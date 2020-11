Genshin Impact propose de plus en plus de personnages jouables. Il peut donc vite devenir compliqué de savoir qui utiliser et dans quelle équipe. C’est pourquoi, on vous a préparé ce guide qui vous aidera à optimiser la composition de vos équipes afin de tirer le meilleur de vos personnages, même si les tirages n’ont pas forcément été très généreux avec vous. Quelle est la meilleure équipe ? Comment faire pour être le meilleur dans Genshin Impact avec ses personnages ? On vous dit tout.

Cet article a été réalisé pendant la version 1.1 de Genshin Impact et sera mis à jour pour suivre la meta du jeu et les ajouts de personnages.

L’intérêt d’avoir plusieurs équipes dans Genshin Impact

Certes, vu le farm demandé par Genshin Impact pour améliorer un seul personnage, on comprend facilement pourquoi tout le monde n’a pas forcément envie de monter plus de quatre personnages. Un sentiment qui s’oublie vite dans les Profondeurs Spiralées quand on nous demande d’utiliser deux équipes de quatre.

De plus, vous n’avez pas forcément les mêmes besoins selon l’activité en cours. Si vous vous promenez sur la carte pour trouver des coffres ou des géoculus, le DPS maximal ne sera pas forcément votre priorité. Et lors des affrontements contre un boss élémentaire ou la visite d’un donjon, cela se passera mieux si la majorité de votre équipe n’est pas inefficace sur l’élément en question.

C’est pour cela qu’il nous semble pertinent d’avoir au moins deux équipes différentes, quitte à faire une équipe principale que vous utilisez dans la majorité des cas, et une autre secondaire qui est surtout là pour dépanner face à un élément qui donne du mal à la première équipe et pour réussir à traverser les deuxièmes parties des Profondeurs Spiralées sans trop d’encombres.

Les éléments

L’élément est le principal critère à prendre en compte lors de la composition de son équipe dans Genshin Impact. Dans les combats les plus complexes, comme les boss, les donjons, les primes et les Profondeurs Spiralées, le type des ennemis et leurs sensibilités sont indiquées à l’avance. Donc autant en profiter pour composer l’équipe la plus efficace possible face à cet élément.

Notez également qu’avoir plus de deux personnages d’un même élément dans une équipe ne sert à rien. Cela n’améliore pas la résonance et cela nuit même à vos possibilités de faire des réactions. On ne recommande pas non plus les compositions avec deux personnages de deux éléments différents. Pour l’instant, le jeu n’a pas un casting assez conséquent pour proposer une équipe viable dans cette configuration.

On recommande donc des formations avec :

Personnage principal (élément 1)

Personnage 2 (élément 1)

Personnage 3 (élément 2)

Personnage 4 (élément 3)

Et comme l’un des buts des multiples équipes et d’affronter des éléments différents, nous recommandons vivement de ne pas avoir la même résonance dans les deux équipes. Pour tout ce qui est éléments, résonances et réactions, nous vous invitons à consulter notre guide dédié à cette mécanique essentielle de Genshin Impact avant de continuer pour y voir plus clair.

Les rôles dans Genshin Impact

Avec ses capacités, chaque personnage rentre dans un type d’utilisation particulier. La meta actuelle de Genshin Impact définit quatre rôles différents : DPS principal, DPS secondaire, soigneur et soutien. En théorie, on peut composer son équipe de deux façons différentes :

Un DPS principal, un soigneur, un DPS secondaire, un soutien

Un DPS principal, un soigneur, deux DPS secondaires

Soyons honnête, pour l’instant, le seul soutien assez pertinent est Venti et ses dégâts sont assez importants pour qu’on puisse le considérer comme un DPS secondaire viable. Un DPS principal peut tout à fait servir de secondaire et inversement, si vous n’avez rien d’autre sous la main. On y perdra tout de même un peu en efficacité dans un cas comme dans l’autre. Razor est une exception puisqu’il combine très mal avec les autres, ce qui le rend inutile en DPS secondaire.

Le DPS principal

Après l’élément, c’est le DPS principal qui va vous faire choisir le reste de l’équipe. Il s’agit de votre majeure source de dégâts et le personnage qui sera le plus souvent sur le terrain. C’est donc lui qui faut améliorer et équiper en priorité.

Comme on l’a dit, il est plus facile de faire une équipe Pyro ou Électro et c’est avant tout une question de DPS principal. Sur les sept éléments de Genshin Impact, trois n’ont pas de Main DPS viable pour l’instant. Géo et Hydro n’en ont qu’un seul tandis que Pyro en a deux et Électro en a trois. Il y a également un souci de rareté puisque la majorité d’entre eux sont des personnages cinq étoiles.

Il est donc très probable que vous ayez une équipe Électro vu leur nombre plus élevé et leur rareté moindre. Et votre deuxième équipe dépendra de votre chance au tirage parmi les éléments restants. En cas de doute entre plusieurs personnages, choisissez en fonction de l’équipement disponible, des potentiels DPS secondaires et de leur place dans la Tier List.

