Qui dit nouvelle région dans Genshin Impact, dit également de nouveaux collectibles à ramasser. Après la récolte des Anemoculus et des Géoculus à travers Mondstadt et Liyue, il est désormais possible de recueillir des Electroculus à travers tous Inazuma. Il en existe 180 à ramasser dans tout Inazuma, mais puisque certaines îles ne seront pas accessibles directement après la mise à jour 2.0, il ne sera possible que d’en ramasser une bonne grosse moitié dès l’arrivée de la région.

Vous trouverez ici l’emplacement de tous les Electroculus, zone par zone, afin de n’en manquer aucun. Ce guide sera régulièrement mis à jour après sa publication afin de lister tous les Electroculus au fur et à mesure. Il sera aussi mis à jour lorsque de nouvelles îles (et donc de nouveaux Electroculus) seront disponibles via les futures updates de Genshin Impact. Chaque mise à jour sera indiquée en tête de cette article, avec l’heure et la date, afin que vous puisez retrouver facilement les Electroculus qui ont été ajoutés depuis votre dernière visite.

N’hésitez pas non plus à nous signaler les électroculus manquant afin que nous puissions mettre l’article à jour le plus rapidement possible.

A lire également :

Mise à jour 21/07 à 12h20 : Ajout des électroculus suivants : Ritou 02, Domaine Kamisato 01 et 02, Cité d’Inazuma 02, Araumi 04 et 05, Forêt de Chinju 01 à 03, Mont Yougou 01 à 04, Sanctuaire de Narukami 01 à 03, et Plaine de Byakko 02 et 03.

Ritou

Electroculus 01

Localisation : Se situe tout au-dessus du toit de la maison de la commission, celle qui est proche de la statue des Sept.

Electroculus 02

Localisation : Sur l’île la plus au nord de Ritou, flottant en l’air. Pour y accéder, il faudra tout d’abord obtenir le laisser-passer en terminant la quête annexe de la lettre de Chisato.

Village de Koda

Electroculus 01

Localisation : Tout simplement posé au bout d’un pilier de terre.

Electroculus 02

Localisation : Allez à l’endroit indiqué sur la carte, près du bord de la falaise (avec des monstres en contrebas), et activez l’arbre puis utilisez le courant electro pour vous propulser jusqu’à l’électroculus.

Electroculus 03

Localisation : Tout en haut d’un poteau de bois à côté d’une maison, là où un enfant est sur le toit.

Île d’Amakane

Electroculus 01

Localisation : Tout en haut d’un arbre sur le point le plus élevé de l’île.

Electroculus 02

Localisation : Sur l’île qui abrite le donjon à l’est du Camp Kujou. Il se trouve juste au-dessus de l’eau derrière la falaise.

Electroculus 03

Localisation : Rendez-vous sur l’île à côté de la ville et utilisez l’arbre pour vous propulser en l’air. Positionnez-vous bien sur l’endroit indiqué par votre carte et effectuez une attaque plongeante depuis les airs, car l’électroculus est sous l’eau.

Plaine de Byakko

Electroculus 01

Localisation : Tout en haut d’un rocher. Utilisez la compétence du Voyageur Géo si vous ne possédez pas Zhongli, Venti et compagnie.

Electroculus 02

Localisation : Celui-ci se trouve en fond du puits du village Konda (voir la quête Rituel de purification du cerisier sacré).

Electroculus 03

Localisation : Toujours dans la même quête que l’électroculus précédent, il se trouve dans le pied près d’une porte scellée, après le deuxième électroculus.

Araumi

Electroculus 01

Localisation : Tout en haut d’un arbre près d’une cabane abandonnée proche du bord de la falaise.

Electroculus 02

Localisation : Allez sur la plage pour trouver un renfoncement avec un grotte de tanukis, et un autel au bout où vous trouverez l’électroculus posé dessus.

Electroculus 03

Localisation : Suivez les racines du grand arbre et trouvez l’électroculus au creux d’une tour en pierre brisée.

Electroculus 04

Localisation : Allez tout au bout de la falaise et laissez-vous tomber en planant. L’électroculus se trouve juste en l’air un peu plus bas.

Electroculus 05

Localisation : Au pied d’une cascade sur la face nord de la falaise menant au Sanctuaire de Narukami.

Electroculus 06

Localisation : Derrière une barrière Electro avec un Gardien. Pour passer cette barrière, il faut d’abord augmenter le niveau de l’arbre sacré afin de débloquer les electrogranums plus puissants.

Cité d’Inazuma

Electroculus 01

Localisation : Tout en haut du plus haut bâtiment de la cité. Pour y parvenir, nous avons utilisé Kazuha et Zhongli, mais Kequing et Venti sont aussi valable, tout comme le Voyageur Géo, mais l’ascension est compliquée. Nous mettrons à jour cette partie si nous trouvons un moyen de faire sans ces personnages.

Electroculus 02

Localisation : Celui-ci est bien caché. Rendez-vous au sud-ouest de la cité, et laissez-vous tomber pour voir une immense grotte en dessous des fondations du domaine du Raiden Shogun. Cherchez alors le petit renfoncement comme indiqué sur la deuxième image ci-dessus pour trouver le lieu où repose l’Electroculus.

Domaine Kamisato

Electroculus 01

Localisation : Depuis le haut de la falaise et la maison d’Ayaka, laissez-vous tomber en planant, pour trouver l’electroculus près d’une cascade.

Electroculus 02

Localisation : Tout près d’un arbre, entouré par des statues de renards.

Forêt de Chinju

Electroculus 01

Localisation : Tout simplement posé au dessus d’un rocher au milieu de la forêt.

Electroculus 02

Localisation : Au-dessus d’un autel au fond de la forêt, dans la zone au nord.

Electroculus 03

Localisation : Sur le chemin pour monter au sanctuaire de Narukami depuis le Domaine Kamisato. Empruntez le courant électro pour voler jusqu’à lui.

Mont Yougou

Electroculus 01

Localisation : Grimpez tout en haut de la montagne et planez ensuite simplement jusqu’à lui.

Electroculus 02

Localisation : Posé sur le porche d’un bâtiment, tout simplement.

Electroculus 03

Localisation : Caché près d’une cascade d’eau. Lancez-vous depuis le dessus de cette dernière pour planer jusqu’à lui.

Electroculus 04

Localisation : Flotte en l’air au milieu de la zone. Lancez-vous depuis le Sanctuaire de Narukami pour planer jusqu’à lui.

Electroculus 05

Localisation : Celui-ci se trouve près du sanctuaire abandonné, il vous faudra une clé s’obtenant au fond du puits pour l’ouvrir (voir la quête Rituel de purification du cerisier sacré)

Santuaire de Narukami

Electroculus 01

Localisation : Au dessus du bâtiment principal du sanctuaire.

Electroculus 02

Localisation : Derrière une barrière électro de haut niveau (il faut augmenter le niveau de l’arbre de Narukami), au milieu de la falaise.

Electroculus 03

Localisation : Dans un petit renfoncement près de caisse en bois et d’une grille au sol, contre la falaise.

Article en cours d’écriture…

Pour ne rien manquer des nouveautés de la mise à jour 2.0, vous pouvez consulter tous nos guides liés à Inazuma. On vous parle des événements, de comment jouer Ayaka, des différentes zones et de bien d’autres astuces.