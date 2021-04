On l’attendait avec impatience, la mise à jour 1.5 est déployée ce 28 avril sur Genshin Impact. En plus des nouveautés de contenus, il y a logiquement de nouveaux personnages. Pour cette première fournée, on y retrouve Yanfei, un personnage 4 étoiles exclusif, qui sera sur la même bannière que Zhongli. On fait le point sur tout ce qu’il faut savoir du personnage, son set, comment la build et ses forces et faiblesses.

Présentation de Yanfei

Rareté : ★★★★

: ★★★★ Élément : Pyro ( )

: Pyro ( ) Arme : Catalyseur

: Catalyseur Seiyū : Yumiri Hanamori

: Yumiri Hanamori Anniversaire : 28 juillet

: 28 juillet Date d’arrivée bannière Yanfei : 28 avril 2021

Description officielle : « Yanfei — une conseillère juridique mi-femme, mi-Adepte inégalée. Oscillant entre respecter la loi et savoir s’adapter aux circonstances, Yanfei a trouvé son propre point d’équilibre. Son statut unique de conseillère juridique ainsi que ses méthodes particulières lui permettent de protéger au mieux l’harmonie de Liyue. »

Compétence Yanfei

Compétences actives

Attaque normale (Sceau embrasé) : Tire des boules de feu qui infligent jusqu’à 3 vagues de dégâts Pryo. Lorsqu’une attaque normale touche un enenmi, Yanfei obtient un sceau écarlate. Yanfei peut détenir un maximum de 3 sceaux écarlates, et chaque fois que cet effet se déclenche, la durée des sceaux en sa possession est réinitialisée. Chaque sceau écarlate diminue la consommation d’endurance de Yanfei et disparaît lorsque Yanfei quitte le champ de bataille

: Tire des boules de feu qui infligent jusqu’à 3 vagues de dégâts Pryo. Lorsqu’une attaque normale touche un enenmi, Yanfei obtient un sceau écarlate. Yanfei peut détenir un maximum de 3 sceaux écarlates, et chaque fois que cet effet se déclenche, la durée des sceaux en sa possession est réinitialisée. Chaque sceau écarlate diminue la consommation d’endurance de Yanfei et disparaît lorsque Yanfei quitte le champ de bataille Attaque chargée : Consomme de l’endurance et tous les sceaux écarlates pour infliger des dégâts Pyro de Zone aux ennemis en face de Yanfei après un court délai. La portée et l’intensité de ces dégâts Pyro de zone augmentent avec le nombre de sceaux écarlates consommés.

: Consomme de l’endurance et tous les sceaux écarlates pour infliger des dégâts Pyro de Zone aux ennemis en face de Yanfei après un court délai. La portée et l’intensité de ces dégâts Pyro de zone augmentent avec le nombre de sceaux écarlates consommés. Attaque plongeante : Yanfei concentre son énergie Pyro et plonge depuis les airs pour frapper le sol, infligeant des dégâts aux ennemis sur la route et des dégâts Pyro de zone à l’impact.

: Yanfei concentre son énergie Pyro et plonge depuis les airs pour frapper le sol, infligeant des dégâts aux ennemis sur la route et des dégâts Pyro de zone à l’impact. Pacte des Flammes : Yanfei en appelle aux flammes dévastatrices, infligeant des dégâts Pyro de Zone. Lorsque les ennemis sont touchés, Yanfei gagne le nombre maximum de sceaux écarlates.

: Yanfei en appelle aux flammes dévastatrices, infligeant des dégâts Pyro de Zone. Lorsque les ennemis sont touchés, Yanfei gagne le nombre maximum de sceaux écarlates. Application des peines : Invoque une explosion de flammes intenses qui jaillit vers les ennemis proches, infligeant des dégâts Pyro de Zone et conférant à Yanfei le nombre maximum de sceaux écarlates tout en appliquant l’effet Brillance. Brillance : Confrère les effets suivants, qui se dissipent lorsque Yanfei quitte le champ de bataille ou qu’elle est vaincue. Confrère à Yanfei un sceau écarlate à intervelles réguliers Augmente les dégâts infligés par ses attaques chargées

: Invoque une explosion de flammes intenses qui jaillit vers les ennemis proches, infligeant des dégâts Pyro de Zone et conférant à Yanfei le nombre maximum de sceaux écarlates tout en appliquant l’effet Brillance. : Confrère les effets suivants, qui se dissipent lorsque Yanfei quitte le champ de bataille ou qu’elle est vaincue.

