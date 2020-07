Dans Genshin Impact, votre niveau d’aventure est sans doute le paramètre le plus important pour progresser. Il est surtout souvent demandé périodiquement d’avoir un certain niveau d’aventure requis pour débloquer les nouvelles missions du mode histoire à commencer par le niveau 10 afin d’accéder à la partie 2 du prologue.

Par ailleurs sachez qu’après le niveau 10, les moyens d’obtenir de l’EXP d’aventure seront plus nombreux. Voici donc toutes les méthodes pour en récupérer. A noter que pour l’instant, cela se base sur la version bêta, le guide est sujet à évoluer avec le temps.

Comment gagner de l’EXP d’aventure

Les quêtes du mode histoire

C’est bien entendu le moyen plus évident, mais nous vous conseillons de bien tout terminer avant de passer aux méthodes suivantes car, de toute façon, vous serez forcément bloqué à un moment ou un autre à cause de votre niveau d’aventure.

Les quêtes annexes (ou quêtes de légendes)

Les quêtes annexes sont également un bon moyen d’obtenir de l’EXP une fois les quêtes du mode histoire complétées. Vérifiez bien tout de même les récompenses afin de choisir celles qui vous fournissent de l’EXP d’aventure.

Les statues des Sept

Les statues des Sept se trouvent un peu partout sur la carte et vous permettent notamment de regagner de la santé ou réanimer vos personnages. En plus de vous offrir des emplacements de téléportations rapides, vous obtenez de l’EXP d’aventure pour la découverte de chacune d’elles.

Les points de téléportation

Même chose que pour les statues, chaque point de téléportation vous donnera de l’EXP d’aventure en plus de vous faciliter la tâche pour vos déplacements.

Les offrandes

Revenons à nos statues des Sept, l’autre particularité de celles-ci est la possibilité de pouvoir faire des offrandes afin de gagner de nombreuses récompenses dont de d’EXP d’aventure. Pour cela, il vous faudra collecter des Anémoculus un peu partout dans le décor (les points brillant sur votre mini-carte). Il s’agit (avec les points précédents) du meilleur moyen d’obtenir rapidement le niveau d’aventure 10.

N’hésitez donc pas à les chercher et les collecter en nombre. Certains demanderont tout de même de chercher un peu pour les atteindre (comme planer depuis une hauteur).

Ouvrir les coffres

L’univers de Genshin Impact regorge de coffres à ouvrir. En plus de fournir un tas d’objets utiles, l’ouverture de chacun d’eux vous rapporte un petit montant d’EXP d’Aventure qu’il ne faut pas négliger étant donné que mis bout à bout, on obtient une quantité honnête en explorant librement. Il y a plusieurs moyen de les dénicher :

En battant des ennemis

En résolvant une énigme

En suivant un ou plusieurs êtres de lumière bleu

Tout simplement en les trouvant dans la nature

Les succès du journal d’aventure

Une fois arrivée à Mondstadt, rendez-vous dans la guilde des aventuriers situé près de l’entrée. Vous obtiendrez ainsi le journal d’aventure qui vous permettra de débloquer des succès offrant un bon gain d’EXP d’aventure pour chacun d’elle. Il y a plusieurs chapitres, donc il ne faut pas hésiter à rentabiliser les autres activités tout en travaillant sur ces succès (ils sont tous rétroactifs donc n’ayez pas peur de les manquer).

Les missions quotidiennes

A partir d’un certain point, vous débloquerez les missions quotidiennes auprès de la guilde des aventuriers. Elles correspondent aux icônes violettes sur la carte. On vous conseille de les compléter dés que possible pour gagner facilement de l’EXP d’aventure.

Les lignes énergétiques (ou des monstres)

Votre journal d’aventure dispose également d’un onglet « combats ». Vous y trouverez de nombreux monstres de tous les niveaux (avec un repère pour les trouver). Dans cette section, les lignes énergétique sont la manière la plus intéressante d’obtenir de l’EXP d’aventure. Vous pouvez les enchaîner facilement d’autant que les combats ne sont pas très durs. Une fois que vous avez vaincu tous les ennemis, interagissez avec la fleur pour obtenir les points.

Les temples

Les temples sont également un bon moyen de gagner de l’EXP d’aventure. Il y en a de tous les niveaux et, même si c’est un peu plus long que les autres méthodes, les autres récompenses sont très intéressantes.