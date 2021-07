La mise à jour 2.0 de Genshin Impact a apporté pas mal de choses. Si l’on retient principalement la région d’Inazuma et les nouveaux personnages, il y a aussi une nouveauté du côté de la bannière d’arme, qui a souvent été décriée par les joueurs. Pour tenter d’endiguer un peu le souci, miHoYo a ajouté une nouvelle fonctionnalité, le Chemin Divin, qui va assurer l’arme souhaitée au bout d’un certain nombre de tirages. Comment ça marche ?

Une bannière d’arme problématique

Si Genshin Impact est relativement généreux sur sa monnaie, avec des primo-gemmes régulièrement accordés, il a cependant un gros problème au niveau de sa bannière d’arme. En effet, il y a toujours deux armes 5 étoiles présentées, avec un taux de drop équivalent entre les deux. C’est-à-dire qu’il est tout à fait possible de faire des centaines de tirage et d’obtenir quatre ou cinq fois la même arme, sans jamais obtenir la seconde proposée.

Un système souvent décrié par les joueurs, qui auraient préféré avoir le même que celui de la bannière personnage, qui offre une garantie au bout d’un certain nombre. Pour contrer ça, Genshin Impact accueille le Chemin Divin dans sa mise à jour 2.0, un nouveau mécanisme qui va vous permettre d’obtenir l’arme souhaitée au bout d’un certain nombre de tirage.

Comment fonctionne le chemin divin ?

Concrètement, ce système vous permet d’avoir une garanti au bout d’un certain nombre de tirage. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur la nouvelle icone qui vient d’apparaître en bas à gauche de la bannière d’arme. Une fois sur cet écran, vous n’avez qu’à choisir l’arme souhaitée entre les deux armes 5 étoiles.

Quand c’est fait, vous pouvez désormais commencer les tirages : le taux de drop reste similaire à avant, et vous pouvez toujours avoir une chance d’avoir l’arme voulue à la première garantie 5 étoiles ou vous faire shaft (ne pas recevoir ce que vous souhaitez) encore une fois. Cependant, si vous n’avez pas l’arme en question, vous obtiendrez un point de destin.

Ce point de destin va s’ajouter à votre quota : il faut en avoir 2 pour utiliser le mécanisme et ainsi recevoir l’arme tant désirée. Attention, il faut avoir préalablement avoir 2 points de destin puis refaire des tirages : c’est lors d’un tirage que l’arme tombe (vous ne la recevrez pas automatiquement une fois les 2 points de destin reçu, il faut poursuivre les vœux). A noter que si vous optez pour une autre arme, vous perdrez vos points de destin.

Un système loin d’être suffisant ?

Malgré l’excellente initiative de la part de miHoYo, le système reste toujours aussi problématique. En effet, vous l’avez compris en lisant le fonctionnement, il faut encore réaliser de nombreux tirages pour être sûr d’avoir l’arme. Un joueur qui n’aura pas la chance des tirages devra donc effectuer 2 x 80 tirages pour récolter les 2 points de destin, puis une nouvelle fois 80 tirage pour avoir son arme choisie.

Cela revient à un total de 38 400 primo-gemmes pour obtenir l’arme via le Chemin Divin, soit encore beaucoup trop pour les joueurs et joueuses free-to-play. Certes, on ne peut qu’apprécier l’idée sur le papier, mais cela reste encore trop couteux pour la majorité de la communauté. Bien sûr, nous sommes ici dans une projecture où vous n’avez aucune chance à vos côtés.

Si vous souhaitez d’autres astuces sur le titre, n’hésitez pas à consulter notre guide complet de Genshin Impact, où l’on vous centralise notamment l’emplacement des Electroculus.