Genshin Impact n’est pas un RPG en monde ouvert comme les autres mais s’apparente surtout à un gacha. Un genre que l’on voit surtout sur mobiles, mais auxquels des joueurs plus classiques ne sont pas forcément habitués. Il y a donc plusieurs choses à savoir sur comment obtenir un nouveau personnage ou comment fonctionnent les monnaies. On vous explique tout ça.

Comment invoquer des nouveaux personnages ?

Lorsque vous débloquez les vœux (après la bataille avec le dragon lorsque vous rencontre Jean pour la première fois), vous avez accès à des bannières qui mettront des personnages rares en avant comme Venti ci-dessus, qui est un personnage 5 étoiles assez puissant. Pour cela il vous faudra dépenser soit 1 pierre pour un vœu ou 10 pierres pour 10 vœux. Les vœux correspondent évidemment à des invocations.

Les invocations et les bannières

Première chose à bien prendre en compte est que ces invocations ont une grosse part de chance. Obtenir les unités les plus rares est difficile mais c’est ce qui fait tout le sel du genre. Suivant les bannières déployées dans le jeu, vous aurez la chance d’obtenir :

Uniquement des personnages

Des personnages et des armes

Uniquement des armes

L’onglet « Détails » vous permet de connaitre le pourcentage d’obtention de chaque unité ou arme. Ayez également à l’esprit que Genshin Impact dispose d’un système de « garantie ». Encore une fois, cela varie selon les bannières mais pour celle de Venti par exemple, vous obtiendrez une arme ou une unité 5 étoiles garantie au bout de 90 vœux (donc 9 fois 10 vœux) et une arme de 4 étoiles ou plus tous les 10 vœux.

Comment obtenir des pierres pour faire des vœux ?

Les bannières se décomposent pour l’instant en deux types :

Les événements : qui sont présents pour une durée limitée

: qui sont présents pour une durée limitée Les classiques permanents : qui sont toujours présents

Durant ce lancement, « Ballade en pintes » est une bannière évènement (indiqué en haut à gauche de la capture ci-dessus) tandis que « Envie de Voyage » est une bannière permanente. Elles n’utilisent donc pas les mêmes pierres pour fonctionner.

Que sont les pierres de vœux et comment les obtenir ?

Pour invoquer sur les bannières événements, vous devez posséder des Pierres de la fatalité tandis que pour les bannières permanentes, vous devez posséder des Pierres de la destinée. Pour les obtenir, vous devez les échanger contre des primo-gemmes. Il s’agit de ce que vous récoltez en permanence en accomplissant des missions, en ouvrant des coffres, en complétant des objectifs annexes etc.

Il est également possible d’en récupérer en les échangeant contre des Astéries et/ou des Astrions. Il s’agit de deux ressources que vous obtenez en supplément à chaque fois que vous faites des vœux. Notez que vous pouvez aussi obtenir des personnages ou des doublons en les achetant dans les échanges Astéries. Une rotation s’effectue périodiquement, la boutique ne propose donc pas indéfiniment les mêmes.

Comment obtenir des primo-gemmes autrement qu’en jouant ?

Genshin Impact est un free-to-play mais il propose évidemment des microtransactions qui viennent compliquer un peu les choses car au lieu d’acheter directement des primo-gemmes, il faut d’abord les échanger contre des cristaux primaires que l’on obtient contre de l’argent bien réel.

Comme vous pouvez le remarquer, le coup d’un cristal équivaut à un primo-gemme ce qui laisse pense que les cristaux serviront à l’avenir pour autre chose que l’achat de primo-gemmes.

Quels personnages invoquer ?

Plus généralement, la question dans un gacha est de savoir si l’on doit invoquer ou non sur telle ou telle bannière. Genshin Impact est un peu au-dessus de ça avec son charactère très particulier basé surtout sur l’exploration et les donjons. Certes, vous aurez toujours des personnages meilleurs que d’autres (les 5 étoiles pour aller vite) mais il faut d’abord penser à ceux que vous trouvez sympathiques et avec qui vous voudriez jouer.

Cela tombe bien car le titre propose aux joueurs d’essayer des unités dans un menu dédié en faisant un petit défi contre une tonne de monstres afin de voir de quoi ils sont capables et si le style de jeu vous convient. Toutefois, privilégiez les multi-invocations x10 car il vaut mieux être sûr que l’on pourra invoquer assez pour obtenir les garanties de la bannière.