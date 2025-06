FBC: Firebreak célèbre son premier million de joueurs, mais dans la douleur

Un palier atteint dans la douleur

Une semaine après le lancement du jeu, Remedy se félicite de voir que FBC: Firebreak a attiré au moins 1 million de personnes. Pour le studio, c’est beaucoup, mais il faut bien remettre le contexte derrière ce chiffre. Remedy ne parle ici pas de ventes directes, et pour une bonne raison. Non seulement FBC: Firebreak est disponible sur le Xbox Game Pass depuis sa sortie, mais il est aussi arrivé sur le PlayStation Plus Extra à la même date. Et ça, ça change tout, puisque de nombreux abonnés ont pu essayer le titre sans débourser un centime de plus.

Et on devine que la majorité du public se trouve sur console, si l’on se jette un coup d’œil aux chiffres Steam. Avec un pic qui n’a pas pu passer les 2 000 connexions en simultané et des évaluations très moyennes, FBC: Firebreak fait pâle figure sur PC et semble trouver son salut sur PS5 et Xbox Series. Encore faut-il savoir à combien d’exemplaires le jeu s’est vendu puisqu’il est ici proposé dans les abonnements.

Pour rappel, Remedy avait estimé qu’il lui faudrait écouler plus de 3 millions de copies du jeu (sur toute sa carrière) pour que celui-ci soit pleinement rentable. Et avec un lancement comme celui-là, le défi sera difficile à accomplir.