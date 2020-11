Avec la version 1.1 de Genshin Impact, de nouveaux personnages jouables ont été rendus accessibles, comme Tartaglia et Diona. C’est aujourd’hui cette dernière qui nous intéresse. Alors, faut-il tenter de l’invoquer ? On revient sur ses aptitudes pour tout connaître sur Diona.

Présentation de Diona

Rareté : ★★★★

Élément : Cryo (Glace)

Arme : Arc

Seiyū : Shiori Izawa

Anniversaire : 18/01

Description officielle : « Reine du cocktail à la Queue de Chat, star de l’industrie du vin de Mondstadt, barmaid du renouveau. Tout alcool préparé par les soins de cette jeune fille originaire de Deauclaire, peu importent ses efforts, est toujours un breuvage digne de figurer sur les meilleures cartes. Mais s’agit-il pour elle qui rêve de détruire l’industrie du vin de Mondstadt d’une bénédiction, ou d’une malédiction? »

Comment débloquer Diona ?

Diona est l’un des personnages inédits qui a été ajoutée dans la version 1.1 du jeu. Elle est directement mise à l’honneur dans la bannière Adieux au nord, aux côtés de Tartaglia. Etant donné qu’il s’agit d’un personnage 4 étoiles, il est assez simple de l’obtenir via des voeux en tirant dans cette bannière.

Compétences de Diona

Capacités actives

Attaque normale (Archerie de chasse) : Enchaîne jusqu’à 5 tirs consécutifs.

: Enchaîne jusqu’à 5 tirs consécutifs. Attaque chargée : Effectue un tir visé plus précis infligeant davantage de dégâts. Lors de la visée, la flèche se charge en élément Cryo, infligeant de considérables dégâts Cryo quand elle est complétement chargée.

: Effectue un tir visé plus précis infligeant davantage de dégâts. Lors de la visée, la flèche se charge en élément Cryo, infligeant de considérables dégâts Cryo quand elle est complétement chargée. Griffes Cryo : Libère des griffes de chat delées qui infligent des dégâts Cryo, et génèrent un bouclier. Le bouclier peut absorber une quantité de dégâts proportionnelle aux PV max de Diona et sa durée dépend du nombre d’ennemis touchés par l’effet. Appui simple : Execute rapidement deux attaques consécutives de Griffes Cryo. Appui long : Bat rapidement en retraite, et libère 5 Griffes Cry. Le bouclier généré lors d’un appui long obtient un bonus de 75% d’absorption des dégâts. L’effet d’absorption du bouclier est 250% plus efficace sur les dégâts Cryo, et applique l’élément Cryo au personnage actuel pendant un court instant lorsque le bouclier est généré.

: Libère des griffes de chat delées qui infligent des dégâts Cryo, et génèrent un bouclier. Le bouclier peut absorber une quantité de dégâts proportionnelle aux PV max de Diona et sa durée dépend du nombre d’ennemis touchés par l’effet. Cuvée spéciale : Diona lance un cokctail gelé de sa fabrication, qui inflige des dégâts Cryo de zone, et génère un champ de vapeur d’alcool. Champ de vapeur d’alcool : Inflige aux ennemis présents dans la zone des dégâts Cryo continus ; restaure les PV des personnages présent dans la zone.

: Diona lance un cokctail gelé de sa fabrication, qui inflige des dégâts Cryo de zone, et génère un champ de vapeur d’alcool.

Capacités passives

Menu secret de la Queue de Chat : Augmente de 10% la vitesse de déplacement des personnages sous la protection du bouclier généré par les Griffes Cryo. Leur coût d’endurance est de plus réduit de 10%.

: Augmente de 10% la vitesse de déplacement des personnages sous la protection du bouclier généré par les Griffes Cryo. Leur coût d’endurance est de plus réduit de 10%. Joyeuse ébriété : Les ennemis entrant dans le champ de vapeur d’alcool de Cuvée spéciale voient leur attaque baisser de 10% pendant 15 secondes.

: Les ennemis entrant dans le champ de vapeur d’alcool de Cuvée spéciale voient leur attaque baisser de 10% pendant 15 secondes. Apéritif offert : 12 % de chance d’obtenir un plat supplémentaire lorsque vous cuisinez un plat de soins parfait.

Constellation

Cocktail maison : Diona récupère 15 points d’énergie élémentaire à la fin de Cuvée spéciale.

: Diona récupère 15 points d’énergie élémentaire à la fin de Cuvée spéciale. On the rocks : Les dégâts infligés par Griffes Cryo augmentent de 15%, et le bouclier absorbe 15% de dégâts en plus. De plus, la compétence confère un bouclier aux autres personnages déployés à proximité, dont le pouvoir absorbant correspond à la moitié de celui de Griffes Cryo.