Compétences passives

Dispositions supplémentaires : Lorsque Yanfei consomme un sceau écarlate en utilisant une attaque chargée, chaque sceau écarlate augmente le bonus de dégâts Pyro de Yanfei de 5% pour 6 secondes. Utiliser une attaque chargée avant la fin de la durée d’un effet dissipe l’effet précédent.

: Lorsque Yanfei consomme un sceau écarlate en utilisant une attaque chargée, chaque sceau écarlate augmente le bonus de dégâts Pyro de Yanfei de 5% pour 6 secondes. Utiliser une attaque chargée avant la fin de la durée d’un effet dissipe l’effet précédent. Œil de la justice : Quand les attaques chargées de Yanfei infligent des coups critiques aux ennemis, elle inflige des dégâts Pyro de zone supplémentaires équivalent à 80% de son attaque. Ces dégâts comptent comme des dégâts d’attaque chargée.

: Quand les attaques chargées de Yanfei infligent des coups critiques aux ennemis, elle inflige des dégâts Pyro de zone supplémentaires équivalent à 80% de son attaque. Ces dégâts comptent comme des dégâts d’attaque chargée. Connaissance du terrain : Affiche l’emplacement des produits de Liyue sur la mini-carte.

Constellation

Plaidoyer Convaincant : Lorsque Yanfei utilise une attaque chargée, chaque sceau écarlate existant réduit sa consommation d’endurance de 10% supplémentaire et augmente la RÉS à l’interruption lors de son déclenchement.

: Lorsque Yanfei utilise une attaque chargée, chaque sceau écarlate existant réduit sa consommation d’endurance de 10% supplémentaire et augmente la RÉS à l’interruption lors de son déclenchement. Verdict final : Le taux CRIT des attaques chargées de Yanfei augmente de 20% lorsqu’elles touchent des ennemis ayant moins de 50% de PV.

: Le taux CRIT des attaques chargées de Yanfei augmente de 20% lorsqu’elles touchent des ennemis ayant moins de 50% de PV. Mise sous scellés : Niveau d’aptitude Pacte des flammes +3

Niveau d’aptitude Pacte des flammes +3 Droit commun : Application des peines confrère les effets suivants : Génère un bouclier qui absorbe une quantité de dégâts équivalant à 45% des PV max et dure 15 sec.

Le bouclier est efficace à 250% contre les dégâts Pyro

: Application des peines confrère les effets suivants : Déclaration sous serment : Niveau d’aptitude Application des peines +3

: Niveau d’aptitude Application des peines +3 Clause complémentaire : Augmente le nombre max de sceaux écarlates de 1.

Comment jouer Yanfei

Cette section est en cours d’écriture, revenez un peu plus tard.

Avec qui jouer Yanfei ?

Yanfei étant un DPS qui se joue en tant que combattant principal, on peut user des réactions avec Pyro pour faire de bonnes synergies. Ainsi, il sera assez logique de la placer avec Xingqiu, qui semble être le mate idéal pour Yanfei. Voici les meilleures compositions pour Yanfei :

Yanfei – Xingqiu – Venti – Bennett Yanfei – Xingqiu – Zhongli – Albedo (4★) : Yanfei – Xingqiu – Fischl – Beidou (Free-to-play) : Yanfei – Xingling – Barbara – Kaeya

Meilleur équipement Yanfei

Quelle arme pour Yanfei ?

L’origine des Quatre Vents (5★) : Si le bonus accordé par l’effet de l’arme n’est peut-être pas le meilleur pour Yanfei, c’est surtout la statistique donnée qui sera excellent : cet atlas confère du Taux Critique, ce qui sera indéniablement la meilleure stat possible sur une arme pour Yanfei.

