Le RPG Chained Echoes aura droit à un DLC, lancement prévu en août

Le RPG prolonge le plaisir

L’aventure de Chained Echoes n’est pas tout à fait terminée puisque ce DLC Ashes of Elrant viendra nous raconter une nouvelle histoire dans un tout nouveau territoire, dans une temporalité qui se situe juste avant la fin du jeu de base.

En plus d’en apprendre un peu plus sur l’histoire de ce monde et sur les personnages, un petit nouveau viendra rejoindre le casting. Et ce n’est pas tout, puisque qui dit nouvelle contrée, dit également nouveaux paysages et bestiaire différent, avec 40 monstres et boss inédits au programme. Le tout sera servi par une quinzaine de morceaux supplémentaire au sein de la bande-son.

Vous pourrez replonger dans ce RPG prochainement, car Ashes of Elrant sortira sur les boutiques en ligne le 7 août prochain. Chained Echoes est disponible sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.