Dans tous les personnages que l’on peut débloquer dans Genshin Impact, il y a une certaine Sucrose. Timide au premier abord, il s’agit de l’assistante pour Albedo et est particulièrement curieuse. Mais que vaut-elle en tant que personnage jouable ? Faut-il la prendre comme combattant anémo ? On va voir ça ensemble.

Présentation de Sucrose

Rareté : ★★★★

: ★★★★ Élément : Anemo (Vent)

: Anemo (Vent) Arme : Catalyseur

: Catalyseur Seiyū : Fujita Akane

: Fujita Akane Anniversaire : 26 novembre

Description officielle : « Faisant preuve d’une curiosité sans limite envers tout ce que l’univers peut offrir, Sucrose est l’assistante d’Albedo, et travaille pour l’Ordre de Favonius, se concentrant plus particulièrement sur la bio-alchimie. Elle espère que l’alchimie lui permettra de modifier de manière positive la vie sur terre, et de rendre ce monde encore plus varié qu’il ne l’est aujourd’hui. Bien sûr, ses expériences résultent de temps en temps en des découvertes assez dérangeantes. Mais dans l’ensemble, on doit à ses recherches en la matière des résultats remarquables. »

Comment débloquer Sucrose

Sucrose est un personnage qui ne peut être débloqué qu’en formulant des vœux via des bannières d’invocation. Il faudra donc utiliser vos primo-gems puis vos cristaux pour tenter de l’invoquer. Il s’agit cependant d’un personnage 4 étoiles, donc avec un taux de drop relativement abordable.

Compétences Sucrose

Compétences actives

Attaque normale (Esprit du vent) : Enchaîne jusqu’à 4 attaques chargées de vent qui infligent des dégâts Anémo (33.5%, 30.6%, 38.4%, 47.9%)

(Esprit du vent) : Enchaîne jusqu’à 4 attaques chargées de vent qui infligent des dégâts Anémo (33.5%, 30.6%, 38.4%, 47.9%) Attaque chargée : Après un court délai, inflige des dégâts Anémo de Zone (consomme de l’endurance) – (120%)

: Après un court délai, inflige des dégâts Anémo de Zone (consomme de l’endurance) – (120%) Esprit du vent : Sujet 6308 : Sucrose invoque un esprit de vent de taille réduite qui inflige aux ennemis proches des dégâts Anémo, les attire et les projette en l’air TdR : 15 sec. Dégâts : 211%

: Sucrose invoque un esprit de vent de taille réduite qui inflige aux ennemis proches des dégâts Anémo, les attire et les projette en l’air Esprit du vent : Isomorphe 75 Type II : Sucrose jette une concoction instable qui libère un esprit de vent de grande taille. L’esprit attire les ennemis proches à lui avant de les projeter en l’air, leur infligeant des dégâts Anémo de zone continue. L’esprit absorbe également les éléments Hydro, Pyro, Cryo et Electro augmentant les dégâts correspondants TdR : 20 sec. Dégâts : 148% / itération Dégâts additionnels (élémentaires) : 44% Durée : 6 sec.

: Sucrose jette une concoction instable qui libère un esprit de vent de grande taille. L’esprit attire les ennemis proches à lui avant de les projeter en l’air, leur infligeant des dégâts Anémo de zone continue. L’esprit absorbe également les éléments Hydro, Pyro, Cryo et Electro augmentant les dégâts correspondants

Compétences passives

Permutation de catalyste : Tous les personnages de l’équipe du type élémentaire concerné obtiennent un bonus de 50 points de maîtrise élémentaire pendant 8 sec. lorsque Sucrose déclenche une Dispersion

: Tous les personnages de l’équipe du type élémentaire concerné obtiennent un bonus de 50 points de maîtrise élémentaire pendant 8 sec. lorsque Sucrose déclenche une Dispersion Mollis Favonius : Lorsque Esprit du Vent : Sujet 6308 ou Esprit du Vent Isomorphe 75 Type II touchent l’ennemi, les autres personnages de l’équipe bénéficient pendant 8 sec. d’un bonus de maîtrise élémentaire équivalent à 20% de la maîtrise élémentaire de Sucrose

