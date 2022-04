Aperçu lors de la quête d’histoire lorsque vous êtes à Liyue et support hydro de qualité, Xingqiu est un personnage qui n’a pas fait beaucoup parler lors de son arrivée au casting et qui pourtant, est l’un des meilleurs supports du jeu. Xingqiu est un combattant très utile dans Genshin Impact, notamment pour son application Hydro et on vous dit tout ce qu’il faut savoir dessus.

Présentation de Xingqiu

Rareté : ★★★★

: ★★★★ Élément : Hydro ( )

: Hydro ( ) Arme : Épée à une main

: Épée à une main Seiyū : Minagawa Junko

: Minagawa Junko Anniversaire : 9 octobre

Description officielle : « Deuxième fils d’une riche famille à la tête de la Guilde des Marchands de Feiyun, l’aimable Xingqiu fait dès son plus jeune âge montre d’une assiduité prononcée dans les études. Mais ne vous y trompez pas : Xingqiu a aussi un côté beaucoup plus téméraire. »

Compétences Xingqiu

Compétences actives

Attaque normale (Style Guhua) : Enchaîne jusqu’à 5 coups d’épée.

: Enchaîne jusqu’à 5 coups d’épée. Attaque chargée : Consomme de l’endurance pour déclencher deux coups d’épées rapides.

: Consomme de l’endurance pour déclencher deux coups d’épées rapides. Attaque plongeante : Plonge depuis les airs pour frapper le sol, infligeant des dégâts aux ennemis en chemin et des dégâts de zone à l’impact.

: Plonge depuis les airs pour frapper le sol, infligeant des dégâts aux ennemis en chemin et des dégâts de zone à l’impact. Epée Guhua Pluie Battante : Lance une succession de 2 coups d’épée qui infligent des dégâts Hydro aux ennemis en face. Dans le même temps, le personnage déployé s’entoure du nombre maximum d’épées de pluie. Les épées de pluie ont les propriétés suivantes : Les épées se brisent lorsque Xingqiu subit des dégâts et ce faisant, réduisent les dégâts subis Augmentent la résistance à l’interruption du personnages 20% du bonus de dégâts Hydro de Xingqiu est converti en réduction de dégâts supplémentaire par les épées de pluie. Jusqu’à 24% de réduction de dégât supplémentaire peut être obtenue de cette manière. Xingqiu commence avec 3 épées de pluie maximum. Applique l’état Trempé à Xingqiu lors du lancement.

: Lance une succession de 2 coups d’épée qui infligent des dégâts Hydro aux ennemis en face. Dans le même temps, le personnage déployé s’entoure du nombre maximum d’épées de pluie. Les épées de pluie ont les propriétés suivantes : Epée Guhua Pluie et arc-en-ciel : Xingqiu fait appel à un déluge d’épées et combat avec une lame arc-en-ciel ; il s’entoure de plus du nombre maximum d’épées de pluie. Les attaques normales infligées par votre personnage déployé libèrent un déluge d’épées et infligent des dégâts Hydro Le nombre d’épées de pluie ne diminue pas

: Xingqiu fait appel à un déluge d’épées et combat avec une lame arc-en-ciel ; il s’entoure de plus du nombre maximum d’épées de pluie.

Compétences passives

Clé d’invocation d’eau : Lorsqu’une épée de pluie est brisée par des attaques ou se termine, elle restaure les PV du personnage déployé d’une quantité de PV équivalant à 6% des PV max de Xingqiu.

: Lorsqu’une épée de pluie est brisée par des attaques ou se termine, elle restaure les PV du personnage déployé d’une quantité de PV équivalant à 6% des PV max de Xingqiu. Lames et gouttes de pluie : Confère un bonus de dégâts Hydro de 20% à Xingqiu

: Confère un bonus de dégâts Hydro de 20% à Xingqiu Illumination : 25% de chances de récupérer des ressources lors de la synthèse de matériaux d’amélioration d’aptitude

Constellation

Parfum Persistant : Augmente le nombre max d’épées de pluie de 1

: Augmente le nombre max d’épées de pluie de 1 Arc-en-ciel sur le ciel d’azur : Prolonge la durée d’Epée Guhua Pluie et Arc-en-ciel de 3 secondes. De plus, les épées de pluie réduisent la résistance Hydro des ennemis qu’elles touchent de 15% pendant 4 secondes

: Prolonge la durée d’Epée Guhua Pluie et Arc-en-ciel de 3 secondes. De plus, les épées de pluie réduisent la résistance Hydro des ennemis qu’elles touchent de 15% pendant 4 secondes Tisseuse de vers : Niveau d’aptitude Epée Guhua Pluie et arc-en-ciel +3

: Niveau d’aptitude Epée Guhua Pluie et arc-en-ciel +3 Conquérant du dragon : Pendant la durée d’Epée Guhua Pluie et Arc-en-ciel, les dégâts infligés par l’Epée Guhua Pluie Battante augmentent de 50%

: Pendant la durée d’Epée Guhua Pluie et Arc-en-ciel, les dégâts infligés par l’Epée Guhua Pluie Battante augmentent de 50% Embrassement de pluie : Niveau d’aptitude Epée Guhua Pluie Battante +3

: Niveau d’aptitude Epée Guhua Pluie Battante +3 Rassemblement d’articles : Les dégâts du déluge d’épées d’Epée Guhua Pluie et Arc-en-ciel augmentent considérablement tous les 2 pluies d’épée, Xingqiu récupère de plus 3 points d’énergie élémentaire.