(5★) : Si le bonus accordé par l’effet de l’arme n’est peut-être pas le meilleur pour Yanfei, c’est surtout la statistique donnée qui sera excellent : cet atlas confère du Taux Critique, ce qui sera indéniablement la meilleure stat possible sur une arme pour Yanfei. Atlas de la Voûte d’Azur (5★) : L’autre 5 étoiles très bien pour Yanfei, c’est celui-ci. L’effet est bien meilleur puisqu’il va augmenter les dégâts élémentaires. Les statistiques accordées sont de l’Attaque%, ce qui est moins bien que le Taux Critique mais reste tout à fait convenable puisque le passif de Yanfei se base sur l’attaque.

(5★) : L’autre 5 étoiles très bien pour Yanfei, c’est celui-ci. L’effet est bien meilleur puisqu’il va augmenter les dégâts élémentaires. Les statistiques accordées sont de l’Attaque%, ce qui est moins bien que le Taux Critique mais reste tout à fait convenable puisque le passif de Yanfei se base sur l’attaque. Mouvement vagabond (4★) : Tout le monde ne peut pas avoir de 5 étoiles, et le mouvement vagabond est donc un bon atlas si vous l’avez. Il permettra d’augmenter vos dégâts critiques avec ses statistiques avec un effet qui augmentera aléatoirement soit votre attaque, soit vos dégâts élémentaires soit votre maîtrise élémentaire, trois statistiques intéressantes pour Yanfei.

(4★) : Tout le monde ne peut pas avoir de 5 étoiles, et le mouvement vagabond est donc un bon atlas si vous l’avez. Il permettra d’augmenter vos dégâts critiques avec ses statistiques avec un effet qui augmentera aléatoirement soit votre attaque, soit vos dégâts élémentaires soit votre maîtrise élémentaire, trois statistiques intéressantes pour Yanfei. Perle Solaire (4★) : L’arme du Battle Pass est relativement simple à avoir si vous gérez bien vos objectifs et ça tombe bien puisque cet atlas est une bonne alternative, vous permettant d’augmenter votre taux critique en statistique secondaire, en plus de profiter d’un effet sympa : les attaques normales augmenteront les dégâts des compétences et des déchaînements élémentaires

Meilleur set pour Yanfei

Sorcière des flammes ardentes (Meilleur) : Sans surprise, c’est le set Pyro qui conviendra le mieux à Yanfei. Prenez-le directement en 4 pièces afin de profiter du bonus complet les réactions élémentaires. Etant une combattant qui utilise des compétences de feu, il n’est pas bien surprenant de voir que le set Sorcière est le meilleur si vous la jouez en main DPS.

: Sans surprise, c’est le set Pyro qui conviendra le mieux à Yanfei. Prenez-le directement en 4 pièces afin de profiter du bonus complet les réactions élémentaires. Etant une combattant qui utilise des compétences de feu, il n’est pas bien surprenant de voir que le set Sorcière est le meilleur si vous la jouez en main DPS. Bande vagabonde (Meilleure alternative) : Le set vagabond est une bonne alternative pour Yanfei puisque celui-ci augmentera l’EM et donc les dégâts des réactions élémentaires. Le 4 pièce permettra aussi d’améliorer les attaques chargées, choses que Yanfei fera très souvent.

Précision : Les deux sets ici évoqués sont probablement les meilleurs pour Yanfei, si ce n’est équivalent : le set Sorcière permettra d’améliorer les attaques normales, du E (Pacte des Flammes) et de l’ulti, tandis que le set Vagabond va plutôt optimiser les attaques chargées. Tout dépendra de votre style de jeu.

