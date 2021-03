Grâce au nouveau système des escapades dans Genshin Impact, il est possible d’en apprendre un peu plus sur certains personnages, notamment les personnages 4 étoiles. On débute cette série de quête par Barbara, en vous listant ici les différents choix possibles et en vous guidant à travers ces derniers afin d’obtenir toutes les fins et toutes les récompenses.

Obtenir toutes les fins de l’escapade avec Barbara

Il existe 5 fins différentes à obtenir avec Barbara. Notez que vous n’êtes pas obligés de recommencer la quête en entier pour les obtenir. Vous pouvez choisir chaque segment de la quête individuellement pour recommencer à ce stade précis. Ici, nous détaillerons uniquement comment obtenir ces fins, et pas les « fausses » fins qui amènent à un échec de la quête.

Notez bien que tous les choix n’ont pas forcément une importance, et que l’on reviendra ici seulement sur les choix qui impactent le reste de la quête, ou ceux qui permettent d’obtenir des succès.

Commencez tout d’abord par aller voir la Soeur Victoria qui vous indiquera l’emplacement de Barbara, près du Territoire des Loups. Elle est cachée près d’un arbre juste à côté de l’arène du Loup. Démarrez la conversation pour entamer la première série de choix.

Enthousiasme étouffant

Cette fin est la plus rapide à obtenir. Lorsque vous trouverez Barbara dans les bois, elle vous indiquera qu’elle est suivie et ne veut pas être trouvée. Deux choix s’offrent alors à vous.

Pour obtenir la première fin, choisissez : « Ne bougez pas, je vais le faire partir ». Allez voir ensuite Albert pour lui parler.

Afin d’obtenir la fin en question, il faudra tout faire pour que Albert ne croient pas les mensonges de votre personnage. Choisissez donc les réponses suivantes pour que Albert décide de rester :

C’est dangereux ici, il y a beaucoup de monstres qui rôdent.

Je pense que vous avez déjà fouillé la plupart des endroits où ces baies poussent.

Il y a toutes sortes de monstres au Territoire des Loups, sans parler des Loups eux-mêmes… C’était sûrement ça.

Albert ne croira pas aux mensonges que vous avez formulé et se mettra à chercher Barbara à travers la forêt. Vous devrez le suivre jusqu’à ce que Paimon alerte Barbara en criant à côté d’Albert, ce qui la fera fuir. Vous obtiendrez alors cette première fin.

Vacances mondstadtoises

Pour cette fin, redémarrez la quête et allez voir Barbara. Deux chemins s’offrent à vous, même s’ils mènent à la même destination : choisissez de retournez voir Albert en choisissant cette fois-ci les autres réponses (celles à gauche de l’écran), ou partez dans les bois avec Barbara au lieu d’aller voir Albert.

Si vous prenez cette dernière option, vous devrez ramasser des baies rouges vous-même. Ces dernières se cachent dans les alentours, principalement dans les troncs d’arbre. Sortez ensuite du bois et acceptez d’aller voir Victoria à la place de Barbara, sinon la quête prendra fin subitement.

Vous devrez ensuite effectuer un peu de ménage vers l’église à la place de Barbara. Une fois que cela est fait, cette dernière vous rejoindra et vous offrira de partager une boisson ensemble. Vous aurez alors deux choix. Choisissez d’abord le Thé corail pétillant de la splendeur d’été.

Vous devrez ensuite rejoindre Barbara vers la guilde des aventuriers, où elle est entourée par plusieurs passant. Vous devrez faire partir ces derniers, mais les choix que vous effectuerez ici n’influenceront pas le reste de la quête. Cependant, vous pourrez obtenir un succès si vous les faites tous partir.

Choisissez donc la dernière option (celle du bas) pour chaque dialogue afin que les passants s’en aillent. Vous obtiendrez le succès Idole et garde du corps.

Suivez ensuite Barbara jusqu’à l’entrée de la ville et sur le pont pour mettre fin à la quête.

Guérison partielle

Retournez au moment où le choix des deux boissons s’est présenté à vous. Au lieu de choisir le Thé corail pétillant de la splendeur d’été, choisissez le Grog.

Barbara vous demandera alors de la rejoindre plus tard. Pour obtenir la fin en question, proposez-lui de l’accompagner dans la forêt. Une fois sur place, vous croiserez quelques monstres à occire, puis un homme blessé viendra à votre rencontre.

Soyez suspicieux jusqu’au bout et nous vous laissez pas berner par l’homme en question afin de l’affronter. Une fois le Pilleur parti, la quête prendra fin.

Le goût de l’effort

Revenez au moment d’accompagner Barbara dans le Bois des murmures et soyez cette fois-ci plus clément envers l’homme blessé. Proposez alors à Barbara de l’accompagner chercher de quoi soigner les blessures de Wuwei.

Une fois les plantes récupérées, Wuwei vous avouera la vérité et vous laissera des fleurs sucrantes en dédommagement. Retournez alors au sein de la ville à l’endroit indiqué pour terminer la quête en buvant le grog préparé par Barbara. Vous obtiendrez le succès La légende pimentée de Mondstadt.

La saveur piquante de Liyue

Pour ce dernier choix, revenez au moment de décider quelle boisson boire avec Barbara. Choisissez à nouveau le Grog, mais partez de votre côté et n’accompagnez pas Barbara. Vous devrez alors vous rendre à la Porte de Pierre pour récupérer des Piments.

Revenez aux Bois des Murmures pour trouver Barbara qui s’inquiète d’un élèvement de la part des Pilleurs. Sauvez la victime en affrontant les trois vagues successives d’ennemis.

Caishan vous proposera plusieurs types de récompenses. Choisissez le Grog pour obtenir cette dernière fin. Vous aurez alors débloqué toutes les fins et vous obtiendrez le succès Ligne de démarcation franchie.

Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus.