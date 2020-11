Parmi les personnages electro les plus puissants de Genshin Impact, on en retrouve principalement deux : Fishl, une incroyable archère, ainsi que Keqing, une DPS à l’épée. Voici tout ce qu’il faut savoir (set, build…) sur la jeune fille aux cheveux violets dans notre guide complet.

Présentation de Keqing

Rareté : ★★★★★

: ★★★★★ Élément : Electro (Eclair)

: Electro (Eclair) Arme : Épée

: Épée Seiyū : Kitamura Eri

: Kitamura Eri Anniversaire : 20 novembre

: 20 novembre Rang : S tier

Description officielle : « L’Alioth, l’une des Sept Étoiles de Liyue. L’Alioth critique à mots couverts l’idée que Liyue suive à la lettre la parole du Seigneur de la Roche ; mais ce dernier apprécie justement ce genre de personnes. Keqing croit fermement en l’idée que l’humanité devrait être responsable de son propre destin, et qu’elle en est capable. Et elle n’hésite pas à travailler deux fois plus que n’importe qui pour prouver qu’elle a raison. »

Comment débloquer Keqing

Keqing est un personnage 5★ qui ne se débloque qu’avec une bannière. Elle est accessible depuis la mise à jour 1.1 et a droit à une mise en avant dans la bannière permanente.

Compétences Keqing

Compétences actives

Attaque normale (Escrime des nuages) : Enchaîne jusqu’à 5 coups d’épée

(Escrime des nuages) : Enchaîne jusqu’à 5 coups d’épée Attaque chargée : Consomme de l’endurance pour déclencher deux coups d’épée rapides.

: Consomme de l’endurance pour déclencher deux coups d’épée rapides. Attaque descendante : Plonge depuis les airs pour frapper le sol, infligeant des dégâts aux ennemis sur la route et des dégâts de zone à l’impact

Plonge depuis les airs pour frapper le sol, infligeant des dégâts aux ennemis sur la route et des dégâts de zone à l’impact Retour des étoiles : Keqing lance une lame de foudre qui attaque ses ennemis avec la puissance des cieux. Lorsqu’une lame de foudre touche sa cible, elle inflige des dégâts Electro de zone et laisse une marque à l’endroit visé : Appui long : Ajuste la zone où la compétence sera lancée. Les lames de foudre peuvent aussi être suspendues dans les airs ; activez à nouveau la compétence Retour des étoiles pour permettre à Keqing de s’y téléporter Lame de foudre : Lorsque la marque est active, Keqing peut utiliser à nouveau Retour des étoiles pour se téléporter ou lancer une attaque chargée et la marque disparaître avec les effets suivants selon le cas : Réactivation de Retour des étoiles : Keqing se téléporte à l’emplacement de la marque et exécute une entaille qui inflige des dégâts électro de Zone. Keqing passe à travers tous les obstacles topographiques lorsqu’elle se téléporte Attaque chargée : une série de coups de tonnerre tranchants s’abat à l’emplacement de la marque, infligeant des dégâts Electro de Zone

: Keqing lance une lame de foudre qui attaque ses ennemis avec la puissance des cieux. Lorsqu’une lame de foudre touche sa cible, elle inflige des dégâts Electro de zone et laisse une marque à l’endroit visé : Promenade céleste : Keqing fait appel à la puissance de l’éclair, et inflige des dégâts électro de zone. Se fondant ensuite dans l’ombre avec son épée, elle libère une série de coups tranchants rapides, infligeant aux ennemis proches des dégâts Electro. Le coup final inflige d’importants dégâts Electro de zone

Compétences passives

Pénitence retentissante : Les dégâts des attaques normales, chargées et descendantes de Keqing sont convertis pendant 5 sec. en dégâts électro lorsqu’il lame de foudre est active et que Keqing libère de nouveau Retour des étoiles

: Les dégâts des attaques normales, chargées et descendantes de Keqing sont convertis pendant 5 sec. en dégâts électro lorsqu’il lame de foudre est active et que Keqing libère de nouveau Retour des étoiles Trésor de l’Alioth : Keqing obtient pendant 8 sec. un bonus de taux critique et de recharge d’énergie de 15% lorsqu’elle libère promenade céleste

