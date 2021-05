Après plusieurs bannières sans 5 étoiles exclusifs, Genshin Impact nous présente Eula, un personnage en provenance de Mondstadt qui est membre de l’Ordre de Favonius. Si vous cherchez à l’obtenir ou si vous l’avez déjà en votre possession, voici tout ce qu’il faut retenir sur elle, avec des conseils sur son build et comment la jouer.

Présentation de Eula

Rareté : ★★★★★

: ★★★★★ Élément : Cryo ( )

: Cryo ( ) Arme : Epée à deux mains

: Epée à deux mains Seiyū : Rina Sato

: Rina Sato Anniversaire :

: Date d’arrivée bannière Eula : mardi 18 mai 2021

Description officielle : « Eula est la descendante rebelle de la vieille aristocratie qui vit sur le champ de bataille en tant que chevalier. Née dans un clan de la noblesse d’antan, le sang des oppresseurs de Mondstadt coule dans les veines d’Eula. Sa façon unique d’aborder le monde lui a permis de passer outre les préjugés à son encontre, la poussant à couper tout lien avec sa famille pour devenir le « Chevalier aux Embruns ». Elle pourchasse les ennemis de Mondstadt dans les contrées sauvages dans le but d’assouvir son unique vengeance. »

Compétences Eula

Compétences actives

Attaque normale (Escrime de Favonius – Aristocratie) : Enchaîne jusqu’à 5 coups d’épée.

: Enchaîne jusqu’à 5 coups d’épée. Attaque chargée : Exécute une succession d’entailles aussi rapides que tranchantes. L’attaque chargée se termine sur un coup puissant.

: Exécute une succession d’entailles aussi rapides que tranchantes. L’attaque chargée se termine sur un coup puissant. Attaque plongeante : Plonge depuis les airs pour frapper le sol, infligeant des dégâts aux ennemis en chemin et des dégâts de zone à l’impact.

: Plonge depuis les airs pour frapper le sol, infligeant des dégâts aux ennemis en chemin et des dégâts de zone à l’impact. Vortex des mers glacées : Appui simple : Eula exécute une frappe rapide qui inflige des dégâts Cryo. Si elle touche un ennemi, Eula gagne une charge de Coeur de glace (jusqu’à 2 charges max). Eula peut gagner une charge toutes les 0,3 secondes max. Coeur de glace : Améliore la résistance à l’interruption et la défense d’Eula. Appui long : Eula consomme toutes les charges de Coeur de glace pour faire tournoyer son épée devant elle et infliger des dégâts Cryo de zone aux ennemis en face. Si des charges de Coeur de glace sont consommées, la résistance physique et la résistance Cryo des ennemis proches diminuent. Charque charge de Coeur de glace est convertie en épée vortex de glace, qui inflige des dégâts Cryo aux ennemis proches.

: Lame de fond : Eula brandit son épée avec fureur, infligeant des dégâts Cryo aux ennemis proches, et créant une épée de lumière qui la suit pendant 7 secondes maximum. Tant qu’elle est active, l’épée de lumière augment la résistance à l’interruption d’Eula. Lorsqu’Eula inflige des dégâts à des ennemis avec son attaque normale, sa compétence ou son déchaînement élémentaire, elle accumule des charges d’énergie pour l’épée de lumière. Une charge d’énergie peut être cumulée toutes les 0,1 secondes. lorsque la durée de l’épée de lumière est écoulée, elle explose violemment, infligeant des dégâts physiques aux ennemis proches. Ces dégâts augmentent en fonction du nombre de charges d’énergie accumulées. L’épée explose immédiatement lorsqu’Eula quitte le champ de bataille.

Compétences passives

Maelström de glace : Lorsque vous consommez 2 charges de Coeur de glace lors de l’appui long de Vortex des mers glacées, une brève épée de lumière est créée. Cette dernière explose immédiatement, infligeant des dégâts physiques équivalant à 50% des dégâts de base de Lame de fond.

: Lorsque vous consommez 2 charges de Coeur de glace lors de l’appui long de Vortex des mers glacées, une brève épée de lumière est créée. Cette dernière explose immédiatement, infligeant des dégâts physiques équivalant à 50% des dégâts de base de Lame de fond. Esprit belligérant : Le temps de recharge de Vortex des mers glacées est réinitialisé lors de l’utilisation de Lame de fond, et Eula obtient une charge de Coeur de glace.

