La mise 2.0 est là avec Inazuma, le nouveau territoire de Genshin Impact. Enormément de nouvelles quêtes nous attendent comme celle du Rituel de purification du cerisier sacré qui vous demandera de percer le mystère du village de Konda. Voici un guide pour accomplir cette longue quête pas à pas, avec la soluce des énigmes, les divers emplacements et tout ce qu’il faut savoir pour la terminer.

Comment débloquer la quête Rituel de purification du cerisier sacré ?

Au nord du village de Konda près du téléporteur, parlez à la prêtresse Kazari près du sanctuaire avec la statue de renard. Il vous faudra ensuite vous rendre au sein du village pour une petite enquête.

Une histoire étrange à Konda

Pour briser la barrière, il va d’abord falloir percer le secret du village. Le chef Densuke semble en effet cacher quelque chose de suspect. Renseignez-vous auprès des gens du village en parlant à :

Takeru sur le toit de la maison.

Futaba près de la rivière.

Saimon Eri qui se trouve près des tomates.

Ils vous indiqueront chacun des endroits à fouiller autour du village :

Le sac flottant se situe au sud-est du village près du point de défi rouge.

La petite épave se situe à l’est du village (au nord du téléporteur).

Le puits se situe juste derrière la maison du chef Densuke.

Vous récupérez ainsi 3 objets qu’il faudra montrer au chef du village pour le coincer. Il vous indiquera l’emplacement de ses notes se trouvant sur le toit de sa maison.

Il faudra ensuite se rendre à la zone indiqué puis battre les ennemis pour récupérer la clé du puits.

Au fond du puits

Retournez derrière la maison du chef pour ouvrir la trappe du puits et enfoncez-vous dans les souterrains. Une fois arrivé à un mur electro, équipez d’un Electrogranum en activant la stèle un peu plus haut pour passer.

Avancez et utilisez l’amulette pour purifier la stèle en face du sanctuaire. Cela activera un symbole electro qui vous indiquera l’ordre d’activation des stèles. En partant de celle de départ (ayant le symbole avec une branche), il vous suffit simplement de suivre le tracé en activant le symbole des 5 stèles pour faire une suite de nombres croissants (1,2,3,4 et 5) avec les branches de ces symboles. Il vous faudra ensuite vaincre le boss Onimusha.

Une fois vaincu, parlez à Kazari et grimpez en hauteur au niveau des lianes pour débloquer le passage vers la salle secrète. A l’intérieur, récupérez une nouvelle clef ainsi qu’un coffre luxueux.

Offrande sacrificielle

Il faut désormais purifier une autre barrière en vous rendant au sanctuaire abandonné. Là-bas, vous croisez une ombre mystérieuse. Parlez-lui pour la faire disparaitre. Elle apparaitra de nouveau à droite vers la statue du renard puis, lorsque vous lui reparlez, elle se placera sur l’un des 3 renards formant un cercle. Si vous lui reparlez de nouveau, vous serez reparti pour un tour de manège. Il faut en effet trouver les 2 autres ombres pour les positionner sur les 2 autres renards.

Voici où se trouvent les autres ombres ou shikigami :

A l’entrée de la zone du sanctuaire près des escaliers

Un autre sur le toit du bâtiment principal. Il sera ensuite caché dans les arbres non loin des trois renards.

Une fois qu’ils seront rassemblés autour des trois renards, prenez les coffres et le livre au centre. Il vous faudra ensuite escalader la montagne non loin pour atteindre le Sanctuaire de Narukami et parler à Inagi Hotomi. Elle vous confiera la Lentille de réminiscence qu’il faudra équiper dans votre inventaire pour la suite.

Retournez au sanctuaire et examinez les petites statues de renards avec la lentille (celles qui brillent en violet) pour trouver les 3 phrases qui ouvriront le sceau. Examinez le renard là vous avez rencontrez la deuxième ombre (ou shikigami) vers les escaliers à l’entrée du sanctuaire, un autre juste en face du bâtiment principale et un dernier renard là ou se cachait la 3eme ombre près de arbres non loin des trois grands renards. Retournez ensuite à la grande statue de renard et prononcez les phrases dans l’ordre suivant :

« Messager de Narukami ».

« La lignée des Hakushin ».

« Apportez-moi le tofu frit et vite »!

Vous obtiendrez ainsi l’amulette.

Rendez-vous ensuite dans le lieu indiqué ci-dessous et utilisez la clé récupéré dans les souterrains du puits.

A l’inferieur, utilisez l’amulette pour révéler une nouvelle énigme. Cette fois-ci, il vous faudra ajuster les symboles comme ceci :

Le symbole au centre doit avoir deux branches.

Les trois autres stèles autour du précédent doivent toutes avoir des symboles à 3 branches.

Priez pour faire apparaître le samurai mystérieux. Terrassez-le pour valider cette deuxième partie de la quête.

Article en cours d’écriture…

Pour plus de guides sur la mise à jour Inazuma de Genshin Impact, n’hésitez pas à consulter notre guide complet du jeu.