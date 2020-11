Sorti en septembre dernier, Genshin Impact a déjà réuni de nombreux joueurs. En proposant un monde ouvert qui fourmille de détails, les activités ne manquent pas. Parmi celles-ci, on y retrouve bien sûr, la recherche des meilleurs personnages. Gacha oblige, il y a des héros qui sont meilleurs que d’autres, ou qui excellent dans un domaine et sont donc plus pertinents selon ce que vous faites.

Sur cette page, vous retrouverez notre tier list de Genshin Impact, avec les meilleurs personnages en fonction de leur capacité à combattre ainsi que leurs compétences, en exploration ou en donjons. A noter que cette tier list évoluera en fonction du temps, de l’arrivée de nouveaux visages mais aussi des potentiels équilibrages. La dernière actualisation date du 28 novembre 2020, prenant en compte la mise à jour 1.1.

Tier list Genshin Impact

Sur cette image, vous retrouverez donc la meilleure tier list pour Genshin Impact. Cette tier list regroupe les meilleurs personnages en fonction de toutes leurs caractéristiques. Bien sûr, certains excellent un peu mieux que d’autres dans un domaine. De même, pour vos compositions d’équipe, il est parfois utile de jongler selon les éléments, et piocher selon vos besoins en synergie élémentaire.

A noter que les personnages sont positionnés dans leur ordre de force également sur une même ligne, de gauche à droite. On vous dresse désormais la tier list, avec une énumération et quelques commentaires. Egalement, il est bon de noter que Genshin Impact n’ayant pas de PvP, cette tier list représente surtout les qualités globales de chaque personnage. Chaque joueur aura ses propres préférences et favoris dans l’équipe en fonction de votre façon de jouer.

Rang SS

Indéniablement, Diluc est un main DPS de choix. Il est idéal pour les synergies, tape très fort en tant que personnage principal et ses compétences reviennent vite. Il est ensuite suivi par Fishl qui est tout bonnement le meilleur personnage 4★ du jeu. Et c’est l’une des raisons pour lesquelles elle est si bien placée puisqu’il est plus facile de l’obtenir que les autres 5★ de la liste. Elle peut être aussi bien utilisée en support qu’en main DPS, en plus d’attaquer facilement en électro.

Avec ses dégâts de zone et ses compétences qui se prêtent parfaitement aux synergies, Klee se positionne logiquement derrière et se décrit comme une combattante très efficace. Même son de cloche pour Venti qui est un personnage anémo excellent. En premier heal se trouve ensuite Qiqi, excellente soigneuse, en plus d’être un support de choix avec la propagation Cryo.

Tartaglia est un personnage plus complexe à placer dans cette tier list, puisque les unités Hydro ne sont pas si capitales, sachant qu’il tire surtout sa puissance lorsqu’il passe en attaques de mêlée. Excellent DPS tout de même dans ce mode, mais plus complexe à maîtriser. Bennett est aussi un très bon élément Pyro, et s’avère être un support de choix, malheureusement quelque peu effacé par la présence de Diluc en SS Tier.

Rang S

Keqing

Jean

Razor

Mona

Diona

Xiangling

On y retrouve ici deux DPS électro qui tapent très fort, Keqing et Razor. Tous deux sont de très bons éléments mais sont légèrement limités par des défauts : Keqing prend du temps à montrer son potentiel en constellation tandis que Razor est surtout utile lorsqu’il DPS, et n’a que très peu d’intérêt lorsqu’on souhaite le combiner à d’autres unités.

Jean quant à elle est un très bon support, et permet d’avoir un élément anémo dans votre équipe. Tout comme Mona, qui permet d’apporter un élément Hydro, avec sa compétence qui permet de se combiner. La nouvelle arrivée, Diona, est un personnage équilibré, qui fonctionne bien dans ses attaques, mais qui n’arrive pas à la cheville de Qiqi dans son rôle et élément. A prendre donc si vous n’avez pas de Qiqi.

Quant à Xiangling, c’est un très bon combattant. Son invocation permet de diffuser du feu et peut proposer une bonne synergie. Elle est aussi utile en DPS mais c’est son ultime qui vient la placer aussi haut dans son classement : celui-ci reste lorsque l’on change de personnage et tape fort en élément Pyro. Mais c’est aussi le temps de recharge de cette ulti qui l’empêche de briller plus haut.

Rang A

Xingqiu

Chongyun

Barbara

Ningguang

Beidou

Si l’on n’avait pas évoqué les autres soigneurs, Barbara aurait pu se glisser plus haut, notamment grâce à sa gratuité à plusieurs reprises. Excellente soigneuse, elle combine également très bien son élément Hydro avec le reste de l’équipe puisque son aura reste présente. Malheureusement, elle ne sert qu’en heal et en élément Hydro, ce qui lui faire perdre un intérêt certain.

Si Chongyun peut facilement être considéré comme le meilleur main DPS en cryo, il est cependant moins utile en support et son utilité va donc varier en fonction de votre configuration. Constat inverse pour Xingqiu qui est un très bon DPS secondaire, mais qui va infliger peu de dégâts en combat direct.

Enfin, notons Beidou et Ningguang dans ce rank A. Beidou est souvent considéré comme un personnage peu utile, notamment à cause de sa lourdeur et de son manque de synergie. Elle reste néanmoins un bon DPS principal en tapant fort et avec des compétences qui mettent à mal vos adversaires. Elle reste néanmoins derrière un Razor. Quant à Ningguang, c’est aussi un bon DPS principal mais ses compétences ne sont pas les plus utiles en donjons et combats de boss.

Rang B

Arrivent ici les Voyageurs, en Anémo et Géo. Très bons personnages dans une équipe free-to-play, leurs compétences sont utiles mais sans jamais égaler les autres personnages de leur élément. Le Voyageur Anémo restera tout de même supérieur à Sucrose, qui, malgré d’excellentes compétences en support pour les synergies, a des temps de recharge bien trop long.

Kaeya est relégué au rang B par son manque de véritables dégâts et des compétences qui ne valent pas les Cryo listés plus haut. Il reste cependant un très bon soutien et peut intégrer des compositions avec des réactions à son ulti. Il faudra cependant attendre plusieurs constellations avant d’en voir pleinement ses qualités.

Et enfin, on y retrouve Noëlle et Lisa, qui auraient pu être de bons éléments mais qui peinent sur bien d’autres d’aspects. Lisa, par exemple, à des temps de recharge injustifiés. Noëlle est un DPS correct mais se fait surclasser par tous les autres éléments Géo, Ningguang en tête. Un bon tank mais peu utile pour l’instant.

Rang C

Malheureusement, malgré sa gratuité et son arrivée très rapide dans l’équipe, Amber va vite se révéler comme étant une unité peu utile. Dès que vous débloquerez un(e) autre archer/archère, Amber sera malheureusement à reléguer dans la réserve. Peu de dégâts, peu de propagation d’éléments Pyro, elle restera utile si vous n’avez pas Diluc, Bennett ou Xiangling.

Ici, nous n’allons pas nous étaler sur ce que l’on a déjà évoqué plus haut ou dans nos guides des personnages. Mais vous avez un aperçu des meilleurs DPS que vous jouez en tant que combattant principal. Pour plus de soluces sur le jeu, vous pouvez revenir à notre FAQ complète de Genshin Impact. On vous parle également de tous les combattants avec leur meilleur set dans notre