: Keqing obtient pendant 8 sec. un bonus de taux critique et de recharge d’énergie de 15% lorsqu’elle libère promenade céleste Agencement des terres : Réduit la durée d’une expédition de 25% lorsqu’elle se déroule à Liyue

Constellation

Force foudroyante : Lorsque Keqing libère de nouveau Retour des étoiles lorsqu’une lame de foudre est active, et inflige des dégâts Electro de Zone équivalent à 50% de son attaque aux endroits où elle disparait puis réapparait

: Lorsque Keqing libère de nouveau Retour des étoiles lorsqu’une lame de foudre est active, et inflige des dégâts Electro de Zone équivalent à 50% de son attaque aux endroits où elle disparait puis réapparait Taxation sévère : Les attaques normales et chargées de Keqing touchant un ennemi affecté par l’élément Electro ont 50% de chance de générer une particule élémentaire. Cet effet peut être déclenché une fois toutes les 5 sec.

: Les attaques normales et chargées de Keqing touchant un ennemi affecté par l’élément Electro ont 50% de chance de générer une particule élémentaire. Cet effet peut être déclenché une fois toutes les 5 sec. Formation anticipée : Niveau de compétence Promenade Céleste +3

: Niveau de compétence Promenade Céleste +3 Syntonie : Lorsque Keqing déclenche une réaction liée à l’élément Electro, son attaque augmente de 25% pendant 10 sec.

: Lorsque Keqing déclenche une réaction liée à l’élément Electro, son attaque augmente de 25% pendant 10 sec. Lueur mouvante : Niveau de compétence Retour des étoiles +3

: Niveau de compétence Retour des étoiles +3 Etoile tenace : Les attaques normales, attaques chargées, compétences élémentaires et déchaînements élémentaires de Keqing lui confèrent un bonus de 6% de dégâts Electro pendant 8 sec. Les effets déclenchés sont différents selon le type d’attaque

Comment jouer Keqing

Une excellente DPS électro

On ne le remarque peut-être pas tout de suite mais Keqing est un très bon personnage. Elle peut être utilisée en main DPS sans aucun souci, et fait partie des combattants Electro qui tapent très forts, à l’instar de Razor. De plus, elle est idéale en exploration ou donjons contre des groupes d’ennemis avec des attaques qui s’enchaînent parfaitement.

Mais elle est aussi utile contre les combats de boss et les gros ennemis en enchaînent les attaques chargées qui ne laissent aucun répit. Ainsi, elle est l’un des meilleurs personnages à utiliser lors des donjons et que vous souhaitez enchaîner les domaines. Elle est aussi très agréable à utiliser puisqu’elle a une bonne mobilité et se veut très dynamique.

L’éclair violet de Liyue

Il n’y a pas particulièrement de façon spéciale de jouer Keqing. Utilisez là simplement en tant que DPS principal et vous comprendrez très vite sa dynamique. En attaque normale, elle permet d’asséner plusieurs coups d’épée rapidement et tape parfaitement les groupes d’ennemis. Contre les boss et ennemis lourds, utilisez son attaque chargée. Ses temps de recharge sont courts et c’est l’une des raisons qui rend Keqing puissante, en plus de ses dégâts de base intéressants.

Sa compétence Retour des étoiles est aussi très utile pour taper plusieurs ennemis à la fois. Une première pression pour poser la marque, une seconde pour vous téléporter et frapper en même temps. Vous pouvez également maintenir la touche pour sélectionner l’endroit. Cela peut aussi vous permettre de sortir de certains situations épineuses. Ou faire une double pression pour réaliser l’attaque directement. Quant à son ulti, Promenade céleste, c’est une compétence efficace contre les groupes d’ennemi. A utiliser en donjon ou lors de vos séances aux abysses.

