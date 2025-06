Digimon Story: Time Stranger fait le point sur la manière dont il fonctionne avec une grosse vidéo explicative

Tout apprendre sur la manière dont s’occuper d’un Digimon

Si vous n’aviez pas suivi ce qu’était Digimon Story: Time Stranger, voici une grosse session de rattrapage avec une vidéo de presque 6 minutes, qui s’attèle à la présentation de tous les systèmes de jeu de cet épisode. D’accord, elle est en anglais, mais rassurez-vous, le jeu disposera bel et bien d’une traduction française à l’arrivée.

Au fur et à mesure de votre avancée dans ce nouveau périple, vous récolterez des données à propos des créatures que vous rencontrerez. Plus vous aurez de données en votre possession d’un certain Digimon, plus vous aurez de chance d’en créer une version puissante, avant de lui équiper quelques attaques et objets intéressants.

Viendra ensuite le moment de la Digivolution pour les renforcer, mais pour cela, vous devrez créer des liens avec vos compagnons, qui disposeront tous des traits de caractères différents. On y voit aussi la Digifarm, un lieu personnalisable dans lequel nos créatures iront s’entrainer sans nous. Mais votre avatar devra lui aussi renforcer ses propres compétences, notamment via des Cross Arts, des attaques très puissantes qui pourront renverser le cours des combats.

Digimon Story: Time Stranger sera disponible à partir du 3 octobre prochain sur PC, PS5 et Xbox Series.