Super Mario Strikers revient sur Switch 2 dans l’abonnement Nintendo Switch Online

Le premier épisode lance les prolongations

Tous les abonnés au Nintendo Switch Online + Pack additionnel sur Switch 2 pourront prochainement télécharger Super Mario Strikers, l’épisode qui a lancé la série dans laquelle Mario et ses amis tirent les plus beaux coups francs sur un terrain de football. Initialement sorti en 2005 sur la GameCube, vous pourrez en profiter sur la Switch 2 que ce soit en local ou en multijoueur en ligne, avec des matchs pouvant accueillir jusqu’à 4 personnes.

Un vrai grand classique de la GameCube, qu’il sera possible de redécouvrir dans l’abonnement dès le 3 juillet prochain sur Switch 2. Et si cela vous donne envie de vous intéresser à la série, vous pourrez toujours aller jeter un œil à Mario Strikers: Battle League Football, l’opus le plus récent de cette série spin-off, qui est sorti sur Switch il y a quelques années.