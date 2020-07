Dans Genshin Impact la santé de tous vos personnages est primordiale puisqu’il vous est souvent demandé d’utiliser des compétences bien précises afin de résoudre de petites énigmes notamment durant l’exploration, mais aussi pour jouer avec le système de fusions d’éléments propre au jeu. Si jamais vous n’avez pas trouvé par vous-même, nous vous disons comment regagner de la vie et comment réanimer vos personnages.

La nourriture

Il s’agit du moyen le plus évident puisqu’on vous l’introduit dés les premiers pas de l’aventure, toutefois il est bon de ne pas en abuser. Pour obtenir de la nourriture, il faut soit l’acheter dans ville comme celle de Mondstadt (au restaurant « Le Bon Chasseur »), soit la cuisiner vous-même. Durant votre exploration, des marmites éparpillées un peu partout dans le décor vous permettent de préparer de bons petits plats.

Il est donc nécessaire de ramasser le plus d’ingrédients possible dans le nature (pommes, carottes, radis…) afin de rassembler un maximum de réserves. Toutefois, sachez que la nourriture ne peut pas être utilisée indéfiniment et vos personnages rassasiés ne pourront plus manger. Ainsi, on vous conseille de bien garder vos plats et d’user plutôt de la prochaine astuce.

La statue des Sept

Les statues des Sept sont des structures que vous trouverez un peu partout dans le décor. Il suffit d’ouvrir la carte pour les trouver facilement. En plus d’y faire des offrandes pour gagner de l’expérience d’aventurier, c’est surtout le lieu où vous pouvez régénérer votre santé et réanimer vos personnages. Il suffit simplement de choisir l’onglet « Bénédiction de la statue » et remplir les jauges.

Vous pouvez aussi régler le pourcentage de régénération automatique, autrement dit, si vous mettez 100% par exemple, vous récupérerez 100% de votre santé en approchant de la statue. Cependant, notez que la statue limite la santé que vous pouvez récupérer. Il s’agit d’un pouvoir restaurateur qui se recharge avec le temps, malgré tout le tout se recharge assez vite.