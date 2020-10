Si vous explorez un peu tout dans Genshin Impact, vous avez probablement remarqué qu’il y a un succès où il faut trouver un cercle en forme de cœur afin de récolter quelques primo-gems. Cela permet également d’obtenir le trophée Inébranlable Ouvrez 1 coffre qui se trouve au milieu d’une formation rocheuse en forme de cœur sur PS4. Dans ce guide, on vous explique comment faire.

Où se trouve la formation rocheuse en forme de cœur ?

Avant de continuer, sachez qu’il est impératif de jouer en coopération pour obtenir ce trophée. Vous devez obligatoire être en compagnie d’un autre joueur pour que le coffre apparaissent. Vous ne pouvez donc pas faire ce trophée/succès seul. Si jamais vous recherchez d’autres joueurs, pensez à faire un tour sur notre serveur Discord.

Maintenant, place à l’obtention du succès. Pour cela, rendez-vous dans la région de Liyue, totalement à l’Est. Le coffre à récupérer se situe sur une île au large. Pour y aller, vous avez trois options :

En utilisant la glace avec Kaeya

Y aller à la nage

En volant depuis une montagne alentours

La meilleure méthode reste la seconde. Si vous avez augmenté un peu votre endurance et que vous avez Beidou dans votre équipe, vous atteindrez l’île sans aucun souci et sans vous noyer.

Une fois que vous êtes sur l’îlot, c’est simple, vous verrez une formation rocheuse en forme de cœur en plein milieu, impossible à louper ! Une fois que vous êtes à deux joueurs, rentrez tout simplement dans le cœur et le coffre apparaîtra. Le succès tombera quand vous ouvrez le coffre.

Attention cependant, deux choses importantes à noter :

Seul l’hôte peut bénéficier du succès, il faudra donc réaliser l’opération une seconde fois pour l’autre joueur

il faudra donc réaliser l’opération une seconde fois pour l’autre joueur Si vous êtes deux et que le coffre ne s’ouvre pas, sortez pendant que l’autre joueur reste dans le cercle et rerentrez

Et voilà, le succès Inébranlable est à vous. Si vous souhaitez d’autres astuces, consultez donc notre soluce complète de Genshin Impact. On vous donne l’emplacement des Géoculus et Anémoculus mais on vous a également concocté un guide des personnages.