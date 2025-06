Les licenciements continuent chez DON’T NOD après la sortie de Lost Records: Bloom & Rage

Le studio n’a pas encore pris la parole à ce sujet, mais Gamekult relaye aujourd’hui les informations en provenance de @AdnanRiaz9, qui a remarqué sur LinkedIn que plusieurs personnes qui travaillaient chez DON’T NOD venaient d’annoncer leur départ.

Oh nooooooo. 😭☹️ Mary Pouliot, the principal cinematic artist on Lost Records: Bloom & Rage, has been laid off from Don’t Nod Montreal. She played a key part in getting Olivia Lepore casted as Swann Holloway. DN Montreal no longer has a cinematic artist in place.#LostRecords #DontNod

— Judge Riaz Of The Abyss 👨‍⚖️🕳️ (@adnanriaz9.bsky.social) 2025-06-26T01:35:33.207Z