: Les dégâts infligés par Griffes Cryo augmentent de 15%, et le bouclier absorbe 15% de dégâts en plus. De plus, la compétence confère un bouclier aux autres personnages déployés à proximité, dont le pouvoir absorbant correspond à la moitié de celui de Griffes Cryo. Un dernier pour la route : Niveau de compétence Cuvée spéciale +3.

: Niveau de compétence Cuvée spéciale +3. Mixologie : Le temps de charge du tir visé de Diona est réduit de 60% lorsqu’elle se trouve dans le champ de vapeur d’alcool de Cuvée spéciale.

: Le temps de charge du tir visé de Diona est réduit de 60% lorsqu’elle se trouve dans le champ de vapeur d’alcool de Cuvée spéciale. Un double avec des glaçons : Niveau de compétence Griffes Cryo +3.

: Niveau de compétence Griffes Cryo +3. Dernière tournée : Les personnages se trouvant dans le champ d’alcool de Cuvée spéciale bénéficient des effets suivants selon les PV qui leur reste : Bonus de 30% de soins reçus si les PV sont à 50% ou en dessous. Maîtrise élémentaire augmentée de 200 si les PV sont au dessus de 50%.

: Les personnages se trouvant dans le champ d’alcool de Cuvée spéciale bénéficient des effets suivants selon les PV qui leur reste :

Comment jouer Diona ?

Une combattante Cryo spécialisée dans le soin

Diona est une combattant relativement fragile, mais elle a l’avantage de se baser sur l’élément Cryo, qui fait des merveilles en combinaison avec Electro ou Hydro. En compagnie d’un personnage de type Hydro, tel que Fischl, elle pourra facilement glacer ses ennemis, tout en se protégeant à l’aide d’un bouclier bien efficace.

Son attaque de zone est tout aussi utile puisqu’en plus d’infliger des dégâts, et de geler les ennemis affectés par Hydro, elle pourra soigner les personnages dans la zone.

Difficile pour autant de la préférer à une Barbara, bien plus axé sur le soin, mais les enchainements élémentaires et son bouclier pourront dépanner en cas de besoin. Notons tout de même qu’elle peut très légèrement buffer et infliger des malus à l’ennemi, ce qui est toujours ça de pris.

Peu utile en dehors des combats

En dehors des combat, Diona n’a pas de particularité notable. Sa compétence passive en cuisine est la même que Barbara, ce qui est loin de la rendre indispensable.

On retiendra alors les effets générés par le bouclier, qui permettent d’économiser très légèrement l’endurance par moment, ce qui pourra servir pour atteindre un point éloigné via un vol plané si besoin, mais l’intérêt est tout de même très limité.

Les plus aventureux pourront aussi s’amuser à marcher sur l’eau en tirant des flèches glacées en continu, mais c’est bien tout ce que l’on pourra en tirer. Elle reste assez utile en exploration lorsqu’il s’agit d’activer des stèles Cryo avec son arc.

Meilleur équipement pour Diona

Quelle arme prendre ?

Diona est une archère, tout comme Tartaglia récemment introduit. Mais contrairement à ce dernier, c’est une soigneuse. Peut-être pas aussi efficace que Barbara mais elle permet de générer des boucliers et taper un peu plus que celle-ci. Il faut donc un arc qui s’axe sur les dégâts élémentaires ou les bonus qui s’accompagne.

Arc de chasse de Favonius (4★) : Les coûts critiques des attaques ont 60% de chance de générer une faible quantité de particules élémentaires qui restaurent 6 points d’énergie. Cet effet ne peut être déclencher qu’une seule fois toutes les 12 sec.

(4★) : Les coûts critiques des attaques ont 60% de chance de générer une faible quantité de particules élémentaires qui restaurent 6 points d’énergie. Cet effet ne peut être déclencher qu’une seule fois toutes les 12 sec. Arc rituel (4★) : Infliger des dégâts avec une compétence élémentaire a 40% de chance de réinitialiser son temps de recharge. Cet effet ne peut être déclenché qu’une fois toutes les 30 secondes.

En troisième choix, Dernière corde en 4 étoiles semble également être un bon compromis.

Quel set d’artefacts pour Donia ?

Amour Chéri : (2) Augmente les soins effectués par le personnage de 15% (4) Augmente les soins reçus par toute l’équipe de 20% pendant 10 sec. après l’utilisation d’une compétence élémentaire ou d’un déchaînement élémentaire

: (2) Augmente les soins effectués par le personnage de 15% (4) Augmente les soins reçus par toute l’équipe de 20% pendant 10 sec. après l’utilisation d’une compétence élémentaire ou d’un déchaînement élémentaire Ancien Rituel Royal : (2) Augmente les DGT infligés par les déchaînements élémentaires de 20%. (4) Augmente l’attaque de tous les personnages de l’équipe de 20% pendant 12 sec. après un déchaînement élémentaire. Cet effet est non cumulable.

