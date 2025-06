Guide Death Stranding 2: On the Beach

Dans cette première partie, vous retrouverez l’ensemble de nos astuces, guides et autres soluces sur Death Stranding 2: On the Beach. Sachez que cette section sera régulièrement mise à jour d’ici le lancement du jeu et après sa sortie, donc n’hésitez pas à revenir la consulter.

Liste des trophées

FAQ Death Stranding 2: On the Beach

Dans cette section, vous retrouverez les questions souvent posées au sujet du jeu Death Stranding 2: On the Beach. Vous pouvez poster vos questions en commentaires et nous alimenterons cette FAQ.

Présentation Death Stranding 2: On the Beach

Death Stranding 2: On the Beach est la deuxième entrée dans la licence introduite par Kojima Productions en 2019. On retrouve le héros Sam 11 mois après les événements du premier opus. Vivant seul avec la petite Lou, le personnage principal toujours joué par Norman Reedus va devoir sortir de son train-train quotidien afin de reconnecter de nouvelles régions au réseau chiral. L’humanité est toujours en proie à l’extinction, et ce nouveau voyage vise à la repousser.

Du côté des ingrédients de cette suite, on reste sur les mêmes bases. Un casting 5 étoiles, un monde ouvert aussi sublime qu’hostile, des livraisons et des déplacements à pied ou en véhicule à gérer minutieusement et des séquences d’action et d’infiltration. Le tout s’articule à nouveau via un système de multijoueur asynchrone où joueuses et joueurs s’entraident.

Faut-il avoir joué au premier opus avant de lancer Death Stranding 2: On the Beach ?

Il n’est pas impossible de se plonger dans cette suite sans avoir joué à Death Stranding premier du nom, mais l’univers de Kojima Productions, ses règles ainsi que la plupart de ses personnages ont déjà fait l’objet d’une construction assez approfondie. Autrement dit, certains éléments sont considérés comme acquis en attaquant Death Stranding 2, et ce monde étant déjà très alambiqué, avoir les bases et vécu le voyage du premier épisode est idéal.

Maintenant, un résumé de Death Stranding est disponible dès le menu principal, et le Corpus est un menu qui regroupe toutes les notions, biographies de personnage et bien d’autres éléments de l’univers de la licence. De plus, le jeu dispose d’un gameplay un peu plus accessible.

Quelles sont les principales nouveautés de Death Stranding 2: On the Beach ?

Ce deuxième opus offre un système de progression pour Sam, via des stats et l’amélioration de l’APAS. On peut compter sur davantage d’équipement, d’armes et de constructions. Côté transport, le vaisseau Magellan permet des voyages et un stockage de ressources bien plus souple, et les monorails font leur apparition, permettant de transiter de grosses quantités de marchandises vers des points précis.

Notons aussi l’arrivée des mines, permettant de faciliter la création instantanée de grandes quantités de ressources, ainsi qu’un bestiaire d’Echoués et créatures chirales quelque peu étoffé. Bien d’autres choses sont encore à découvrir tout au long de l’aventure.

Death Stranding 2: On the Beach propose-t-il un mode multijoueur ?

Oui. Comme le premier opus, Death Stranding 2: On the Beach incorpore un mode multijoueur asynchrone. Autrement dit, les joueuses et joueurs ne se croisent pas directement mais peuvent compter les uns sur les autres afin de s’entraider et se rendre la tâche plus simple. Marchandises, équipement, matériaux, armes, véhicules, tout peut être partagé les uns avec les autres, que ce soit involontairement ou via des casiers communs. Sans oublier aussi l’apparition automatique des constructions de ponts, tours, abris et autres structures permettant de mieux affronter la nature.

Quelle est la durée de vie estimée ?

Tout dépend de la manière de jouer à Death Stranding 2: On the Beach. En allant très vite, en 30-35 heures, il est possible de voir le bout de l’aventure. Mais entre les commandes annexes, les voies principales à reconstruire, les connexions à améliorer à fond, et les autres secrets à découvrir, on dépasse largement les 100 heures de jeu.

Le jeu dispose-t-il de modes de difficulté ?

Oui, cette suite offre quatre modes de difficulté allant de très facile à difficile : Décontractée, Histoire, Normale et Hardcore. Notez qu’obtenir le rang le plus élevé d’une commande annexe réussie, « Legend of Legends of Legends », s’obtient uniquement en mode Hardcore.

Quand et où sort Death Stranding 2: On the Beach ?

Death Stranding 2: On the Beach sort en exclusivité a priori temporaire sur PS5. Disponible dès le 24 juin pour les détentrices et détenteurs de l’édition numérique Deluxe, puis le 26 pour tout le monde.

Combien de chapitres possède le jeu ?

16 chapitres composent l’aventure de Death Stranding 2: On the Beach, avec un 17e représentant l’exploration libre post-histoire principale.

Est-ce qu’il y a un doublage VF dans Death Stranding 2: On the Beach ?