Comment jouer Xingqiu

Faut-il jouer Xingqiu support ?

Mis de côté à son lancement, Xingqiu est rapidement devenu l’un des meilleurs personnages Hydro du jeu, mais aussi l’un des meilleurs supports tout court. Absolument pas pertinent en Main DPS, il est cependant un excellent combattant de soutien, notamment pour sa formidable application Hydro. Mais pas seulement ! Parce qu’effectivement, Xingqiu apporte aussi des dégâts relativement conséquents, notamment grâce à son déchaînement élémentaire, Epée Guhua Pluie et arc-en-ciel.

La rotation est alors relativement simple : jouez sa compétence élément « Pluie Battante » pour déposer facilement l’état Hydro sur vos ennemis et/ou augmenter votre charge de déchaînement élémentaire. Avec un taux avoisinant le 200% pour l’énergie recharge, Xingqiu est censé avoir son déchainement assez facilement.

Puis, une fois que c’est possible, utilisez son ulti le plus souvent possible : celui-ci va vous permettra de déployer des épées autour de vous et qui vont rester pour tous les personnages. Vous n’avez donc qu’à utiliser ses compétences et déchainements et de faire jouer vos autres personnages. Jamais Xingqiu n’utilise son attaque normale. Par ailleurs, lors de votre rotation, si vous avez le déchaînement élémentaire de disponible, utilisez-le avant votre compétence Pluie Battante puisqu’une constellation lui permet d’augmenter ses dégâts si elle est jouée en second (en plus de contribuer à votre regain d’énergie).

Et c’est à peu près tout ce qu’il faut savoir : Xingqiu est un personnage qui utilise ses compétences le temps d’une rotation, et permet d’augmenter les dégâts des autres personnages avec des épées qui s’abattent à chaque coup ; des épées qui appliquent l’élément Hydro, idéal dans les équipes Evaporation par exemple.

On notera aussi que notre jeune prince permet de légèrement soigner et protéger votre équipe puisqu’il y a un léger regain de PV avec son déchaînement lorsque les épées s’en vont. Cependant, le gain n’est pas suffisant pour qu’il soit joué en tant que seul soigneur de la team : cela permet néanmoins d’être complémentaire si vous jouez avec aucun soigneur et un bouclier comme Diona, ou si votre soigneur principal n’est pas là pour soigner constamment.

Avec qui jouer Xingqiu ?

A vrai dire, Xingqiu est l’un des personnages les plus flexibles du jeu avec Bennett : c’est simple, il peut quasiment aller avec toutes les équipes. Que ce soit là Team Nationale, aux côtés d’un Bennett et Xiangling, ou par exemple, avec avec Ayaka et d’autres personnages Cryo, c’est un excellent support.

Il peut aussi offrir de bonnes synergies avec un main DPS tel que Hu Tao ou Diluc, puisque son application hydro au corps-à-corps correspond parfaitement à une complémentarité avec un combattant Pyro pour Evaporation. Il passe aussi très bien avec la Shogun Raiden, comme vous pouvez le voir dans la capture plus haut, et permet d’offrir un apport important aux dégâts. Vous l’avez compris, il n’y a pas vraiment de team prédéfini pour le personnage, Xingqiu brille dans la majorité des équipes.

Meilleur équipement Xingqiu

Quelle arme pour Xingqiu ?

Epée rituelle (4★) : De loin la meilleure arme pour notre personnage Hydro. En plus d’apporter un excellent taux de recharge d’énergie, son passif lui permet d’avoir jusqu’à 80% de chance de réinitialise la compétence élémentaire. Autant vous dire que vous allez régulièrement l’utiliser.

(4★) : De loin la meilleure arme pour notre personnage Hydro. En plus d’apporter un excellent taux de recharge d’énergie, son passif lui permet d’avoir jusqu’à 80% de chance de réinitialise la compétence élémentaire. Autant vous dire que vous allez régulièrement l’utiliser. Epée de Favonius (4★) : Une alternative viable si vous n’avez pas la première épée ou que vous l’avez dans une amélioration avancée. Elle augmente aussi la recharge d’énergie et permet de récupérer régulièrement des particules.

Les épées 5 étoiles sont logiquement très bonnes aussi mais difficile de faire mieux que les 4 étoiles, qui sont assurément les meilleures armes pour Xingqiu. Cependant, si vous avez une épée 5 étoiles qui est raffinée au maximum, elle sera forcément meilleure que les 4 étoiles. Dans ce cas, vous pouvez partir sur la Lame de la Voûte d’Azur, Reflet de tranche-brume ou encore le Coupeur de Jade Primordial.

