La rumeur autour du remake d’Assassin’s Creed Black Flag est relancée par l’acteur derrière Edward Kenway

Lancer un nouvel épisode d’Assassin’s Creed est aujourd’hui un pari pour Ubisoft, qui ne peut pas se permettre de beaucoup en perdre. Si Assassin’s Creed Shadows a rencontré le succès, rien ne dit que le prochain épisode convaincra les foules, c’est pourquoi l’éditeur aurait tout intérêt à se reposer sur les vieilles gloires de la série pour renflouer les caisses sans grande prise de risque. C’est de cette idée qu’est née la rumeur d’un remake pour Assassin’s Creed Black Flag, qui est aujourd’hui plus que crédible suite aux différentes fuites et aux propos d’Ubisoft qui a laissé sous-entendre le retour de certains épisodes appréciés. Le bruit de couloir prend encore un peu plus d’ampleur aujourd’hui grâce à Edward Kenway lui-même.