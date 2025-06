Fantasy Life i: La Voleuse de temps a été complétement repensé un an avant sa sortie

Le nouveau producteur a décloisonné le jeu

Vous le savez peut-être, Fantasy Life i: La Voleuse de temps a connu beaucoup de reports. Un signe qui montrait que tout ne se passait pas comme prévu au sein du développement, et c’est le cas. Lorsque Keiji Inafune gérait Level-5, le jeu était dans un tout autre état et ne semblait pas convaincre suite à des tests en interne. Puis est arrivé Akihiro Hino, qui a décidé de changer pas mal de choses et à complétement repenser le jeu il y a seulement un an, notamment parce qu’il trouvait que l’expérience était trop « étouffante » (propos traduit par Automaton).

Il indique que les mouvements étaient très limités dans cette précédente version, loin de l’espace donné par le jeu aujourd’hui. Il n’y avait pas de zone ouverte et il n’était pas question de se mouvoir aussi facilement dans le décor que maintenant. L’équipe a ainsi veillé à retirer tout ce qui pouvait être considéré comme stressant, tout en créant une map de monde ouvert en seulement deux mois. Pour cela, Level-5 a conçu un outil lui permettant de passer des artworks en 2D à des décors en 3D.

Un revirement effectué en quelques mois qui a complétement sauvé le jeu, désormais apprécié par un million de personnes. Et cela a potentiellement sauvé Level-5 d’un échec qui lui aurait fait bien trop de mal.