Utile en exploration

Bien sûr, on peut évoquer son passif, qui permet de réduire les expéditions à Liyue. Cependant, on remarquera aussi que sa compétence Retour des étoiles peut être un atout en exploration : en utilisant la marque en hauteur, vous pourrez accéder à certains coffres ou éléments qui sont pourtant inaccessibles sans utiliser un Geo ou Venti.

Avec qui jouer Keqing ?

Pour être honnête, Keqing se joue principalement en tant que main DPS. Vous pouvez aussi la prendre comme support mais on la conseille en tant que combattant principal, que vous pouvez allier avec un second personnage électro en support comme Fishl, qui est un excellent choix, ou Beidou si vous n’avez personne d’autre.

En second support, jouez Keqing avec un personnage Hydro, Pyro ou Cryo, selon vos préférences et vos besoins du moment. On pense à Xingqiu ou Mona en Hydro et Xiangling ou Bennett pour Pyro. Côté Cryo, on partirait sur Qiqi, afin de terminer le groupe avec un très bon heal, mais vous pouvez aussi utiliser Diona. Enfin, bouclez la compo avec un anémo ou géo si disponible, pour augmenter votre DPS avec le set Anémo par exemple.

Meilleur équipement pour Keqing

Quelle arme pour Keqing ?

En arme, l’épée Rugissement du lion semble être la meilleure solution. Surtout si vous jouez avec un autre électro comme Fishl et un élément Pyro, vous aurez quasiment toujours son effet actif. L’Epée noire est une bonne alternative. Si vous n’avez pas de 4 étoiles, partez sur le Couteau à Filets.

Rugissement du lion (4★) : Augmente les dégâts infligés aux ennemis affectés par Pyro ou électro de 20%

(4★) : Augmente les dégâts infligés aux ennemis affectés par Pyro ou électro de 20% Épée noire (4★) : Augmente les dégâts infligés par les attaques normales et chargées de 20% et restaure de plus 60% de l’ATQ en PV en cas de coup CRIT. Cet effet peut être déclenché tous les 5s.

Meilleur set Keqing

En tant que DPS principal, il faut prioriser ses dégâts. Pour cela, vous avez deux options mais le meilleur set que l’on vous conseille, c’est une combinaison des sets Colère de Tonnerre et Rideau du Gladiateur, pour profiter des bonus (2) de chaque équipement.

Néanmoins, si vous optez pour un Full Set, dans ce cas, partez sans doute sur le Rideau du Gladiateur, qui permettra de booster vos attaques normales et chargées : priorisez avant tout l’attaque pour les statistiques, puis les dégâts critiques.

Rideau du Gladiateur : (2) Augmente l’attaque de 18% (4) Augmente les dégâts infligés par les attaques normales de 35% lorsque cet artefact est équipé par les personnages maniant une épée à une ou deux mains ou une arme d’hast

: (2) Augmente l’attaque de 18% (4) Augmente les dégâts infligés par les attaques normales de 35% lorsque cet artefact est équipé par les personnages maniant une épée à une ou deux mains ou une arme d’hast Colère de Tonnerre : (2) Confère un bonus de dégâts Electro de 15% (4) Augmente les dégâts infligés par Surcharge, Décharge électrique et Superconductivité de 40%. Lorsque vous déclenchez ces réactions élémentaires, le TdR de compétence élémentaire est réduit de 1 sec. Cet effet peut être déclenché une fois toutes les 0.8 sec.

: (2) Confère un bonus de dégâts Electro de 15% (4) Augmente les dégâts infligés par Surcharge, Décharge électrique et Superconductivité de 40%. Lorsque vous déclenchez ces réactions élémentaires, le TdR de compétence élémentaire est réduit de 1 sec. Cet effet peut être déclenché une fois toutes les 0.8 sec. Dompteur de tonnerre : (2) Augmente la résistance éléctro de 40% (4) Augmente les dégâts infligés aux ennemis affectés par Electro de 35%

Pour plus d’astuces, consultez notre soluce complète de Genshin Impact. Vous pouvez aussi revenir sur l’index de notre guide complet de tous les combattants ou encore notre tier list des meilleurs personnages.