: Lorsque Esprit du Vent : Sujet 6308 ou Esprit du Vent Isomorphe 75 Type II touchent l’ennemi, les autres personnages de l’équipe bénéficient pendant 8 sec. d’un bonus de maîtrise élémentaire équivalent à 20% de la maîtrise élémentaire de Sucrose Fragile découverte : Sucrose a 10% de chance d’obtenir deux produits supplémentaires lors de la synthèse de matériaux d’amélioration de personnage ou d’arme

Constellation

Champ du néant : Confrère une charge supplémentaire à Esprit du Vent : Sujet 6308

: Confrère une charge supplémentaire à Esprit du Vent : Sujet 6308 Bett – Forme éthérée : Prolonge la durée d’Esprit du Vent : Isomorphe 75 Type II

: Prolonge la durée d’Esprit du Vent : Isomorphe 75 Type II Zéro défaut : Niveau de compétence Esprit du vent : Sujet 6308 +3

: Niveau de compétence Esprit du vent : Sujet 6308 +3 Alchémania : Réduit le TdR D’esprit du Vent : Sujet 6308 de 1 à 7 sec. toutes les 7 attaques normales et chargées que Sucrose inflige

: Réduit le TdR D’esprit du Vent : Sujet 6308 de 1 à 7 sec. toutes les 7 attaques normales et chargées que Sucrose inflige Flasque standard : Niveau de compétence Esprit du Vent : Isomorphe 75 Type II +3

: Niveau de compétence Esprit du Vent : Isomorphe 75 Type II +3 Théorie de l’entropie : En cas d’absorption élémentaire, Esprit du vent : Isomorphe 75 Type II confère à tous les personnages de l’équipe un bonus de dégâts élémentaires de 20% tant que la compétence est active

Comment jouer Sucrose

Une excellente propagation

On ne va pas se mentir, Sucrose n’est pas particulièrement un personnage très puissant en combat, tout du moins, en personnage principal. C’est loin d’être un combattant hors-norme et sera difficilement votre DPS principal. Cependant, elle peut être utilisée en tant que soutien : c’est un personnage qui excelle dans les dégâts de zone.

En premier lieu, cela vous permettra de taper plusieurs ennemis à la fois. Mais c’est également une excellente stratégie si vous souhaitez propager les éléments grâce à ses attaques Anémo. Cela pourrait être d’un grand recours par exemple lorsque cela est combiné avec Pyro ou Electro.

On l’utilisera donc principalement pour sa compétence et son ulti, qui font de lourds dégâts, surtout couplés avec un autre personnage. Cela fait de Sucrose un personnage très utile lors des défis contre-la-montre puisqu’elle peut éliminer ou en tout cas, faire des dégâts à plusieurs ennemis faibles en même temps.

Eviter Sucrose comme les slimes

Malheureusement, là où Sucrose est très mauvaise, c’est contre les slimes. C’est indéniablement son point faible. Etant donné que ses attaques infligent des dégâts anémo qui se combinent aux éléments afin de créer une réaction élémentaire, cela n’est pas très efficace contre ces bestioles. Il est donc préférable de mettre Sucrose de côté pour ces affrontements.

Utile en réserve

Si on utilisera principalement Sucrose en tant que soutien pour les dégâts de zone et les combinaisons d’énergie, il ne faut pas oublier son talent passif : Fragile découverte permet à Sucrose d’avoir 10% de chance d’obtenir deux produits supplémentaires lors d’une synthèse. Pensez donc à bien l’utiliser pour l’alchimie !

Pour plus d’astuces, consultez notre soluce complète de Genshin Impact. Vous pouvez aussi revenir sur l’index de notre guide complet de tous les personnages ou encore nos articles sur l’emplacement des Anémoculus et des Géoculus.