: Le temps de recharge de Vortex des mers glacées est réinitialisé lors de l’utilisation de Lame de fond, et Eula obtient une charge de Coeur de glace. Gratification aristocratique : 10% de chances d’obtenir le double de produits lors de la synthèse de matériaux d’aptitudes de personnage.

Constellation

Illusion des marées : A chaque fois qu’une charge de Coeur de glace de Vortex des mers glacées est consommée, Eula gagne un bonus de dégâts physiques de 30% pendant 6 secondes. Chaque charge de Coeur de glace consommée prolonge la durée de l’effet de 6 secondes, jusqu’à un maximum de 18 secondes.

: A chaque fois qu’une charge de Coeur de glace de Vortex des mers glacées est consommée, Eula gagne un bonus de dégâts physiques de 30% pendant 6 secondes. Chaque charge de Coeur de glace consommée prolonge la durée de l’effet de 6 secondes, jusqu’à un maximum de 18 secondes. Fille d’écume de mer : Diminue le temps de recharge de l’appui long de Vortex des mers glacées pour correspondre à celui de l’appui simple.

: Diminue le temps de recharge de l’appui long de Vortex des mers glacées pour correspondre à celui de l’appui simple. Le sang des Lawrence : Niveau d’aptitude Lame de fond +3.

: Niveau d’aptitude Lame de fond +3. Emergence de la plèbe : Augmente de 25% les dégâts infligés par l’épe de lumière aux ennemis ayant moins de 50% de PV.

: Augmente de 25% les dégâts infligés par l’épe de lumière aux ennemis ayant moins de 50% de PV. Honneur de la chevalerie : Niveau d’aptitude Vortex des mers glacées +3.

: Niveau d’aptitude Vortex des mers glacées +3. Obligations aristocratiques : Confère immédiatement 5 charges d’énergie à l’épée de lumière créée par Lame de fond. De plus, lorsque vous utilisez des attaques normales, la compétence ou le déchainement élémentaire pour cumuler des charges, vous avez 50% de chances de gagner une charge supplémentaire.

Comment jouer Eula ?

Malgré son statut de personnage Cryo, Eula est définitivement un personnage porté sur les dégâts physiques, notamment grâce à ses statistiques et ses compétences élémentaires. On pense évidemment à son épée de lumière qui inflige des dégâts physiques très important, avec un multiplicateur très élevé qui va faire des ravage si Eula a un boost sur les dégâts physiques.

Etant donné qu’elle est portée sur le physique, il s’agit donc de l’utiliser en tant que main DPS et d’orienter son build et son équipe en fonction de cela.

Les constellations d’Eula ne sont pas forcément indispensables pour bien la jouer, mais la C2 est intéressante dans la mesure où elle permet d’utiliser l’appui long de la compétence élémentaire plus souvent. De plus, il faut bien faire attention, le déchaînement élémentaire d’Eula est énergivore, et il faut donc combler cela avec les autres membres de l’équipes ou via le build.

Avec qui jouer Eula ?

Eula sera pleinement efficace en tant que main DPS, c’est pourquoi il est nécessaire de lui apporter des supports. Plusieurs cas de figures sont possibles ici, mais il est préférable de jouer avec des personnages Electro pour diminuer la résistance physique des ennemis, ou bien des personnages Cryo qui vont donner des particules à Eula, qui en a désespérément besoin pour recharger son déchaînement élémentaire. Voici une liste de personnages qui fonctionnent bien avec Eula :

Xingqiu

Diona

Fischl

Beidou

Kequing

Zhongli

Meilleur équipement Eula

Quelle arme pour Eula ?

Comme d’habitude, toutes les armes 5 étoiles sont à prioriser ici et toutes fonctionnent bien avec Eula. On pense notamment à la dernière épée à deux mains qui est apparue en même temps que le personnage.

Ode au chant du vent (5★) : Une arme qui possède un taux d’attaque très élevé, et dont le passif fonctionnera très bien avec Eula.

: Une arme qui possède un taux d’attaque très élevé, et dont le passif fonctionnera très bien avec Eula. Mort du loup (5★) : Pour favoriser l’attaque au maximum d’Eula.

: Pour favoriser l’attaque au maximum d’Eula. Fierté de la Voute d’Azur (5★) : Un second choix qui viendra après toutes les armes 5 étoiles portées sur l’attaque, mais qui favorisera bien la recharge d’énergie d’Eula.