Meilleur set pour Xingqiu

Avant de poursuivre, sachez que le set va dépendre de votre team. Si vous n’avez pas de porteur du set noble pour le bonus 4 pièces dans votre équipe, Xingqiu peut être celui qui est porteur du noble.

Emblème du Destin Brisé (4 pièces) : En plus d’augmenter la recharge d’énergie en deux pièces, l’emblème du destin brisé augmente aussi le déchaînement élémentaire, ce qui est très bien pour l’ulti de Xingqiu, qui est son atout majeur. C’est sans doute le meilleur set à l’heure actuelle et qui a remplacé l’option ci-dessous.

: En plus d’augmenter la recharge d’énergie en deux pièces, l’emblème du destin brisé augmente aussi le déchaînement élémentaire, ce qui est très bien pour l’ulti de Xingqiu, qui est son atout majeur. C’est sans doute le meilleur set à l’heure actuelle et qui a remplacé l’option ci-dessous. Âme des Profondeurs (x2) + Ancien rituel royal (x2) : Meilleure combinaison jusqu’à l’arrivée du set Destin brisé, cela vous permet d’augmenter à la fois votre déchaînement élémentaire et vos dégâts Hydro. Indéniablement une bonne option également.

: Meilleure combinaison jusqu’à l’arrivée du set Destin brisé, cela vous permet d’augmenter à la fois votre déchaînement élémentaire et vos dégâts Hydro. Indéniablement une bonne option également. Âme des Profondeurs (x2) + Visage Capricieux (x2) : Une alternative au combo précédent, légèrement moins compétitif mais qui peut être viable si les substats sont meilleurs sur vos artefacts.

: Une alternative au combo précédent, légèrement moins compétitif mais qui peut être viable si les substats sont meilleurs sur vos artefacts. Ancien rituel royal (x4) : Uniquement si pas d’autre porteur du noble dans l’équipe ; dans ce cas Xingqiu peut remplir ce rôle. Mais il est préférable de faire porter ce rôle à quelqu’un d’autre.

Quels main stats prioriser sur les accessoires ?

Sablier : ATQ% ou Energie recharge (prendre ER si vous ne jouez pas une arme avec énergie recharge)

: ATQ% ou Energie recharge (prendre ER si vous ne jouez pas une arme avec énergie recharge) Coupe : Bonus de DGT Hydro

: Bonus de DGT Hydro Coiffe/Couronne : Dégâts critiques > Taux critique

Quelles sub-statistiques en premier pour Xingqiu ?

Taux critique Dégâts critiques ATK% Recharge d’énergie

Tentez de viser 50% de taux critique et environ 120% de bonus de dégâts critiques. L’énergie recharge est également très importante, mais il n’est pas nécessaire de dépasser les 200% : en partant sur l’épée rituelle, vous avez déjà un bon taux d’ER.

Matériaux d’élévation et d’aptitudes Xingqiu

Matériaux d’élévation Xingqiu

Voici tout ce qu’il faudra pour monter le niveau Xingqiu :

Niveau 20 : 1 x Éclat de lazurite varunada / 3 x Fleur de soie / 3 x Masque endommagé / 20.000 moras

: 1 x Éclat de lazurite varunada / 3 x Fleur de soie / 3 x Masque endommagé / 20.000 moras Niveau 40 : 3 x Fragment de lazurite varunada / 2 x Cœur d’eau pure / 10 x Fleur de soie / 15 x Masque endommagé / 40.000 moras

: 3 x Fragment de lazurite varunada / 2 x Cœur d’eau pure / 10 x Fleur de soie / 15 x Masque endommagé / 40.000 moras Niveau 50 : 6 x Fragment de lazurite varunada / 4 x Cœur d’eau pure / 20 x Fleur de soie / 12 x Masque sale/ 60.000 moras

: 6 x Fragment de lazurite varunada / 4 x Cœur d’eau pure / 20 x Fleur de soie / 12 x Masque sale/ 60.000 moras Niveau 60 : 3 x Morceau de lazurite varunada / 8 x Cœur d’eau pure / 30 x Fleur de soie / 18 x Masque sale / 80.000 moras

: 3 x Morceau de lazurite varunada / 8 x Cœur d’eau pure / 30 x Fleur de soie / 18 x Masque sale / 80.000 moras Niveau 70 : 6 x Fragment de lazurite varunada / 12 x Cœur d’eau pure / 45 x Fleur de soie / 12 x Masque sinistre / 100.000 moras

: 6 x Fragment de lazurite varunada / 12 x Cœur d’eau pure / 45 x Fleur de soie / 12 x Masque sinistre / 100.000 moras Niveau 80 : 6 x Pierre de lazurite varunada / 20 x Cœur d’eau pure / 60 x Fleur de soie / 24 x Masque sinistre / 120.000 moras

Matériaux d’amélioration d’aptitude Xingqiu

Enseignement de l’Or / Guide de l’Or / Philosophie de l’Or Masque endommagé / Masque Sale / Masque sinistré Queue de Borée

Pour plus d’astuces, consultez notre soluce complète de Genshin Impact. Vous pouvez aussi revenir sur l’index de notre guide complet de tous les personnages ou encore nos articles sur l’emplacement des Anémoculus et des Géoculus.