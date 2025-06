Monster Hunter Wilds : le Lagiacrus et le Seregios débarquent dès le 30 juin

Deux monstres légendaires de retour

Sur PC, Monster Hunter Wilds semble traverser une mauvaise passe, avec des joueurs mécontents (notamment via les avis sur Steam) en raison de l’optimisation et d’un contenu jugé insuffisant. Cette grande mise à jour 2 devrait donc aider le jeu de chasse à redresser un peu la situation. On commence par l’ajout de deux grands monstres légendaires qui font leur retour :

Lagiacrus, le Léviathan iconique apparu pour la dernière fois dans Monster Hunter Generations Ultimate, fera son grand retour avec des phases de combat sous-marines inédites, une première dans Wilds. Le réalisateur Yuya Tokuda, qui avait conçu le Lagiacrus à ses débuts, s’est dit ravi de le voir intégrer ce nouvel opus avec des mécaniques modernisées.

Seregios, la Wyverne rapide introduite dans Monster Hunter 4 Ultimate, arrive également dans les Terres interdites. Ses attaques fulgurantes et sa mobilité poussée ont été retravaillées pour Wilds selon les développeurs.

Après avoir terminé leurs quêtes principales initiales, ces deux monstres apparaîtront en tant que monstres Alpha 8★ dès le RC41.

Les armes enfin personnalisables

La mise à jour introduit également d’autres éléments très demandés par les joueurs, notamment la fonctionnalité d’Armes spéciales, permettant de personnaliser l’apparence de vos armes sans modifier leurs statistiques, en fabriquant certaines armes clés comme les Artian rareté 8 ou les armes Palico de Rang Expert. Nous aurons aussi droit à de nouvelles options pour le mode photo avec des réglages de luminosité, des filtres et masquage des compagnons. Enfin de nouveaux alliés de soutien rejoindront le casting déjà présent comme le biologiste Erik ou la Chasseuse Mina.

Capcom prépare aussi le festival de l’été

À tout cela s’ajoutent des festivités pour célébrer l’été. Dès le 23 juillet, le « Festival de la concorde : Fête des flammes » proposera des décorations, des repas saisonniers, de l’équipement limité et des emotes spéciales. Le 27 août, il sera possible de débloquer une emote exclusive inspirée de la Monster Hunter Rathalos Telecaster, guitare créée par Fender pour les 20 ans de la franchise, via une quête événementielle.

Enfin, la mise à jour proposera également :

De nouveaux DLC gratuits et payants, dont quatre emotes de danse gratuites.

Le « Pack DLC cosmétique 2 » inclus dans l’édition Premium Deluxe et le Passe DLC cosmétique.

Pour la suite, Capcom a confirmé que des informations sur la Grande mise à jour 3 seront révélées fin septembre. N’hésitez pas à consulter notre guide complet de Monster Hunter Wilds pour en savoir plus sur le jeu.