Les personnages de Street Fighter 6 sortent les maillots de bain pour fêter l’arrivée de Sagat en août

L’été sera chaud

Le roi du style Muay Thai est à l’honneur dans cette nouvelle vidéo de Street Fighter 6, où l’on peut voir Sagat préparer son retour, prêt à coller quelques mandales surpuissantes au reste du casting. C’est à partir du 5 août prochain que l’on pourra retrouver ce personnage, aussi bien sur PC, PS5, Xbox Series que sur la nouvelle version Switch 2.

Et c’est aussi à cette même date que certains personnages recevront un quatrième costume. Et pas des moindres, puisqu’il s’agit des maillots de bain tant attendus. Pour le moment, seuls Cammy, Luke, Chun-Li, Manon, Jamie, Kimberly et A.K.I. auront droit de s’habiller (ou se dévêtir) pour l’été, mais le reste du casting finira bien par être logé à la même enseigne, à condition d’attendre encore un peu.

Et pour les amoureux de compétition, Capcom a voulu rappeler que la Capcom Cup 12 aura lieu du 11 au 15 mars 2026 à Tokyo, avec un grand prix à 1 million de dollars qui fait rêver. Mais avant cela, le jeu sera bien entendu au cœur de l’EVO 2025, du 1er au 3 août prochain, juste avant l’arrivée de Sagat.