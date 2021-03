Après Xiao, Hu Tao est le deuxième personnage inédit de la version 1.3 de Genshin Impact. Longuement teasée et dévoilée via des leaks, cette utilisatrice de l’élément Pyro a fait son entrée le 2 mars 2021 en jeu. On fait le point sur tout ce qu’il faut savoir sur ce nouveau personnage de Genshin Impact dans notre guide complet.

Présentation de Hu Tao

Rareté : ★★★★★

: ★★★★★ Élément : Pyro (Feu)

: Pyro (Feu) Arme : Arme d’hast

: Arme d’hast Seiyū : Rie Takahashi

: Rie Takahashi Anniversaire : 15 Juillet

Description officielle : « Hu Tao – 77e directrice du Funérarium Wangsheng, en charge de tout ce qui a trait aux funérailles. Elle s’occupe des obsèques de chacun avec zèle, et s’assure que l’équilibre entre le monde des morts et des vivants soit maintenu. À cela s’ajoute des… « talents » de poète ; plusieurs de ses vers de mirliton passent de bouche en bouche à Liyue. »

Comment débloquer Hu Tao

Hu Tao fait partie de la bannière Floraison écarlate, qui est mise en ligne du 2 au 16 mars 2021. Il s’agit d’un personnage 5 étoiles qui est pour le moment uniquement disponible par invocation via cette bannière. On ne sait pas encore quand elle reviendra dans une autre bannière à l’avenir.

Compétence Hu Tao

Compétences actives

Attaque normale (Lance secrète de Wangsheng) : Enchaine jusqu’à 6 coup de lance

(Lance secrète de Wangsheng) : Enchaine jusqu’à 6 coup de lance Attaque chargée : Charge en ligne droite et inflige des dégâts aux ennemis sur sa route ; cette attaque consomme de l’endurance.

: Charge en ligne droite et inflige des dégâts aux ennemis sur sa route ; cette attaque consomme de l’endurance. Attaque descendante : Plonge depuis les airs pour frapper le sol, infligeant des dégâts aux ennemis en chemin et des dégâts de zone à l’impact.

: Plonge depuis les airs pour frapper le sol, infligeant des dégâts aux ennemis en chemin et des dégâts de zone à l’impact. Chaperon de la renaissance : Hu Tao consomme un certain montant de PV pour repousser les ennemis proches, et entre dans l’état Paramita Papilio. Paramita Papilio : L’Attaque de Gu Tao augmente proportionnellement à se PV max au moment où elle entre dans cet état. Le bonus ainsi conféré ne peut pas dépasser 400% de son attaque de base. Les dégâts d’attaque sont convertis en dégâts Pyro et ne peuvent être enchantés. Les attaques chargées infligent l’effet Bourgeon de prune. Augmente la résistance à l’interruption de Hu Tao. L’état Paramita Papilio se termine à la fin de sa durée, lorsque Hu Tao quitte le champ de bataille ou lorsqu’elle est vaincue. Bourgeon de prune : Les ennemis affectés par Bourgeon de prune subissent des dégâts Pyro toutes les 4 secondes, qui sont considérés comme étant des dégâts de compétence élémentaire. La même cible ne peut être affectée que par un seul Bourgeon de prune à la fois, et la durée de cet effet ne peut être rafraichie que par Hu Tao.

: Hu Tao consomme un certain montant de PV pour repousser les ennemis proches, et entre dans l’état Paramita Papilio. Apaisement divin : Faisant appel aux âmes ardentes, Hu Tao inflige des dégâts Pyro dans une large zone. Hu Tao récupère à chaque ennemi touché (5 ennemis max) une quantité de PV proportionnelles à ses PV max. Les dégâts infligés et les PV récupérés sont plus importants si les PV de Hu Tao sont inférieurs ou égaux à 50% lorsque la compétence touche.

Compétences passives

Chrysalide : Le taux de critique de l’équipe (à l’exception de Hu Tao) augmente de 12% pendant 8 secondes lorsque l’état Paramita Papilio conféré par Chaperon de la renaissance prend fin.

: Le taux de critique de l’équipe (à l’exception de Hu Tao) augmente de 12% pendant 8 secondes lorsque l’état Paramita Papilio conféré par Chaperon de la renaissance prend fin. Sang bouillant : Hu Tao obtient un bonus de dégâts Pyro de 33% lorsque ses PV sont inférieurs ou égaux à 50%.

: Hu Tao obtient un bonus de dégâts Pyro de 33% lorsque ses PV sont inférieurs ou égaux à 50%. Plus il y en a, mieux c’est : 18% de chance d’obtenir un plat suspect supplémentaire du même type lorsque vous cuisinez une plat parfait.

Constellation

Bouquet écarlate : Les attaques chargée de Hu Tao ne consomment plus d’endurance tant qu’elle se trouve dans l’état Paramita Papilio conféré par Chaperon de la renaissance.

