Si Barbara est une soigneuse de choix dans Genshin Impact, notamment parce qu’elle est accessible très facilement, elle pourrait bien être remplacée par Qiqi, soutien d’exception dans le jeu. On vous explique tout ce qu’il faut savoir sur elle dans ce guide complet.

Présentation de Qiqi

Rareté : ★★★★★

: ★★★★★ Élément : Cryo (Glace)

: Cryo (Glace) Arme : Épée

: Épée Seiyū : Tamura Yukari

: Tamura Yukari Anniversaire : 3 mars

: 3 mars Rang : S tier

Description officielle : « Suite à l’intervention des Adeptes, Qiqi est un zombie qui doit se donner ses propres ordres pour agir. En raison de sa mémoire défaillante, Qiqi porte toujours sur elle un carnet, sur lequel elle note toutes sortes de choses auxquelles faire attention. Il n’est pas exagéré de dire que le carnet est devenu un genre de guide à l’usage des nuls pour tous les aspects possibles et imaginables de la vie… »

Comment débloquer Qiqi

Qiqi est un personnage 5 étoiles qui ne se trouve que dans les bannières. Elle était proposée aux côtés de Klee pendant un temps dans une bannière spécifique mais désormais, il faudra compter sur de la chance pour l’avoir via une permanente (ou lorsqu’elle reviendra en bannière dédiée).

Compétences Qiqi

Compétences actives

Attaque normale (Escrime ancienne des nuages) : Enchaîne jusqu’à 5 coups d’épée

(Escrime ancienne des nuages) : Enchaîne jusqu’à 5 coups d’épée Attaque chargée : Consomme de l’endurance pour déclencher deux coups d’épée rapides

: Consomme de l’endurance pour déclencher deux coups d’épée rapides Attaque descendante : Plonge depuis les airs pour frapper le sol, infligeant des dégâts aux ennemis sur la route et des dégâts de zone à l’impact

: Plonge depuis les airs pour frapper le sol, infligeant des dégâts aux ennemis sur la route et des dégâts de zone à l’impact Arcane d’adepte Héraut de Givre : Utilise un talisman formé de glace et de sang pour invoquer un héraut de givre, infligeant des dégâts Cryo aux ennemis à proximité Les attaques normales et chargées de Qiqi restaurent les PV de vos personnages dans l’équipe ainsi que des alliés proches lorsqu’elles touchent. La quantité de PV restaurée est proportionnelle à l’attaque de Qiqi Régénère les PV de votre personnage déployé sur la durée Le héraut restaure périodiquement les PV de Qiqi Le héraut se déplace en suivant Qiqi et inflige des dégâts Cryo aux ennemis sur sa route

: Utilise un talisman formé de glace et de sang pour invoquer un héraut de givre, infligeant des dégâts Cryo aux ennemis à proximité Arcane d’adepte Talisman Sacré : Qiqi libère le pourvoir d’Adepte scellé en elle et marque les ennemis d’un talisman qui leur inflige des dégâts Cryo. Les personnages récupèrent des PV équivalents aux dégâts subis par les ennemis marqués

Compétences passives

Survie en milieu hostile : Confrère un bonus de 20% de soins pendant 8 sec. lorsque le personnage déclenche une réaction élémentaire

: Confrère un bonus de 20% de soins pendant 8 sec. lorsque le personnage déclenche une réaction élémentaire Ouverture des arcanes : Les attaques normales et chargées de Qiqi ont 50% de chance de marquer l’ennemi touché d’un talisman pendant 6 sec. Cet effet ne peut se déclencher une fois toutes les 30 sec.

: Les attaques normales et chargées de Qiqi ont 50% de chance de marquer l’ennemi touché d’un talisman pendant 6 sec. Cet effet ne peut se déclencher une fois toutes les 30 sec. Souvenir d’une vie lointaine : Affiche la localisation des produits qu’on ne peut trouver qu’à Liyue sur la carte

Constellation

Ascèse du givre : Qiqi récupère 2 points d’énergie élémentaire à chaque fois que Héraut de Givre touche un ennemi marqué par un talisman

: Qiqi récupère 2 points d’énergie élémentaire à chaque fois que Héraut de Givre touche un ennemi marqué par un talisman Gelé jusqu’à l’os : Les attaques normales et chargées de Qiqi infligent 15% de dégâts supplémentaires contre les ennemis affectés par Cryo

: Les attaques normales et chargées de Qiqi infligent 15% de dégâts supplémentaires contre les ennemis affectés par Cryo Louange vers le ciel : Niveau de compétence Arcane d’Adepte : Talisman Sacré +3

: Niveau de compétence Arcane d’Adepte : Talisman Sacré +3 Répression divine : L’attaque des cibles marquées par un talisman est réduite de 20%

: L’attaque des cibles marquées par un talisman est réduite de 20% Eclosion du lotus rouge : Niveau de compétence Arcane d’Adepte Héraut de Givre +3

: Niveau de compétence Arcane d’Adepte Héraut de Givre +3 Symbole de la renaissance : L’activation d’Arcane d’Adepte : Talisman Sacré réanime tous les personnages de l’équipe à proximité et restaure 50% de leurs PV. Cet effet peut être déclenché une fois toutes les 15 min.

