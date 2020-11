Présenté en même temps que la mise à jour 1.1, l’événement Astres évanouis vient de démarrer dans Genshin Impact. Premier véritable événement saisonnier, celui-ci apporte du nouveau contenu : des quêtes spécifiques, des récompenses et des primo-gemmes, le tout, sur une durée limitée. On vous explique absolument tout ce qu’il faut savoir dans ce guide.

Durée de l’événement

Tout d’abord, il faut savoir que cet événement se déroule en 3 temps avec pour chaque période, un nom donné :

Astres inconnus : Le 16 novembre à 10 heures

: Le 16 novembre à 10 heures Astres chimériques : Le 18 novembre à 4 heures

: Le 18 novembre à 4 heures Astres prédestinés : Le 23 novembre à 4 heures

Le tout se terminera le 30 novembre lors de la mise à jour hebdomadaire, à 4 heure du matin. Quant à la boutique, vous aurez quelques jours supplémentaires puisqu’elle sera accessible jusqu’au 6 décembre, à la même heure.

Comment démarrer l’événement Astres évanouis ?

Avant de poursuivre, sachez qu’il sera nécessaire d’avoir atteint le niveau d’aventure 20 ou plus pour lancer la première quête, « Astres inconnus ». Sachez que celle-ci se lance automatiquement, et vous n’avez qu’à vous rendre dans votre journal de quête pour l’apercevoir.

Puis, il vous suffit ensuite d’aller voir Catherine à la guilde qui vous présentera à Fischl pour que vous puissiez enquêter sur ces mystérieuses météorites. Il vous suffit simplement de vous rendre à chaque point indiqué par les marqueurs aux abords de Mondstadt. Vous aurez ensuite accès au premier contenu de l’évènement.

Déroulement Astres énavouis

Astres inconnus (fragments de météorite)

Les premières quêtes à réaliser concernent les fragment de météorites. Il suffit d’en ramasser au moins 7 dans chaque zone pour valider les trois quêtes et obtenir 90 primogemmes et 60000 moras en tout. Vous pouvez bien sûr en ramasser bien plus dans car ces fragments vous servent de monnaie dans la boutique de l’évènement dont on détaille les récompenses ci-dessous.

Vous pouvez les localiser facilement via votre mini-carte avec les zones bleus qui vous aident à la trouver facilement de même que votre vision divine. Notez que ces objectifs sont de nouveau disponibles 16 heures après la complétion.

Quêtes météoritiques

Les quêtes météoritiques sont quant à elles un peu plus scénarisées. Il vous sera demandé de secourir des personnes ou de tuer des monstres. Il suffit simplement de parler aux PNJ indiqué et de suivre les marqueurs pour accomplir facilement les trois quêtes proposées. Vous gagnerez ainsi 60 fragments de météorite, 120 primogemmes, et 75000 moras.

Récupération de débris de météorites

Cette partie de l’évènement sera disponible le 17 novembre prochain.

Astre Déchu

Même chose, cette partie sera disponible le 17 novembre prochain.

Astres prédestinés

Il s’agit de la partie de l’évènement qui sera disponible le 23 novembre prochain. Ce sera la donc la date où vous pourrez la récupérer si vous avez accompli le reste avant.

Boutique

Avec l’événement et les récompenses s’accompagne d’une boutique, accessible directement via le volet dédié dans le menu de l’aperçu des événements (la boussole). Vous pourrez y échanger vos énergies supernovas et les essences astrales que vous avez récolté et ce, jusqu’au 6 décembre à 3h59.

Energie supernova

Fragment d’agate agnidus (12)

Fragment de lazurite varunada (12)

Fragment d’améthyste vajrada (12)

Fragment de turquoise vayuda (12)

Fragment de jade shivada (12)

Fragment de topaz Prithiva (12)

Conseils de l’aventurier (1)

Leçons du héros (4)

10 000 Moras (4)

500 Moras (1)

Essence astrale

Guide de la Liberté (4)

Philosophie de la Liberté (12)

Guide de la Résistance (4)

Philosophie de la Résistance (12)

Guide de la Poésie (4)

Philosophie de la Poésie (12)

Guide de la Prospérité (4)

Philosophie de la Prospérité (12)

Guide de la Diligence (4)

Philosophie de la Diligence (12)

Guide de l’Or (4)

Philosophie de l’Or (12)

Couronne de la sagesse (110)

Minerai de renforcement mystique (1)

Minerai de renforcement raffiné (2)

Comment obtenir Fischl

Pour récupérer la Fischl gratuite, il faudra malheureusement attendre la fin de semaine pour l’obtenir. Voici les conditions requises pour l’obtenir :

Terminez la quête relative à la partie Astres prédestinés de l’événement

Terminez des défis Récupération de débris de météorites

Terminez des défis Astre déchu

Comme vous l’avez remarqué, il faudra donc patienter les prochaines étapes, les 18 et 23 novembre, pour avoir Fishl. A noter que terminer l’événement permettra également d’avoir :

Couronne de la sagesse

Philosophie de la liberté

Leçons du héros

Comment avoir de l’Energie supernova

L’énergie supernova se récolte en récupérant des fragments de météorite. Ces derniers sont indiqués sur votre mini-map par des cercles de couleur bleu. Ils sont répartis dans toutes les zones et vous en trouverez un bon paquet à Mondstadt et Liyue. A noter que les zones indiquées par votre suivi de quête en contiennent un peu plus.

Si vous souhaitez d’autres conseils sur le jeu, vous pouvez consulter notre soluce complète de Genshin Impact. On vous y propose des guides des personnages ou encore des informations sur le Brutocollinus étrange.