Two Point Museum vous fait déterrer des trésors fantastiques dans son nouveau DLC

Succès ou échec critique pour votre musée ?

Oubliez pendant un instant les dinosaures et faîtes places aux dragons dans le DLC « Découvertes Fantastiques » de Two Point Museum, qui vous donnera accès à plus de 40 nouveaux spécimens tout droit issus de l’imaginaire collectif. Vous y trouverez des trésors inestimables, et surtout magiques, comme un tapis volant ou une lampe à génie, qui auront des effets très particuliers sur les visiteurs.

Comme dans un jeu de rôles, vous y trouverez même un dé de 20 géant, tandis que vos employés seront répartis dans plusieurs classes allant du magicien au barbare. Après tout, vous n’aurez pas besoin d’archéologues ici, mais bien de véritables aventuriers qui pourront trouver pour vous les meilleures reliques. Le DLC donnera aussi accès à plus d’une vingtaine de décorations inédites, vous permettant notamment de relooker votre musée dans le style médiéval.

Le DLC « Découvertes Fantastiques » pourra être acheté à partir du 17 juillet prochain Two Point Museum, ce dernier étant disponible sur PC, PS5 et Xbox Series et bientôt sur Nintendo Switch 2.