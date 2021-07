Lors de votre périple dans la région d’Inazuma de Genshin Impact, vous avez sans doute ramassé des anciennes dalles en pierre tout en vous demandant à quoi elles servent exactement. Voici un guide dédié qui vous donne les indications pour toutes les trouver et les utiliser afin d’avoir accès à un fabuleux trésor.

Il est impératif d’avoir fait les deux quêtes suivantes afin d’avoir accès à tous les éléments à savoir Quête du rituel de purification du cerisier sacré et celle pour atteindre le point de téléportation sous l’eau.

A quoi servent les anciennes dalles en pierre ?

Rendez-vous sur la petite île de Jinren au nord, puis grimpez tout en haut de la zone pour trouver un homme enfermé dans un cage en bois. Affrontez d’abord les ennemis de la zone.

Obtenez la clé en montant dans l’arbre juste derrière (vous devriez voir un point brillant dans les branches), ouvrez la cage et parlez au chercheur de trésors pour qu’il vous demande de retrouver les 4 tablettes de pierre. Sachez cependant il n’est pas nécessaire de passer par ça pour les dénicher au préalable.

Où trouver toutes les anciennes dalles en pierre ?

Voici l’emplacement des 4 anciennes dalles de pierre.

Ancienne dalle en pierre 01

Elle se trouve dans les sous-sols du puits du village de Konda, plus précisément dans la pièce avec le coffre luxueux juste après avoir battu Ochimusha.

Ancienne dalle en pierre 02

Elle se trouve sur la plage au nord du domaine Kamisato près d’une tente violette gardée par des ennemis.

Ancienne dalle en pierre 03

Vous la trouverez près de la porte qui mène vers la plage que vous débloquez de l’intérieur en passant par les souterrains.

Ancienne dalle en pierre 04

A partir du point précédent, descendez au niveau du point de téléportation. La dernière dalle se trouve dans un sceau près du bateau en ruine.

Le trésor d’un paysan

Rapportez les anciennes tablettes au chercheur de trésors. Ce dernier vous indiquera l’emplacement d’une cinquième tablette qu’il faudra aller dénicher. Rendez-vous vers la cascade et déterrez plusieurs fois dans le sol pour finalement vous rendre compte qu’il vous a berné.

De retour sur l’île de Jinren, vous voyez qu’il a disparu de son campement. Rendez-vous dans la zone juste à côté (là où vous l’aviez libéré de sa cage). Il est de nouveau emprisonné par des bandits qu’il faudra vaincre sur toute la zone. Attendez-vous à plusieurs vagues d’ennemis.

Une fois la clé en votre possession, ouvrez la trappe et placez les anciennes tablettes afin de résoudre l’énigme en marchant sur toutes les dalles. Vous vous rendez compte que le trésor n’est finalement pas si extraordinaire que ça.

Retournez au village de Konda pour parler avec les parents du chercheur de trésor pour obtenir un plan d’une nouvelle épée : La Lame kageuchi d’Anemona.

Et voilà pour cette longue quête concernant ces fameuses anciennes tablettes anciennes. Pour plus de guide sur Genshin Impact et Inazuma, consultez notre guide complet.