Oui, aux côtés de la langue originale anglophone et d’autres langues, il existe bien un doublage français, comme pour le premier épisode. Le casting revient pour les personnages déjà existants, avec en tête Emmanuel Karsen pour le rôle de Sam.

Est-il possible d’améliorer les performances de Sam ?

Ce sont deux petites nouveautés de Death Stranding 2: On the Beach, les stats de Sam et les améliorations de l’APAS font leur apparition. Avec les stats de Sam, à force de jouer d’une certaine manière, notre héros peut se renforcer naturellement. Il peut porter des charges de plus en plus lourde, être de plus en plus endurant ou encore manier plus rapidement et avec précision les dffiérents types d’arme du jeu.

Les améliorations de l’APAS sont quant à elles des bonus à activer ou désactiver selon notre goût, afin de rendre plus simple ou plus accesssible l’expérience. Bruits de pas étouffés, portée du scanner odradek étendu, interactions améliorées au niveau du mode multijoueur, les possibilités sont nombreuses.

Peut-on personnaliser Sam ?

D’une certaine manière, oui, Sam dispose de nouveaux éléments de personnalisation. Plusieurs casquettes et couvre-chef sont là, dont certains avec des pouvoirs particuliers. Sam peut aussi changer de tenue afin d’être mieux camouflé selon son environnement. Enfin, la couleur de Dollman, du pod de Lou, du sac à dos ou encore des véhicules peut être modifiée.

Le jeu inclut-il un mode photo ?

Oui, et comme le premier, Death Stranding 2: On the Beach embarque un mode photo livrant son lot de poses, filtres, cadres et logos afin d’immortaliser vos plus beaux panoramas, scènes épiques voire insolites.

Death Stranding 2: On the Beach est-il optimisé pour PlayStation 5 Pro ?

Oui et non. Sur PS5 Pro, le titre de Kojima Productions ne dispose pas de mode attitré ou d’un réel plus par rapport à la PS5 classique. Tout du moins, sur Pro, il réduit l’écart au niveau du framerate entre le mode Fidélité et Performances. Sur PS5 classique, les modes sont dans les mêmes standards que d’habitude, à savoir un mode Fidélité plus fin et beau à 30 fps, et un mode Performances à 60 fps avec quelques concessions visuelles.

Où acheter Death Stranding 2: On the Beach au meilleur prix ?

Quels sont les bonus de précommande disponibles ?

Précommander Death Stranding 2: On the Beach donne lieu aux bonus suivants en jeu :

Hologramme personnalisé : Quokka

Squelette de combat : argenté (nv.1), (nv.2), (nv.3)

Squelette à boost : argenté (nv.1), (nv.2), (nv.3)

Squelette de bokka : argenté (nv.1), (nv.2), (nv.3)

Quelles sont les différentes éditions de Death Stranding 2: On the Beach ?

Death Stranding 2: On the Beach dispose de trois éditions distinctes, mais seule la version standard peut être accessible en physique. Voici les détails ci-dessous.

Édition standard (physique et numérique) – 79,99 €

Le jeu de base Death Stranding 2: On the Beach

Édition numérique Deluxe – 89,99 €

Le jeu de base Death Stranding 2: On the Beach en version numérique

Le bonus de précommande offrant : Un Squelette de combat argenté (nv.1), (nv.2), (nv.3) Un Squelette à boost argenté (nv.1), (nv.2), (nv.3) Un Squelette de bokka argenté (nv.1), (nv.2), (nv.3) Un hologramme personnalisé : quokka (aussi déblocable plus tard dans le jeu)

Un Squelette de combat doré (nv.1), (nv.2), (nv.3)

Un Squelette à boost doré (nv.1), (nv.2), (nv.3)

Un Squelette de bokka doré (nv.1), (nv.2), (nv.3)

Une mitrailleuse [MF] nv.1 (aussi déblocable plus tard dans le jeu)

Les badges « 70: Quokka », « 71: Chiral Feline » et « 72: Why me ? »



Édition collector – 249,99 €

Un code pour Death Stranding 2: On the Beach édition numérique Deluxe, comprenant : Le bonus de précommande offrant : Un Squelette de combat argenté (nv.1), (nv.2), (nv.3) Un Squelette à boost argenté (nv.1), (nv.2), (nv.3) Un Squelette de bokka argenté (nv.1), (nv.2), (nv.3) Un hologramme personnalisé : quokka (aussi déblocable plus tard dans le jeu) Un Squelette de combat doré (nv.1), (nv.2), (nv.3) Un Squelette à boost doré (nv.1), (nv.2), (nv.3) Un Squelette de bokka doré (nv.1), (nv.2), (nv.3) Une mitrailleuse [MF] nv.1 (aussi déblocable plus tard dans le jeu) Les badges « 70: Quokka », « 71: Chiral Feline » et « 72: Why me ? »

Une figurine de 7,62 cm de Dollman

Une statuette de 38,1 cm de Magellan Man

Des cartes artworks

Une lettre d’Hideo Kojima

Existe-t-il une démo jouable avant la sortie ?

Aucune démo jouable n’a encore été annoncée pour découvrir la deuxième partie des aventures de Sam.

