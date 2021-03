Le nouveau système d’escapade Genshin Impact nous permet de faire connaissance avec certains aventuriers, comme Bennett par exemple. Après Barbara, Chongyun et Noëlle, nous vous donnons la solution pour débloquer toutes les fins en compagnie de l’aventurier le plus poissard de Teyvat.

Il existe 6 fins différentes à obtenir avec Bennett. Notez que vous n’êtes pas obligé de recommencer la quête en entier pour les obtenir. Vous pouvez choisir chaque segment de la quête individuellement pour recommencer à ce stade précis. Ici, nous détaillerons uniquement comment obtenir ces fins, et pas les « fausses » fins qui amènent à un échec de la quête.

Notez bien que tous les choix n’ont pas forcément une importance, et que l’on reviendra ici seulement sur les choix qui impactent le reste de la quête, ou ceux qui permettent d’obtenir des succès.

Rendez-vous à Mondstadt pour retrouver Bennett près de la Guilde des Aventuriers, qui vous attendra impatiemment pour passer un peu de temps avec vous, sa nouvelle idole.

Futile attente

Pour cette première fin, une petite promenade en ville vous permettra de venir à bout de cette quête très rapidement. Lorsque Bennett vous propose une activité, choisissez de faire autre chose que de partir à l’aventure, et sélectionnez la balade en ville.

A partir de là, la quête se déroule en mode automatique, et vous n’aurez qu’à assister à la suite de malchances qui arrivera à Bennett, ce véritable chat noir.

Adieux pressés

Pour cette fin, choisissez également de ne pas partir à l’aventure, mais privilégiez une balade en extérieur lorsque Bennett vous le demande. Vous devrez ensuite le rejoindre vers un supposé champ de pissenlits à l’endroit indiqué par votre carte.

Par la suite, vous vous dirigerez vers un camp de monstres désert, où plusieurs coffres vous attendent. Ne déprimez pas ce bon vieux Bennett et attendez qu’il vous guide vers la falaise avant que la météo s’en mêle.

Bennett sera ensuite rappelé à ses fonctions et devra revenir en ville, vous laissant en plan. Vous gagnerez alors le succès Seigneur de la foudre et de l’éclair.

Royce, goûteur officiel

Cette fois-ci, partez à l’aventure lorsque Bennett vous en fait la proposition. Lorsqu’il vous demande si vous préparez à manger avant de partir en aventure, répondez « Oui », et donnez les ingrédients nécessaire à Bennett afin qu’il cuisine un plat suspicieux.

Rendez-vous ensuite dans le donjon indiqué pour y croiser Royce, ancien collègue de Bennett, qui va se plaindre d’être frappé par la malchance de ce dernier.

Après quelques jérémiades, il vous sera proposé de partager vos ressources avec l’aventurier. Pour cette fin, soyez clément, et partagez votre ration avec Royce en sélectionnant « C’est toi qui as cuisiné, alors tu peux en faire ce que tu veux ». Pas de chance pour Royce, le plat le fera tomber dans les pommes, et mettra fin à la quête.

L’heure du sacrifice

Répétez toutes les actions effectuées auparavant et rendez-vous à nouveau dans le donjon pour croiser Royce. Cette fois-ci, ne partagez pas votre nourriture en sélectionnant « Pas question. Tu ne lui dois rien ».

Bloqués dans le donjon, Bennett va avoir l’idée de tomber dans les vapes, pensant que c’est le fait d’être conscient qui porte malchance chez lui. Ne l’arrêtez pas, et laissez-le avaler le plat suspicieux pour terminer la quête.

Mission de première catégorie

Une nouvelle fin très rapide à obtenir. Cette fois-ci, partez à l’aventure, mais ne préparez pas à manger. Vous devrez alors vous rendre dans le donjon pour retrouver Bennett.

Ici, choisissez à chaque fois la première réponse (celle du haut), pour que Bennett active le mécanisme seul, ce qui bloquera le donjon et donnera lieu à cette cinquième fin.

L’éventualité de la chance

Pour la dernière fin, partez une nouvelle fois à l’aventure sans préparer à manger. Ici, choisissez les autres options pour ne pas laisser Bennett appuyez seul sur les mécanismes. Une fois la porte ouverte, vous serez face à une nouvelle salle et vous devrez récolter des indices par terre avant de retourner voir Bennett.

Le journal que vous avez ramassé vous indique alors dans quel ordre actionner les mécanismes. Le bon ordre pour les mécanismes est le suivant :

Interrupteur du bas Interrupteur du haut à gauche Interrupteur du haut à droite

Cela débloquera l’accès au coffre que vous pourrez ouvrir, et mettra fin à la quête. En réussissant l’énigme du premier coup, vous obtiendrez également le succès La force de la chance. Une fois les 6 fins débloquées, vous obtiendrez un nouveau succès, Prologue à un merveilleux voyage.

Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus.