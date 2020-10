Ningguang est l’un des personnages jouables de Genshin Impact. Qui est-elle, et doit-on chercher à l’invoquer ? On revient sur ses caractéristiques et ses capacités afin de savoir si Ningguang est un personnage qui mérite de faire partie de votre équipe.

Présentation de Ningguang

Rareté : ★★★★

: ★★★★ Élément : Geo (Terre)

: Geo (Terre) Arme : Catalyseur

: Catalyseur Seiyū : Ohara Sayaka

: Ohara Sayaka Anniversaire : 26 août

Description officielle : « Une riche commerçante, propriétaire d’un palais flottant dans les airs. Un sourire mystérieux adorne son visage connu de tous à Liyue, où elle se trouve toujours au cœur des rumeurs les plus folles. En tant que Megrez des Sept Étoiles de Liyue, elle représente non seulement le pouvoir et la loi, mais également la fortune et la sagesse. »

Comment débloquer Ningguang

Ningguang n’est pas un personnage offert et nécessite obligatoirement d’être invoquée via un Vœu. Elle n’est pas considérée comme étant très rare, et ne fait l’objet d’aucune bannière en cours pour le moment.

Compétences Ningguang

Compétences actives

Attaque normale (Géo-dispersion) : Tire des gemmes qui infligent des dégâts Géo. Ningguang obtient un jade d’étoile à chaque fois qu’une gemme touche l’ennemi.

: Tire des gemmes qui infligent des dégâts Géo. Ningguang obtient un jade d’étoile à chaque fois qu’une gemme touche l’ennemi. Attaque chargée : Tire une gemme géante qui inflige des dégâts Géo. Si Ningguang a obtenu des jades d’étoile, l’attaque chargée les itre tous au même moment, infligeant des dégâts supplémentaires.

: Tire une gemme géante qui inflige des dégâts Géo. Si Ningguang a obtenu des jades d’étoile, l’attaque chargée les itre tous au même moment, infligeant des dégâts supplémentaires. Paravent d’astrolabe : Ningguang puise dans son opulence pour créer un paravent d’or et d’obsidienne infligeant des dégâts Géo de zone. Le paravent d’astrolabe bloque les projectiles ennemis, et ses PV sont proportionnels aux PV max de Ningguang. Il peut bloquer certaines attaques mais ne peut être escaladé. PV hérités : 50,1% Dégâts compétence : 230% TdR : 12 sec

: Ningguang puise dans son opulence pour créer un paravent d’or et d’obsidienne infligeant des dégâts Géo de zone. Le paravent d’astrolabe bloque les projectiles ennemis, et ses PV sont proportionnels aux PV max de Ningguang. Il peut bloquer certaines attaques mais ne peut être escaladé. Eclatement des étoiles : Ningguang fait tournoyer plusieurs jades précieux ) tête chercheuse autour d’elle, qu’elle relâche tous en même temps, infligeant ainsi d’importants dégâts Géo. Si le Paravent d’astrolabe est actif lorsque cette attaque est exécutée, il l’accompagne d’un tir de jade supplémentaire. Dégâts par gemme : 87% TdR : 12 sec

: Ningguang fait tournoyer plusieurs jades précieux ) tête chercheuse autour d’elle, qu’elle relâche tous en même temps, infligeant ainsi d’importants dégâts Géo. Si le Paravent d’astrolabe est actif lorsque cette attaque est exécutée, il l’accompagne d’un tir de jade supplémentaire.

Compétences passives

Plan de reprise : L’attaque chargée de Ningguang ne consomme pas d’endurance tant que celle-ci possède des jades d’étoiles.

: L’attaque chargée de Ningguang ne consomme pas d’endurance tant que celle-ci possède des jades d’étoiles. Réserve stratégique : Confère un bonus de dégâts Géo de 12% aux personnages qui traversent le Paravent d’astrolabe.

: Confère un bonus de dégâts Géo de 12% aux personnages qui traversent le Paravent d’astrolabe. Corne d’abondance : Affiche la localisation des filons de minerai (fer, fer blanc, cristal et cristal magique) sur la carte.

Constellation

Eclatement des étoiles : Les attaques normales qui touchent infligent des dégâts de zone.

: Les attaques normales qui touchent infligent des dégâts de zone. Effet de choc : Le TdR de Paravent d’astrolabe est annulé lorsque ce dernier est brisé. Cet effet peut être déclenché une fois toutes les 6 secondes.

: Le TdR de Paravent d’astrolabe est annulé lorsque ce dernier est brisé. Cet effet peut être déclenché une fois toutes les 6 secondes. Alignement des étoiles : Niveau de compétence Eclatement des étoiles +3.

: Niveau de compétence Eclatement des étoiles +3. Exquis soit le Jade, éclatant de toutes parts : Paravent d’astrolabe augmente la résistance élémentaire des personnages à proximité de 10%.

: Paravent d’astrolabe augmente la résistance élémentaire des personnages à proximité de 10%. Invincible soit le Paravent d’astrolabe : Niveau de compétence Paravent d’astrolabe +3.

: Niveau de compétence Paravent d’astrolabe +3. Grandeur soit les Sept Etoiles : L’activation d’Eclatement des étoiles confère 7 jades d’étoile à Ningguang.

Comment jouer Ningguang

A première vue, Ningguang n’est pas le personnage le plus facile à appréhender, à cause de sa lenteur et de son manque d’attaque de zone, en dehors de son Paravent. Il ne s’agit pas là d’un personnage que l’on recommandera forcément, comme la plupart des utilisateurs Géo, même si elle a plusieurs qualités.

Comment l’utiliser en combat

Son utilité première est de créer un bouclier de projectile avec son Paravent. Vous l’aurez compris, cela est peu utile pour la plupart des boss qui sont très mobiles et qui tapent au corps à corps, mais contre les magiciens, ce bouclier se révèle être très appréciable. Pour plus d’efficacité, n’oubliez pas de l’équiper d’artefacts augmentant ses PV max, ce qui servira aussi au bouclier.

Ningguang manque cependant un peu de force de frappe, et nécessite de bien économiser ses jades d’étoiles avant d’attaquer, notamment avec l’attaque chargée. Elle est aussi un bon personnage lorsqu’il s’agit de buffer les autres personnages Geo, comme le Voyageur, et d’augmenter la résonance élémentaire du groupe avec un passif utile, mais il ne faudra pas trop compter sur elle en première ligne.

Chercheuse de minerai

Pour ce qui est du reste, à cause de son élément Géo, elle n’a pas de grande utilité lorsqu’il s’agit d’explorer, sauf lorsque vous êtes à la recherche de minerai. Ici, elle sera d’une grande aide et vous fera économiser pas mal de temps en affichant les minerais à proximité.

En dehors de cela, comme Lisa, il faut rappeler que Ningguang est un personnage relativement grand, et qu’elle pourra donc aider à atteindre des Géoculus ou Anémoculus plus simplement en sautant, tout comme elle aura pied plus tôt que les autres dans l’eau.

Pour plus d’astuces, consultez notre soluce complète de Genshin Impact. Vous pouvez aussi revenir sur l’index de notre guide complet de tous les personnages ou encore nos articles sur l’emplacement des Anémoculus et des Géoculus.