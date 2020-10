Décidément, le monde de Genshin Impact est bien riche. Au fur et à mesure de votre progression, vous débloquerez de nouvelles choses à faire pour vous ou vos compagnons. A un moment, vous allez débloquer les expéditions, permettant d’envoyer des combattants en exploration. Mais est-ce vraiment utile ?

A quoi servent les expéditions ?

Les expéditions permettent au joueur d’envoyer jusqu’à deux personnages à la collecte de ressources. Il s’agit d’une fonctionnalité automatique : c’est-à-dire que vous avez simplement à parler à Catherine, la réceptionniste de la guilde des aventuriers et d’aller dans l’onglet Expéditions. Là, vous sélectionnez un ou deux personnages et vous l’envoyez à un endroit souhaité.

Au bout d’une certaine durée (4h, 8h, 12h ou 20h, au choix), votre personnage reviendra et vous permettra de récupère un nombre prédéfini de ressources. Cela peut-être du minerai comme du cristal, des ingrédients pour la cuisine ou encore de l’argent avec quelques moras.

Cela se fait automatiquement. Et vous pouvez envoyer jusqu’à deux personnages en même temps. Attention cependant, les personnages que vous envoyez ne pourront plus être utilisés en combat ou dans votre équipe jusqu’à leur retour. Vous pourrez toujours annuler votre expédition.

Quand et comment débloquer les expéditions ?

Il faut cependant un certain rang d’aventure pour obtenir la fonctionnalité : les expéditions se débloquent au niveau d’aventure 14. Il suffira de parler à Catherine pour qu’elle vous explique le système. Par la suite, vous n’aurez qu’à utiliser l’onglet en question.

A noter que plus vous progresserez dans l’aventure, plus vous pourrez choisir de localisations. Au début, vous pourrez envoyer vos personnages uniquement à Mondstadt. Plus tard, vous pourrez aussi les envoyer à Liyue. On regrette cependant qu’il n’y ait pas encore de grande variété au niveau des ressources reçues, à voir lors de l’apparition de nouvelle région.

Peut-on optimiser les expéditions ?

Le tout est donc très simple : on parle à Catherine, on envoie son perso et on attend. Mais est-ce qu’il y a des choses en plus à savoir ? Eh bien écoutez, oui et non. On peut évidemment insister sur le fait de ne pas oublier de le faire tous les jours mais aussi de viser une durée qui vous correspond : si vous ne comptez plus rejouer de la journée, faites une longue expédition. A contrario, n’hésitez pas à gratter quelques ressources si vous jouez quelques heures plus tard.

L’autre point à savoir, c’est que l’on peut profiter de bonus pour certains personnages : par exemple, Fischl permet de réduire la durée d’une expédition de 25% quand elle se déroule à Mondstadt. Donc au lieu de 4 heures, cela tombe à 3 heures. Et comptez 16 heures au lieu de 20 pour la plus grande balade. Voilà, vous savez tout.

Pour plus d’astuces, retournez donc sur notre FAQ complète de Genshin Impact. On vous propose également quelques astuces au niveau des emplacements de ressources.