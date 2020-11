Avec la mise à jour 1.1 de Genshin Impact, il est possible de trouver un tout nouvel ennemi : le Brutocollinus étrange (appelé Unusual Hilichurl Wei en VO). Beaucoup d’entre vous pensent qu’il rapporte des primo-gemmes et c’est vrai. Mais avec quelques nuances tout de même. Dans ce guide complet, on vous explique où trouver le Brutocollinus étrange avec ces différents emplacements, ses récompenses et comment faire pour le trouver.

Où trouver le Brutocollinus étrange ?

Avant de commencer, lisez bien ces quelques lignes qui sont particulièrement importantes pour tout connaître de la bestiole. Etant donné qu’il vient d’apparaître, il y a encore quelques zones d’ombre. Néanmoins, on vous donne quelques constatations que l’on a pu faire après ces premiers jours de recherche à plusieurs :

Le Brutocollinus étrange n’est pas agressif, il faut l’attaquer pour engager le combat

Il apparaît aléatoirement parmi une bonne quinzaine d’emplacement dans les deux régions (Mondstadt et Liyue)

parmi une bonne quinzaine d’emplacement dans les deux régions (Mondstadt et Liyue) Il n’apparaît que deux fois par jour

Les récompenses sont aléatoires : la majorité du temps, il vous donnera 233 moras ainsi que plusieurs choix. A de rares fois, des primo-gemmes tombent en petite quantité. Le taux de drop n’est pas (encore) connu

tombent en petite quantité. Le taux de drop n’est pas (encore) connu Certains évoquent qu’il n’apparaît qu’à certaines heures de la journée. Nous n’avons pas encore pu confirmer la chose à la rédaction, il semblerait simplement qu’il apparaît aléatoirement. Nous indiquerons tout de même l’heure en attendant

N’hésitez pas à nous dire dans les commentaires quels sont vos emplacements de Brutocollinus étrange avec l’horaire d’apparition (en jeu) et votre récompense. Nous mettrons régulièrement à jour l’article

quels sont vos emplacements de Brutocollinus étrange avec l’horaire d’apparition (en jeu) et votre récompense. Nous mettrons régulièrement à jour l’article Le tuer rapport un succès « C’était étrange… » qui a différents paliers (Eliminez 1 Brutocollinus Etrange puis le faire à 20 reprises)

Tous les emplacement du Brutocollinus étrange

Pic Qingyun

Prenez le point de téléportation en haut du pic et regardez en bas vers l’Ouest. Il se situe sur l’une des plateformes en contrebas.

Pente Cuijue

Le Brutocollinus regarde la porte de la pente Cuijue, en pleine milieu.

Vallée Tianqiu

Dirigez-vous près du lac après vous être téléporté. Il se situe à côté de la construction, là il y a le petit bâtiment.

Porte de pierre

Ici, le Brutocollinus est tout en haut de la colline, proche du point de téléportation de la Porte de pierre. Il regarde en direction de l’Auberge Wangshu.

Village Mingyun

Sur une plateforme entre la Statut des Sept et le Donjon « Palais Secret de Lianshan ». Sur cette même zone en hauteur se trouve une fleur de feu.

Plaine Guili (extrême sud)

Tout au sud des plaines. Vous pouvez partir de l’un des deux points de téléportation qui sont indiqués sur notre capture d’écran. Il se situe tout en haut de la colline en train d’apprécier le paysage du Port de Liyue.

Passe de Lingju

En partant du point de téléportation, descendez de l’autre côté de la route. Il se situe proche d’une tente.

Village Quingce

Au nord du Village de Qinqce, dans les champs. Il est posé sur un petit muret.

Ravine Qingxu

Sur la plateforme non loin de la rivière.

Karts Jueyun

Au donjon du Manoir Taishan, à côté de la Tombe.

Antre de Stormterror #1

En partant de la Statut des Sept, juste à côté, vous le trouverez sur le pont brisé.

Antre de Stormterror #2

Prenez le point de téléportation au sud-ouest, il se situe proche de la plateforme surélevée (Attention, nous n’avons pas encore confirmé sa localisation à la rédaction. N’hésitez pas à nous en faire part en commentaire).

Vallée Dadaupa

Au nord de la Vallée, sur la colline.

Cap de la promesse

Tout en bout du cap, le plus à l’est possible du territoire. Se situe au bord de la colline en train de scruter les horizons.

Montagne du guet

Vous le trouverez à l’Ouest du monstre élite (Hypostase Anémo) à côté du Sanctuaire dans la région de Mondstadt.

Ventlevé

Celui-ci se situe au pied du grand arbre à côté de la Statut des Sept de Ventlevé.

Territoire des Loups

Se situe sur l’un des remparts qui longent l’arène du Loup du Nord.

Normalement, avec ces emplacements, vous devriez le trouver à minimum une fois. Cet article sera mis à jour en fonction de l’évolution des emplacements et des indices. N’hésitez pas à nous faire vos retours en commentaire. En attendant, vous pouvez aussi retourner sur notre guide complet de Genshin Impact où l’on vous parle des personnages ou des différentes énigmes.