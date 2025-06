Arc System Works annonce 3 nouveaux jeux très différents, avec un jeu d’action, un RPG et un jeu d’aventure émouvant

Un démon et un bébé en vadrouille

On retiendra surtout de ce nouveau showcase les trois annonces de nouveaux jeux pour Arc System Works, à commencer par quelque chose de très orienté action qui correspond bien à l’ADN du studio. DAMON and BABY sera le nouveau titre développé en interne qui a pour but de montrer une autre facette de l’entreprise. Dans ce jeu encore énigmatique en vue isométrique, on y suivra les mésaventures d’un Roi Démon qui a été maudit et qui voit son destin être lié à celui d’un enfant humain.

Il s’agit là du nouveau projet de Daisuke Ishiwatari, qui est normalement à la tête de Guilty Gear. Il explique avoir voulu créer un plus petit projet à cause de l’état actuel du marché qui n’est pas favorable pour tout le monde, tout en pensant que c’est d’abord en créant une base solide qu’une licence peut ensuite viser plus haut (si jamais Leslie Benzies peut entendre cela) :

« Ces dernières années, avec la popularité croissante des blockbusters AAA et des excellents titres indépendants, créer de nouvelles séries est devenu extrêmement risqué pour les entreprises […] Notre titre phare, Guilty Gear, s’est vendu à des millions d’exemplaires, mais son tout premier opus était un projet à petite échelle. À partir de là, au fil de longues années, nous avons construit les bases nécessaires pour garantir un certain niveau de qualité dans le genre des jeux de combat. De même, nous espérons franchir avec ce projet une étape qui nous mènera à des rêves plus ambitieux. Et précisément parce qu’il s’agit de titres milieu de gamme, cela créera de nombreuses opportunités de produire de nombreux titres et de former de nombreux créateurs, et nous espérons que cela deviendra l’une des valeurs d’avenir d’Arc System Works. »

Pas encore de date de sortie ni de plateformes annoncées pour ce DAMON and BABY.

Embrassez votre côté démoniaque

Autre projet en cours mais cette fois-ci du côté de la branche éditoriale d’Arc System Works, avec un jeu en provenance de Drecom et du studio SuperNiche, fondé par l’ex-président de Nippon Ichi Software, Sohei Niikawa. Intitulé Demon’s Night Fever, ce nouveau titre veut nous faire embrasser notre part de ténèbres et se présente comme un RPG de simulation et de speedrunning, où votre but sera de tuer tout ce que vous pouvez, aussi bien ennemis qu’alliés.

Difficile de se faire une idée de ce à quoi s’attendre avec cette courte vidéo, mais on nous assure que le développement est presque terminé et une sortie en 2026 est envisagée sur des plateformes encore inconnues.

La suite spirituelle d’Another Code ?

On change totalement d’ambiance pour le troisième titre nommé Dear me, I was…, qui est un jeu d’aventure prévu uniquement sur Switch 2. Et si ces premières images vous rappellent quelques chose, c’est sans doute pour que vous connaissez la saga Another Code. C’est en effet le même directeur artistique qui est aux commandes ici, à savoir Taisuke Kanasaki, qui donne vie à ces visuels si particuliers avec un peu de rotoscopie.

Ce Dear me, I was… devrait sortir dans le courant de l’été sur le Nintendo eShop, donc pas de version physique en vue.