La version 1.3 de Genshin Impact est peut-être arrivée la semaine dernière, mais les grands événements de cette mise à jour ne commencent que maintenant. Le Festival des Lanternes se décompose en plusieurs quêtes, et fait surtout intervenir un nouveau mode de jeu, le Théâtre mécanique. Voici tout ce qu’il faut savoir sur le Théâtre mécanique dans Genshin Impact.

Comment débloquer le Théâtre mécanique ?

Pour participer à cet événement, vous devrez tout d’abord avoir réalisé les quêtes nécessaires pour débloquer le Festival des Lanternes, dont les quêtes liées à Xiao.

Une fois la quête l’Origine des lanternes terminée, vous aurez accès à la quête Théâtre mécanique à Liyue. Pour la déclencher, vous devrez retrouver Ruijin sur le Port de Liyue, qui vous expliquera en quoi l’événement consiste. Le premier défi sera gratuit, mais après cela, il faudra payer chaque tentative avec une Lanterne Céleste.

Comment obtenir une Lanterne Céleste ?

Pour créer une Lanterne Céleste, vous devrez passer par la table de synthèse. Une Lanterne requiert les trois éléments suivants :

Cellulose de lanterne

Matériau pour mèche

Fragment de flaustrite

Durant la durée de l’événement, vous trouverez ces matériaux un peu partout. Pour la Cellulose de lanterne, il suffit simplement de cueillir des fleurs de n’importe quel type pour en récolter. Le Matériau pour mèche se trouve en chassant des Brutocolinus ou des Fatui, tandis que des Fragments de flaustrite peuvent être trouvés en brisant du minerai. Vous devrez ensuite les synthétiser (un exemplaire de chaque) afin d’obtenir une Lanterne Céleste.

Comment fonctionne le Théâtre mécanique ?

A première vue, ce nouveau mode ressemble à du defense-tower, mais avec ses propres mécaniques. Vous sera alors transporté sur l’une des cartes de Théâtre, avec pour objectif de ne pas laisser passer par le portail la horde de monstres qui s’apprête à débouler. Pour cela, vous verrez de nombreux socles sur le sol, sur lesquels il est possible de poser des mécanismes, notamment des tours élémentaires.

Pour les poser, vous devrez les acheter avec des points de construction. Une certaine somme de jetons vous sera offerte en début de partie, où vous en obtiendrez d’autres lorsque des monstres seront vaincus. Posez alors les tours que vous souhaitez afin de commencer le défi, ainsi que des Amplificateurs qui augmenteront le nombre de points de construction obtenus dans une certaine zone. Vous pouvez également payer des points pour activer des effets sur le terrain, comme créer un champ de vent ou couper un pont.

Première subtilité, vous ne pouvez pas vous même infliger des dégâts aux monstres, et ceux-ci ne vous attaquent pas. Seules les tours élémentaires comme Pyro, Electro et les autres sont en mesure de blesser les ennemis.

Cela ne veut pas dire que vous devrez être inactif pour autant. Les monstres avancent en ligne droite, sans se soucier de vous ou des tours, en direction du portail. Si vous ne pouvez pas les blesser, vous pouvez tout de même les toucher avec des attaques, et donc les ralentir. Vous pouvez également leur infliger des statuts élémentaires.

Plusieurs vagues successives vont donc se suivre, avec différents monstres. Au fur et à mesure du temps, vous pourrez utiliser vos points de construction pour replacer des tours sur le terrain et augmenter votre puissance d’attaque. Pensez bien à varier les tours pour donner lieu à de la synergie entre les éléments.

Entre chaque vague, vous aurez le droit de choisir entre un bonus parmi un liste proposée. La plupart de ses bonus se payent avec des points de construction, sauf certains d’entre eux qui proposent une difficulté supplémentaire pour ensuite gagner plus de récompenser à la fin du défi. Quelques défis ont également le statut « Imprévisible », et ne révéleront leur vrai effet qu’une fois qu’ils seront sélectionnés. Du quitte ou double.

Lorsque Le Festival des Lumières progressera, vous aurez accès à des défis de plus en plus difficiles, qui augmenteront les récompenses à obtenir, et qui vous feront également découvrir de nouvelles cartes.

Comment augmenter le niveau des mécanismes ?

Une fois une défi terminé, vous obtiendrez un certain nombre de jetons Vénéficus. Ces derniers vous aideront à améliorer de manière permanente les mécanismes que vous pourrez poser dans le Théâtre mécanique.

Pour cela, rendez-vous dans le menu de l’événement du Théâtre mécanique, au sein du menu du Festival des Lumières. Vous trouverez alors la liste des objectifs annexes à accomplir, mais aussi le menu Mécanismes (flèche gauche sur PS4). Vous pourrez alors utiliser vos jetons Veneficus pour augmenter le niveau des mécanismes en augmentant par exemple leur attaque, leur portée, ou leur temps de rechargement.

Personnages recommandés pour le Théâtre mécanique

Il est donc très important de bien constituer son équipe avant de participer au théâtre mécanique. On recommandera par exemple d’utiliser un personnage Cryo, qui fonctionnera de concert avec les tours Hydro pour geler les ennemis et ralentir leur progression (et vous fera donc économiser des tours Cryo), et inversement avec un personnage Hydro.

Un personnage Anemo. est aussi recommandé pour pousser les ennemis. Jean fait ici des merveilles grâce à son tourbillon, et le Voyageur dans sa version Anemo sera tout aussi utile pour rassembler les ennemis et les propulser pour les faire reculer, ou les faire tomber.

Venti et Sucrose sont également recommandés (en somme, tous les personnages Anemo sauf Xiao), mais veillez à ne pas constituer une équipe avec trop d’éléments similaires, afin de pouvoir faire face à toutes les situations.

Vous pouvez aussi utiliser Zhongli ou le Voyageur Geo pour placer des obstacles en chemin, mais l’importance et de bien penser à la synergie des éléments avec les tours que vous allez placer, surtout lorsque des mages avec des boucliers seront de la partie.

Récompenses du Théâtre mécanique

En plus des points Veneficus que vous obtiendrez durant les défis, vous pourrez aussi obtenir des Talismans de paix en accomplissant des objectifs bien précis. Ces Talismans de paix vous serviront à acheter des objets au Marché des lanternes, accessible depuis le menu du Festival des Lanternes.

Le marché possède trois niveaux avec plusieurs objets. Pour débloquer les deux niveaux en plus du premier, il faudra attendre que les jours passent durant le Festival des Lanternes, comme nous vous l’expliquons dans notre article dédié. Avec 1 000 Talismans de paix, vous pourrez aussi obtenir un personnage quatre étoile gratuit avec l’événement « A tes côtés ». Chaque niveau du festival apporte également de nouveaux défis à accomplir.

Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, iOS et Android. Vous pouvez déjà retrouver nos nombreux guides sur le jeu.