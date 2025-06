Chris Avellone (Star Wars Jedi, Fallout New Vegas) rejoint Republic Games, studio fondé par un ancien de Quantic Dream

Un RPG qui n’a toujours pas de nom

Il y a quelques mois, on apprenait qu’Adam Williams, qui a notamment travaillé chez Quantic Dream en tant que scénariste sur Detroit Become Human et le prochain Star Wars Eclipse, avait fondé son propre studio répondant au nom de Republic Games. Une structure qui a reçu le support de Krafton afin de bâtir un RPG « mature et sombre », avec une histoire qu’il décrivait être à la croisée des chemins entre Le Seigneur des Anneaux et 1984.

Aujourd’hui, Eurogamer nous informe que le studio vient de recruter Chris Avellone, qui participera lui aussi à l’écriture de ce nouveau projet :

« Comme on peut s’y attendre de la part de l’équipe, notre RPG proposera une histoire riche et captivante, avec de nombreux choix, embranchements et fins significatifs. Notre monde mettra en scène un régime totalitaire cherchant à écraser une rébellion, avec des factions et des allégeances concurrentes que le joueur pourra rejoindre, lui offrant ainsi une totale liberté pour créer le héros – ou l’antihéros – de son choix. On y retrouve également une profonde influence prophétique et surnaturelle qui propulsera l’aventure du joueur vers les royaumes de la mythologie. Mais en plus de la narration, nous proposons également un gameplay RPG classique et complet, incluant combats, création de personnages, compagnons à recruter, romances et bien plus encore. Notre ambition est de combiner ce design de l’âge d’or des RPG avec une narration interactive de haut niveau. »

Un pitch qui pourrait beaucoup ressembler à certains projets sur lesquels Avellone a déjà travaillé, comme Star Wars: Knights of the Old Republic II. Pour l’heure, ce projet n’a pas encore de nom ni de date de sortie, étant donné que le studio est encore relativement neuf.