La saga Ace Combat fête ses 30 ans et se prépare pour l’avenir, un nouvel épisode bientôt annoncé ?

Prête à redécoller

Car c’est bien cette année que la saga Ace Combat fête son trentième anniversaire. Il y a trente ans jour pour jour sortait le tout premier Ace Combat au Japon, et c’est pour célébrer cet anniversaire si spécial que Bandai Namco a demandé à Kazutoki Kono, réalisateur en charge de la série, de formuler un long message qui fait le point sur la licence et sur son avenir. On retiendra surtout la fin de cette déclaration, qui tease l’arrivée prochaine d’un nouvel épisode :

« Après trois décennies incroyables où nous avons embrassé le changement, nous avons tissé avec vous un lien de confiance durable. Ce lien est la force même qui a soutenu la série Ace Combat et l’a propulsée vers l’avenir. Je ressens désormais cette vérité au plus profond de moi. Et je suis fier que notre engagement à gagner votre confiance nous ait permis d’atteindre ce 30e anniversaire. Et maintenant, nous sommes prêts. Tout est en place. Il est temps de prendre notre envol, vers des sommets encore plus hauts. »

En toute logique, c’est Ace Combat 8 qui devrait prendre le relai. Voilà maintenant presque quatre ans que le développement d’un nouvel épisode a été annoncé, ce qui laisse penser que le trentième anniversaire est le moment idéal pour en dévoiler enfin un peu plus. Bandai Namco tiendra d’ailleurs son showcase cette semaine, et même s’il ne faut pas s’attendre à trop de surprises (si l’on se fie aux précédentes années), le timing semble être trop beau.