Les DPS principaux par élément :

Electro : Keqing, Razor, Beidou

Pyro : Diluc, Klee

Géo : Ningguang

Hydro : Tartaglia

Le soigneur

Un soigneur est facultatif dans Genshin Impact mais vous serez tout de même assez content d’en avoir un dans l’équipe lors des combats un peu plus longs. On sacrifie un peu de DPS total mais on réduit les chances de défaites. Vous pouvez dédier son équipement au fait de booster sa statistique ou sa technique de soin. Et il faut mieux choisir un élément autre que celui de la résonance visée, sa participation aux dégâts se fera surtout grâce à une réaction.

Les soigneurs par élément :

Cryo : Qiqi, Diona

Pyro : Bennett

Hydro : Barbara

Anémo : Jean

Notez que Xinqiu et Noëlle ont également un peu de soin mais pas à un débit assez important pour occuper pleinement le rôle de soigneur.

Le DPS secondaire

Un DPS secondaire fait des dégâts mais ces derniers sont trop limités pour lui permettre d’avoir le premier rôle. Il est donc là pour apporter une nouvelle vague de dégâts pendant que le DPS principal avant la fin de ses temps de rechargement et la récupération complète de son énergie. Pour les DPS secondaires, on vise un équipement qui augmente leurs dégâts élémentaires ou ceux de l’explosion élémentaire.

Il est recommandé d’avoir un DPS secondaire du même élément que le DPS principal pour activer la résonance élémentaire mais également régénérer l’énergie plus rapidement. Et si vous ne souhaitez pas avoir de soutien (donc dans la majorité des cas, si vous n’avez pas Venti), vous pouvez choisir un deuxième DPS secondaire mais cette fois-ci d’un élément capable de créer une réaction avec celui du DPS Principal.

Pour le choix du deuxième élément, Électro est encore une fois très populaire puisqu’il créé dans la plupart des cas une réaction qui augmente les dégâts infligés et fait des dégâts de zone. Hydro est également une bonne solution passe-partout. Anémo pourrait être aussi prisé s’il ne manquait pas cruellement de DPS secondaires de ce type. Géo n’a pas de DPS secondaires pour l’instant et sa réaction sert seulement à améliorer la défense ce qui n’est pas exactement notre priorité.

Par son rôle de complément, un DPS secondaire s’intègre plus facilement à une composition. Un seul changement de DPS secondaire peut tout changer et c’est donc le poste où on peut se permettre le plus de tests. Il faut d’ailleurs préciser que Chongyun est un cas particulier. En effet, son ulti transforme les dégâts des attaques physiques en dégâts Cryo ce qui peut être à double tranchant. Il s’intègre donc mieux à une équipe Cryo ou Pyro.

Les DPS secondaires par élément :

Le soutien

Soutien est la catégorie un peu fourre-tout. On y retrouve les personnages qui brillent par une qualité autre que leurs dégâts, sans pour autant soigner. Cela concerne ceux qui peuvent faire des boucliers, améliorer les stats des autres ou contrôler le mouvement des ennemis.

Comme on l’a dit un peu plus tôt, Venti est actuellement le seul de cette catégorie à s’en sortir avec les honneurs dans cette version de Genshin Impact. Il fait de bons dégâts, temporise très bien et il est en plus de type Anémo ce qui est toujours bienvenu puisque cela propage les autres éléments. On le recommande donc forcément dans une équipe où il n’y a pas déjà Jean, à jouer comme un DPS secondaire d’un autre élément.

Les soutiens par élément :

L’équipe d’exploration

Lorsque l’on fait de l’exploration pure dans Genshin Impact, il n’y a pas besoin d’avoir une équipe optimisée. Il y a moins besoin de penser en termes de dégâts et d’éléments et les armes prennent plus d’importance. Notez qu’avoir une équipe type d’exploration est facultatif vu que l’on peut facilement changer la composition tant que l’on n’est pas en combat. Mais il y a tout de même quelques choses à prendre en compte pour ne pas revenir constamment dans les menus.

Pour une équipe d’exploration, il faut donc :

un utilisateur de claymore

un archer

un personnage Pyro

Ce trio permettra de venir à bout de la majorité des énigmes, ennemis communs et des récoltes sans avoir à faire tourner l’équipe. Selon votre chance au tirage, il se peut que vous ayez aussi quelques personnages qui ont des compétences utiles lors de l’exploration.

On pense notamment à Venti capable de créer des colonnes de vent pour aller plus haut, ou aux personnages tels que Klee qui affichent certaines ressources sur la mini-carte. Il y a aussi ceux qui consomment moins d’endurance quand ils courent, nagent ou planent ce qui peut également être un petit bonus appréciable.

Mais gardez-bien à l’esprit que monter un personnage demande trop de temps pour qu’il soit pertinent d’améliorer quelqu’un dans l’unique but de l’exploration. Cherchez plutôt les bons profils parmi ceux qui sont dans vos équipes pour les Profondeurs spiralées.

Pour plus de soluces sur le jeu, vous pouvez revenir à notre FAQ complète de Genshin Impact. Vous pouvez également consulter nos guides de personnages pour savoir comment mieux les utiliser et les équiper maintenant qu’ils sont dans votre équipe.