Comment jouer Qiqi

Un soutien de choix

Qiqi est indéniablement l’un des meilleurs personnages de Genshin Impact. C’est avant tout un soigneuse Cryo, qui propose des compétences très utiles en combat et est un soutien d’exception. L’utilisation de sa compétence Arcane d’adepte Héraut de Givre est un atout indéniable et permet de nombreuses configurations.

Tout d’abord, dans les combinaisons : l’Héraut de Givre permet de taper continuellement sur une période. Elle lâchera automatiquement une balle de givre qui tourne autour de votre personnage, mais qui surtout, reste même lorsque vous switchez de combattant.

Cette attaque rend ainsi extrêmement simple les synergies et permet de coupler Cryo à d’autres attaques pour créer des réactions élémentaires. Avec un personnage Hydro par exemple, rien de plus facile que de geler les ennemis grâce à cette compétence. Cela permet ainsi de les bloquer et de profiter d’une fenêtre idéale pour attaquer.

Une soigneuse d’exception

Mais là où Qiqi excelle avant tout, c’est dans sa capacité à soigner les autres personnages. Toujours avec son Héraut de Givre, celui-ci va permettre de soigner continuellement Qiqi. De plus, lorsqu’elle attaque et touche un ennemi, les points de votre équipe sont restaurés.

Cependant, Qiqi a un autre atout : la possibilité de poser un talisman. Cela se fait avec son explosion élémentaire Talisman Sacré mais vous avez aussi une probabilité d’en poser un sur un ennemi lorsque vous attaquez ou avec Héraut de Givre. Une fois l’ennemi marqué, vous pouvez switcher de personnage et tapez avec : cela vous permettra de restaurer vos points de vie en fonction des dégâts infligés.

Une bonne attaquante ?

Petite particularité de Qiqi : les points de vie qu’elle restaure sont proportionnels à son attaque. Il faut donc trouver un bon set et un équipement qui lui confère une bonne puissance d’attaque. Cependant, ne vous y méprenez pas, Qiqi ne deviendra pas votre DPS principal et ne remplacera pas un bon Diluc ou le récent Tartaglia (qui fait cependant un bon combo avec elle au vu de ses attaques Hydro).

Néanmoins, elle tape très bien et peut apporter une plus-value non négligeable, notamment lors des donjons. En utilisant ses compétences, vous pouvez ainsi tranquillement faire des dégâts tout en posant vos talismans : elle fera alors de très bons dégâts et cela vous permettra, par exemple, d’utiliser sa capacité à soigner toute l’équipe tout en infligeant des dégâts.

Il n’est donc pas nécessaire de changer de personnage tout de suite après avoir utilisé son Héraut de givre. En donjon toujours, on vous conseille de la garder quelques secondes et de taper en attaque normale ; chaque attaque va alors restaurer les points de vie de votre équipe. Bref, un excellent soigneur.

Un petit tour à Liyue

Enfin, il serait injuste de ne pas l’évoquer pour ses autres capacités. Si elle est peut-être pas forcément idéal en main DPS contre un boss, vous avez compris qu’elle est un personnage de choix en combat et en soutien. Maintenant, elle est aussi très avantageuse en exploration.

Avec son passif « Souvenir d’une vie lointaine », vous aurez la possibilité de trouver des ressources à Liyue facilement. Tout comme Jean avec Mondstadt, les points de cueillette inédits à Liyue seront marqués sur votre mini-map.

Meilleur équipement pour Qiqi

Quelle arme pour Qiqi ?

Lame de la Voûte Céleste (5★) : Augmente le taux CRIT de 4% ; le déchaînement élémentaire confère l’effet Croc de Perceur de ciel, qui augmente la VIT de déplacement de 10%, la vitesse d’attaque de 10% et les dégâts des attaques normales et chargées de 20% pendant 12 sec.

C’est indéniablement la meilleure arme pour Qiqi. Cependant, si vous n’avez pas obtenu cette épée 5 étoiles, vous pouvez vous tourner vers l’Épée Rituelle ou éventuellement Flûte.

Meilleur set Qiqi

Qiqi étant une soigneuse qui se base sur l’attaque, vous avez deux possibilités, vous focaliser sur l’augmentation de l’attaque, ce que l’on vous conseille, ou alors, utiliser un set qui augmente les soins. Mais il est aussi possible de combiner, le bonus Set 2 pièces de Amour Chéri (+15% au Soins) et du Set de Gladiateur (+18% Attaque) :

Amour Chéri : (2) Augmente les soins effectués par le personnage de 15% (4) Augmente les soins reçus par toute l’équipe de 20% pendant 10 sec. après l’utilisation d’une compétence élémentaire ou d’un déchaînement élémentaire

: (2) Augmente les soins effectués par le personnage de 15% (4) Augmente les soins reçus par toute l’équipe de 20% pendant 10 sec. après l’utilisation d’une compétence élémentaire ou d’un déchaînement élémentaire Rideau du Gladiateur : (2) Augmente l’attaque de 18% (4) Augmente les dégâts infligés par les attaques normales de 35% lorsque cet artefact est équipé par les personnages maniant une épée à une ou deux mains ou une arme d’hast

Pour plus d’astuces, consultez notre soluce complète de Genshin Impact. Vous pouvez aussi revenir sur l’index de notre guide complet de tous les personnages ou encore nos articles sur l’emplacement des Anémoculus et des Géoculus.