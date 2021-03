Escapade Noëlle : Entraînement à la chevalerie – Genshin Impact

Toujours dans le système d’escapade de Genshin Impact, nous nous penchons cette fois-ci sur le cas de Noëlle. Pour rappel, ce système nous permet de passer du temps avec certains personnages pour en apprendre plus sur eux. Après Barbara et Chongyun, vous nous donnons la solution pour débloquer toutes les fins avec notre guerrière à frange.

Obtenir toutes les fins de l’escapade avec Noëlle

Il existe 6 fins différentes à obtenir avec Noëlle. Notez que vous n’êtes pas obligés de recommencer la quête en entier pour les obtenir. Vous pouvez choisir chaque segment de la quête individuellement pour recommencer à ce stade précis. Ici, nous détaillerons uniquement comment obtenir ces fins, et pas les « fausses » fins qui amènent à un échec de la quête.

Notez bien que tous les choix n’ont pas forcément une importance, et que l’on reviendra ici seulement sur les choix qui impactent le reste de la quête, ou ceux qui permettent d’obtenir des succès.

Allez parler à Noëlle aux abords de Mondstadt juste avant le pont. Ici, nous avons trois segments principaux ayant chacune 2 fins. Nous vous conseillons de bien lire les fins deux par deux histoire de bien suivre la démarche pour les obtenir facilement.

Murmure de la rose de papier

Une fois que vous engagez la conversation avec Noëlle, elle vous demandera des conseils pour devenir chevalier. Choisissez la réponse « Bien sûr, par où veux tu commencer ? », il faudra ensuite aiguiller un peu plus notre amie en choisissant « Ta formation de chevalier ? ». Enfin, dîtes-lui que « C’est le repos qui te fait défaut » afin de croiser Beatrice qui a besoin d’aide pour des problèmes de cœur.

Lorsqu’il est question de décider du type de cadeau pour Quinn, vous serez face à un nouveau choix décisif. Optez pour « Ce que représente le cadeau est important, mieux vaut ne pas choisir à la légère. ». Cela vous permettra de choisi un présent plus approprié à la boutique de Marjorie. Après avoir parlé à Beatrice, vous allez devoir faire le tour des endroits romantiques, puis choisir le meilleur pour nos deux tourtereaux.

Tous ces choix n’auront aucune incidence puisque vous finirez par prendre un pause avec Noëlle qui vous offrira une jolie rose en papier dans un moment de tendresse.

Les mystères de l’amour

Revenez simplement au moment du choix des cadeaux pour prendre cette fois-ci « Tant qu’il comprend, peu importe de quoi il s’agit. ». De ce fait, vous allez devoir cuisiner du poisson grillé mondstadtois, mais malheureusement ce ne sera pas un cadeau approprié pour la situation. Après cet échec, Noëlle décidera de faire des recherches sur l’amour à la bibliothèque. Vous débloquerez ainsi une nouvelle fin.

Au revoir, chère servante !

Il est temps maintenant de passer au deuxième segment principal. Repartez du début (avec les premiers choix de Murmure de la rose de papier) et choisissez cette fois-ci de vous focaliser sur son métier de servante en lui disant « Tu sais… ce n’est pas grave de ne pas devenir chevalier ». Quelques dialogues plus tard vous croisez un marchant itinérant un peu louche qui a perdu toutes ses affaires. Noëlle décide de l’emmener à Mondstadt pour l’accueillir comme il se doit.

L’homme se posera des questions devant tant d’hospitalité. Pour chaque endroit visité, répondez à chaque fois : « C’est une preuve d’hospitalité de la part de Noëlle ». Il sera d’autant plus ému devant tant de bienveillance et décidera de partir de la ville en prévoyant de revenir avec de meilleurs intentions.

Une réception un peu froide

Reprenez le cheminent de la précédente fin et choisissez ce coup-ci : « C’est un cocktail spécialement pour vous… » durant chaque escale. Alois paniquera et pensera qu’il s’agit d’un avertissement. Escortez-le jusqu’à la sortie de Mondstadt pour lui faire comprendre qu’il doit partir, mais malheureusement Noëlle le prendra comme un échec.

La volonté est le rempart du défenseur

Passons au dernier segment pour débloquer les deux dernières fins. Commencez par revenir au tout début (voir la fin Murmure de la rose de papier plus haut) et choisissez cette fois-ci « C’est la force qui te fait défaut ». Noëlle voudra alors s’exercer sur les mannequins d’entrainement. Pour tous les détruire avant le temps imparti, placez-vous comme sur l’image ci-dessous et restez appuyé sur la touche d’attaque pour qu’elle puisse faire la toupie et tout casser rapidement.

Après avoir réussi, et malgré un talent certain, elle vous demande ce qui lui manque encore pour devenir un chevalier accompli. Dîtes lui que « Tu manque peut-être d’expérience en combat réel ? » pour partir s’entrainer à l’extérieur de la ville. Vous allez devoir faire face à trois épreuves d’affrontement, mais seule la première pourra être validé. Vous ne pourrez pas gagner les deux suivantes, ce qui lui donnera une précieuse leçon à la jeune fille et une autre fin pour vous. Vous débloquerez également le succès « … C’est mon devoir ».

Une servante au-dessus du lot

Repartez du début pour revenir à l’entrainement avec les mannequins de bois. Sauf que cette fois-ci, vous devez dire à Noëlle « C’est parce que… tu n’es pas encore assez forte ! ». Vous allez donc partir à la chasse au minerais pour renforcer notre apprentie. Après quelques péripéties, vous obtiendrez la dernière fin et le succès « Bonté + force = servante » pour les avoir toutes débloquées.

Bravo, vous avez désormais toutes les fins avec Noëlle mais n’hésitez pas à consulter nos autres guides pour en savoir toujours plus sur Genshin Impact.