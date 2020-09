Genshin Impact peut bien entendu être vécu complétement en solo, mais le jeu offre aussi la possibilité de vivre l’aventure en coopération, avec d’autres joueurs qui prendront le contrôle d’autres personnages, au lieu de vous obliger à switcher entre les vôtres constamment. Mais pour jouer en coopération, il va falloir le mériter.

Comment débloquer le mode coopération ?

Avant de pouvoir vous lancer dans l’aventure avec des amis (ou des inconnus), vous devrez tout d’abord faire vos preuves en solo. Il faudra donc monter votre niveau d’aventure au niveau 16 pour avoir la possibilité de jouer en coop. Vous obtiendrez ensuite une quête à terminer pour débloquer cette option.

Cela peut être long et vous prendra quelques heures, mais vous apprendrez ainsi les bases du jeu avant de vous associer avec d’autres joueurs. On vous conseille alors de favoriser les quêtes de l’histoire principale et les quêtes quotidiennes, qui augmenteront vite votre niveau. Pour en savoir plus sur comment faire monter votre niveau d’aventure rapidement, n’hésitez pas à consulter notre guide dédié.