.

Quelles sont les configurations requises sur PC ?

Voici les configurations requises pour faire tourner Dune Awakening sur PC :

Configuration minimale (1080p/30 fps)

Système d’exploitation : Windows 10 64 bits

: Windows 10 64 bits Processeur : Intel Core i5-7400 ou AMD Ryzen 3 1200

: Intel Core i5-7400 ou AMD Ryzen 3 1200 Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 Go) ou AMD Radeon 5600 XT (6 Go) ou Intel Arc A380

: NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 Go) ou AMD Radeon 5600 XT (6 Go) ou Intel Arc A380 Mémoire vive : 16 Go de RAM

: 16 Go de RAM Espace disque : 60 Go d’espace disque SSD disponible au lancement

Configuration intermédiaire (1080p/60 fps)

Système d’exploitation : Windows 10 64 bits

: Windows 10 64 bits Processeur : Intel Core i5-8600K ou AMD Ryzen 5 2600

: Intel Core i5-8600K ou AMD Ryzen 5 2600 Carte graphique : NVIDIA GeForce RTX 2070 (8 Go) ou AMD Radeon RX 6600 (8 Go) ou Intel Arc A770

: NVIDIA GeForce RTX 2070 (8 Go) ou AMD Radeon RX 6600 (8 Go) ou Intel Arc A770 Mémoire vive : 16 Go de RAM

: 16 Go de RAM Espace disque : 75 Go d’espace disque SSD disponible au lancement

Configuration recommandée (1440p/60 fps)

Système d’exploitation : Windows 10 64 bits

: Windows 10 64 bits Processeur : Intel Core i7-10700K ou AMD Ryzen 5 5600X

: Intel Core i7-10700K ou AMD Ryzen 5 5600X Carte graphique : NVIDIA GeForce RTX 3070 (8 Go) ou AMD Radeon RX 6700 XT (12 Go) ou Intel Arc B580

: NVIDIA GeForce RTX 3070 (8 Go) ou AMD Radeon RX 6700 XT (12 Go) ou Intel Arc B580 Mémoire vive : 16 Go de RAM

: 16 Go de RAM Espace disque : 75 Go d’espace disque SSD disponible au lancement

Configuration Ultra (4K/60 fps)

Système d’exploitation : Windows 10 64 bits

: Windows 10 64 bits Processeur : Intel Core i7-11700K ou AMD Ryzen 7 5800X

: Intel Core i7-11700K ou AMD Ryzen 7 5800X Carte graphique : NVIDIA GeForce RTX 4070 (12 Go) ou AMD Radeon RX 7800 XT (12 Go)

: NVIDIA GeForce RTX 4070 (12 Go) ou AMD Radeon RX 7800 XT (12 Go) Mémoire vive : 16 Go de RAM

: 16 Go de RAM Espace disque : 75 Go d’espace disque SSD disponible au lancement

Quelles sont les différentes éditions numériques du jeu ?

En attendant de découvrir s’il aura droit à des versions physiques en marge de sa future arrivée sur PlayStation 5 et Xbox Series, Dune Awakening est commercialisé en trois éditions numériques différentes sur PC au lancement : Standard, Deluxe et Ultime. Retrouvez ci-dessous tout ce qu’il faut savoir à leurs sujets :

Edition Standard (Numérique) – 49,99€

Le jeu de base

Terrarium de Muad’Dib (bonus de précommande)

Skin global coucher de soleil (bonus de précommande)

5 jours d’accès anticipé (bonus de précommande)

Edition Deluxe (Numérique) – 69,99€

Le jeu de base

Season Pass (incluant 4 DLC dont un disponible dès le lancement)

Armure de Bator Sardaukar

Terrarium de Muad’Dib (bonus de précommande)

Skin global coucher de soleil (bonus de précommande)

5 jours d’accès anticipé (bonus de précommande)

Edition Ultime (Numérique) – 89,99€

Le jeu de base

Season Pass (incluant 4 DLC dont un disponible dès le lancement)

Armure de Bator Sardaukar

Jeu de pièces de construction de palais de Caladan

Distille de Dune, le film (2021)

Artbook numérique

Bande original numérique

Skin d’ornithoptère de trainée azurée

Skin de moto des sables du crépuscule

Terrarium de Muad’Dib (bonus de précommande)

Skin global coucher de soleil (bonus de précommande)

5 jours d’accès anticipé (bonus de précommande)