: Les attaques chargée de Hu Tao ne consomment plus d’endurance tant qu’elle se trouve dans l’état Paramita Papilio conféré par Chaperon de la renaissance. Sombres auspices : Bourgeon de prune inflige un bonus de dégâts équivalant à 10% des PV max de Hu Tao lorsqu’elle bénéficie de l’effet. Apaisement divin applique de plus l’effet Bourgeon de prune lorsqu’il touche.

: Bourgeon de prune inflige un bonus de dégâts équivalant à 10% des PV max de Hu Tao lorsqu’elle bénéficie de l’effet. Apaisement divin applique de plus l’effet Bourgeon de prune lorsqu’il touche. Rituel du sang : Niveau de compétence Chaperon de la renaissance +3.

: Niveau de compétence Chaperon de la renaissance +3. Jardin du repos éternel : Lorsqu’un ennemi affecté par Bourgeon de prune est vaincu, le taux de critique de tous les personnages de l’équipe proches (à l’exception de Hu Tao) augmente de 12% pendant 15 secondes.

: Lorsqu’un ennemi affecté par Bourgeon de prune est vaincu, le taux de critique de tous les personnages de l’équipe proches (à l’exception de Hu Tao) augmente de 12% pendant 15 secondes. Encens floral : Niveau de compétence Apaisement divin +3.

: Niveau de compétence Apaisement divin +3. L’envol du papillon : Lorsque les PV de Hu Tao passent sous le seuil des 25% ou lorsqu’elle est subit assez de dégât pour être vaincue : Hu Tao n’est pas vaincue cette fois-ci. Pendant les 10 secondes qui suivent, ses résistances élémentaires et physique augmentent de 200%, son taux de critique augmente de 100% et sa résistance à l’interruption augmente considérablement. Cet effet se déclenche automatiquement lorsqu’il ne reste qu’un PV à Hu Tao. Cet effet peut être déclenché une fois toutes les 60 secondes.

Comment jouer Hu Tao

Hu Tao est clairement un DPS de choix pour n’importe quelle équipe, car contrairement à Xiao, qui sacrifie aussi ses PV, elle peut se régénère toute seule. Cependant, un support comme Barbara (pour la fonte) ou Bennett (pour le bonus de dégâts) peut s’avérer utile, tout comme un bon support Géo, avec par exemple Zhongli ou Noelle.

Difficile de faire mieux que Diluc dans le rayon Pyro, mais Hu Tao fait de formidables dégâts Pyro lorsqu’elle entre dans l’état Paramita Papilio, où il faut alors enchainer attaques normales et attaques chargées pour bouger constamment sur le terrain. Son C1 aide forcément à cela, mais même en C0, elle reste un très bon personnage.

Il faut simplement veiller à ses points de vie en ne gâchant pas l’utilisation d’Apaisement divin, et en le déclenchant uniquement vers un groupe d’ennemi pour récupérer d’avantage de PV.

Meilleur équipement Hu Tao

Quelle arme pour Hu Tao ?

Forcément, le Bâton d’Homa est l’arme de prédilection pour Hu Tao, mais le personnage est souple sur la question de l’arme pour permettre de lui donner une lance 4 étoiles sans soucis.

Bâton d’Homa (5★) : Le meilleur choix, car il augmente les PV max de Hu Tao et offre un bonus d’attaque supérieur lorsque les PV du personnage arrivent en dessous de 50%, ce qui arrive souvent ici.

: Le meilleur choix, car il augmente les PV max de Hu Tao et offre un bonus d’attaque supérieur lorsque les PV du personnage arrivent en dessous de 50%, ce qui arrive souvent ici. Scion de la victoire (4★) : Une arme qui augmente l’attaque et la défense pour plus de dégâts, tout comme le taux de critique, ce qui est toujours utile pour un DPS comme Hu Tao.

Le Pique du croissant de lune est tout aussi valable, tout comme le Fléau du dragon qui augmente les dégâts Pyro. La lance de Rochenoire peut également être envisagée.

Meilleur set pour Hu Tao

Sorcière des Flammes ardentes : le set de base pour n’importe quel personnage Pyro, que l’on conseillera ici de limiter à deux pièces.

: le set de base pour n’importe quel personnage Pyro, que l’on conseillera ici de limiter à deux pièces. Rideau du Gladiateur : parfait pour augmenter les dégâts en l’associant au set de la Sorcière des flammes ardentes.

Le set du Marcheur de feu peut également être envisageable, mais seulement avec 4 pièces, afin d’augmenter les dégâts sur les ennemis qui sont affectés par l’élément Pyro, comme avec le Bourgeon de Prune.

Si vous souhaitez d’autres conseils, on vous renvoie vers soluce complète de Genshin Impact ou tout simplement revenir sur l’index de notre guide complet de tous les personnages.