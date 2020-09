Le Voyageur n’est pas un être comme les autres dans le monde de Genshin Impact, et bien que l’élément Anémo soit celui qu’il possède au début du jeu, il n’est pas le seul qu’il peut apprendre. Voici comment changer l’élément du Voyageur dans le jeu.

Comment changer d’élément pour le Voyageur ?

Actuellement, le Voyageur peut utiliser deux éléments au lancement de Genshin Impact : Anémo et Géo. Le jeu ne vous le dira pas forcément, mais il est bien possible de changer l’élément de base du personnage pour avoir recours à d’autres attaques, et rendre le Voyageur plus polyvalent dans votre équipe.

Pour cela, il faudra vous diriger vers une statue des Sept. Dans la région de Mondstadt, en interagissant avec une statue, si vous possédez un autre élément, vous aurez la possibilité de repasser sur l’élément Anémo pour le Voyageur.

Pour l’élément Géo, il faudra en revanche vous rendre dans le pays de Liyue, en activant l’une des statues. Vous serez obligés de passer par les statues de chaque pays pour repasser sur l’élément que vous souhaitez. Par la suite, lorsque d’autres régions du jeu seront ouvertes, le Voyageur pourra apprendre les autres éléments.

Nous vous conseillons de rester sur l’élément Anémo en début de partie, qui est fort utile pour faire de larges dégâts et résoudre beaucoup d’énigmes environnementales dans la région de Mondstadt. De plus, Noelle, qui est un personnage que vous pourrez obtenir lors de votre premier tirage, sera parfaite pour occuper la place de l’élément Géo. A long terme, le type Géo pour le Voyageur sera très utile, mais il est plus difficile à prendre en main.

Pour en savoir plus sur Genshin Impact et pour d’autres conseils, n’hésitez pas à consulter notre guide complet de Genshin Impact.