Rideau du Gladiateur : Uniquement à prendre en 2 pièces en compilant avec le Set Sorcière, par exemple si vous n’avez pas de 4 pièces Sorcière ou qu’ils ne sont pas de bonne qualité. Ne prenez pas le set Gladiateur 4 pièces, utilisez seulement le bonus 2 pièces pour le bonus d’attaque (puisque le passif Œil de la Justice permet d’augmenter les dégâts en fonction de l’attaque de Yanfei)

: Uniquement à prendre en 2 pièces en compilant avec le Set Sorcière, par exemple si vous n’avez pas de 4 pièces Sorcière ou qu’ils ne sont pas de bonne qualité. Ne prenez pas le set utilisez seulement le bonus 2 pièces pour le bonus d’attaque (puisque le passif Œil de la Justice permet d’augmenter les dégâts en fonction de l’attaque de Yanfei) Météore inversé : Celui-ci pourrait également être intéressant en 4 pièces si et seulement si vous avez le C4 de Yanfei. Cette constellation accorde régulièrement un bouclier ce qui augmentera les dégâts via ce set. Bien sûr, encore mieux si vous jouer Zhongli dans l’équipe. Cependant, cela reste une alternative si vous n’avez pas les sets Sorcière et Vagabond, que l’on va préférer ici

Quels main stats prioriser sur les accessoires ?

Sablier : Attaque > Maîtrise élémentaire

: Attaque > Maîtrise élémentaire Coupe : Dégâts Pyro

: Dégâts Pyro Coiffe/Couronne : Dégâts Critiques > Taux Critique

Quelles sub-statistiques en premier pour Yanfei ?

Maîtrise élémentaire Attaque% Taux critique Dégâts critiques

Matériaux d’élévation et d’aptitudes

Matériaux d’élévation Yanfei

Voici tout ce qu’il faudra pour monter en élévation le niveau de Yanfei :

Niveau 20 : 1 x Eclat d’Agate Agnidus / 3 x Jade Noctiluque / 3 x Insigne du Pilleur / 20.000 moras

: 1 x Eclat d’Agate Agnidus / 3 x Jade Noctiluque / 3 x Insigne du Pilleur / 20.000 moras Niveau 40 : 3 x Fragment d’Agate Agnidus / 2 x Jade Juvénile / 10 x Jade Noctiluque / 15 x Insigne du Pilleur / 40.000 moras

: 3 x Fragment d’Agate Agnidus / 2 x Jade Juvénile / 10 x Jade Noctiluque / 15 x Insigne du Pilleur / 40.000 moras Niveau 50 : 6 x Fragment d’Agate Agnidus / 4 x Jade Juvénile / 20 x Jade Noctiluque / 12 x Insigne de Corbeau en argent / 60.000 moras

: 6 x Fragment d’Agate Agnidus / 4 x Jade Juvénile / 20 x Jade Noctiluque / 12 x Insigne de Corbeau en argent / 60.000 moras Niveau 60 : 3 x Morceau d’Agate Agnidus / 8 x Jade Juvénile / 30 x Jade Noctiluque / 18 x Insigne de Corbeau en argent / 80.000 moras

: 3 x Morceau d’Agate Agnidus / 8 x Jade Juvénile / 30 x Jade Noctiluque / 18 x Insigne de Corbeau en argent / 80.000 moras Niveau 70 : 6 x Fragment d’Agate Agnidusa / 12 x Jade Juvénile / 45 x Jade Noctiluque / 12 x Insigne de Corbeau en Or / 100.000 moras

: 6 x Fragment d’Agate Agnidusa / 12 x Jade Juvénile / 45 x Jade Noctiluque / 12 x Insigne de Corbeau en Or / 100.000 moras Niveau 80 : 6 x Pierre d’Agate Agnidus / 20 x Jade Juvénile / 60 x Jade Noctiluque / 24 x Insigne de Corbeau en Or / 120.000 moras

Matériaux d’amélioration d’aptitude Yanfei

Voici les matériaux et guides requis pour monter les Aptitudes de Yanfei :

Enseignement de l’Or / Guide de l’Or / Philosophie de l’Or

Insigne du Pilleur / Insigne de Corbeau en Argent / Insigne de Corbeau en Or

(Matériau à obtenir sur Azhdaha)

Si vous souhaitez d’autres conseils, on vous renvoie vers soluce complète de Genshin Impact ou tout simplement revenir sur l’index de notre guide complet de tous les personnages.