: Un second choix qui viendra après toutes les armes 5 étoiles portées sur l’attaque, mais qui favorisera bien la recharge d’énergie d’Eula. Tombe-neige en argétoile (5★) : Sur le papier, l’arme parfaite 4 étoiles pour Eula, qui va augmenter ses dégâts physiques tout en déclenchant son effet passif facilement avec l’attaque élémentaire d’Eula.

Meilleur set pour Eula

Etant donné que Eula doit être portée sur les dégâts physique avant tout, il vaut mieux privilégier les sets qui augmentent cette caractéristique. Mais bien entendu, rien ne vous empêche d’utiliser le set Cryo pour augmenter ses dégâts Cryo si vous voulez malgré vous vous en servir de cette façon.

Chevalerie ensanglantée (2 pièces) : La meilleure option reste d’associer ce set de pièces avec celui de Flamme blême de 2 pièces, pour avoir un bonus très solide en toutes circonstances.

: La meilleure option reste d’associer ce set de pièces avec celui de Flamme blême de 2 pièces, pour avoir un bonus très solide en toutes circonstances. Flamme blême (2 ou 4 pièces) : L’autre option est de viser le set de 4 pièces ici, qui permet d’obtenir un bonus d’attaque énorme, mais plus difficile à mettre en place.

: L’autre option est de viser le set de 4 pièces ici, qui permet d’obtenir un bonus d’attaque énorme, mais plus difficile à mettre en place. Rideau du Gladiateur (2 pièces) : Si vous souhaitez compléter un des deux sets de 2 pièces précédents (si vous ne les possédez pas), ce set fera parfaitement l’affaire.

Quels main stats prioriser sur les accessoires ?

Sablier : ATK% > Recharge d’énergie

: ATK% > Recharge d’énergie Coupe : Dégâts physiques > ATK%

: Dégâts physiques > ATK% Coiffe/Couronne : Taux Critique > Dégâts Critiques

Quelles sub-statistiques en premier pour Eula ?

ATK% Taux critique Dégâts critiques Recharge d’énergie

Matériaux d’élévation et d’aptitudes Eula

Matériaux d’élévation Eula

Voici tout ce qu’il faudra pour monter Eula :

Niveau 20 : 1 x Eclat de Jade shivada / 3 x Graines de pissenlit / 3 x Masques endommagés / 20.000 moras

: 1 x Eclat de Jade shivada / 3 x Graines de pissenlit / 3 x Masques endommagés / 20.000 moras Niveau 40 : 3 x Fragment de Jade shivada / 2 x Fleurs cristallines / 10 x Graines de pissenlit / 15 x Masques endommagés / 40.000 moras

: 3 x Fragment de Jade shivada / 2 x Fleurs cristallines / 10 x Graines de pissenlit / 15 x Masques endommagés / 40.000 moras Niveau 50 : 6 x Fragment de Jade shivada / 4 x Fleurs cristallines / 20 x Graines de pissenlit / 12 x Masques sales / 60.000 moras

: 6 x Fragment de Jade shivada / 4 x Fleurs cristallines / 20 x Graines de pissenlit / 12 x Masques sales / 60.000 moras Niveau 60 : 3 x Morceau de Jade shivada / 8 x Fleurs cristallines / 30 x Graines de pissenlit / 18 x Masques sales / 80.000 moras

: 3 x Morceau de Jade shivada / 8 x Fleurs cristallines / 30 x Graines de pissenlit / 18 x Masques sales / 80.000 moras Niveau 70 : 6 x Fragment de Jade shivada / 12 x Fleurs cristallines / 45 x Graines de pissenlit / 12 x Masques sinistres / 100.000 moras

: 6 x Fragment de Jade shivada / 12 x Fleurs cristallines / 45 x Graines de pissenlit / 12 x Masques sinistres / 100.000 moras Niveau 80 : 6 x Pierre de Jade shivada / 20 x Fleurs cristallines / 60 x Graines de pissenlit / 24 x Masques sinistres / 120.000 moras

Matériaux d’amélioration d’aptitude Eula

Enseignement de Résistance / Guide de la Résistance / Philosophie de la Résistance

Masques endommagés / Masques sales / Masques sinistres

Si vous souhaitez d’autres conseils, on vous renvoie vers soluce complète de Genshin Impact ou tout simplement revenir sur l’index de notre guide complet de tous les personnages.