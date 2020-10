L’un des premiers personnages importants que l’on rencontre dans Genshin Impact est Jean, la Grande Maîtresse intérimaire de l’Ordre de Favonius. C’est aussi l’une des premières combattantes jouables avec une rareté de 5 étoiles. On va tout vous expliquer sur la Chevalier au Pissenlit, capable de soigner comme sa petite sœur Barbara.

Présentation de Jean

Rareté : ★★★★★

: ★★★★★ Élément : Anémo (Vent)

: Anémo (Vent) Arme : Épée

: Épée Seiyū : Saito Chiwa

: Saito Chiwa Anniversaire : 14 mars

Description officielle : « Entièrement dévouée à sa fonction de grande maîtresse intérimaire de l’Ordre de Favonius, Jean veille sans relâche sur Mondstadt. Bien qu’elle n’était pas la plus douée de ses pairs, cette jeune femme est devenue le pilier de l’Ordre grâce à son travail acharné. Elle protègera Mondstadt coûte que coûte face à toutes les menaces, notamment celle que représente Stormterror. »

Comment débloquer Jean

Jean est une combattante que l’on ne peut qu’avoir en invoquant des personnages via des vœux. C’est un personnage 5 ★, elle est donc très difficile de l’avoir. Si elle reste en permanence sur la bannière permanente, sa présence n’est pas garantie sur chaque bannière temporaire de personnage, donc pensez à vérifier avant de faire quoique ce soit si vous la voulez absolument.

A l’heure où sont écrites ses lignes, il y a 0.6% de chance d’avoir un personnage 5 étoiles. Cependant, au bout de 90 tirages sur la même bannière sans avoir eu de 5 étoiles, il y a une garantie, celle d’avoir obligatoirement un personnage 5 ★. Bonne chance !

Compétences Jean

Compétences actives

Attaque normale (Escrime de Favonius) : Enchaîne jusqu’à 5 coups d’épée (48,3%, 45,6%, 60,3%, 65,9%, 79,2%).

: Enchaîne jusqu’à 5 coups d’épée (48,3%, 45,6%, 60,3%, 65,9%, 79,2%). Attaque chargée : Libère une puissante attaque ascendante portée par les vents ; cette attaque consomme de l’endurance. Les ennemis projetés en l’air retombent lentement au sol : Dégâts attaque : 162% Dégâts durant la chute : 63,9% Dégâts Chute basse/élevée : 128%/160%

: Libère une puissante attaque ascendante portée par les vents ; cette attaque consomme de l’endurance. Les ennemis projetés en l’air retombent lentement au sol : Épée de tourbillon : Concentrant l’énergie des vents dans son épée, Jean libère une tornade qui projette les ennemis dans la direction ciblée, infligeant d’importants dégâts Anémo. L’appui long fait que les ennemis proches sont attirés par la tornade qui peut être dirigée ; cette attaque consomme de l’endurance. Dégâts compétence : 292% Durée max : 5 secondes Temps de recharge : 6 secondes

: Concentrant l’énergie des vents dans son épée, Jean libère une tornade qui projette les ennemis dans la direction ciblée, infligeant d’importants dégâts Anémo. L’appui long fait que les ennemis proches sont attirés par la tornade qui peut être dirigée ; cette attaque consomme de l’endurance. Brise de pissenlit : Jean invoque la protection des vents, un champ de pissenlits tournoyant repousse les ennemis proches, tout en leur infligeant des dégâts Anémo. Dans le même temps, les alliés sont soignés considérablement : le nombre de PV restaurés est proportionnel à l’attaque de Jean. La zone restaure en continu les PV des alliés dans la zone, leur applique l’élément Anémo et infligent des dégâts Anémo aux ennemis qui entrent ou sortent de la zone. Dégâts : 425% Dégâts Entré/Sortie de zone : 78,4% Soins du champ : 251% de l’attaque + 1 540 PV Soins continus : 25,12% de l’attaque + 154 PV (par seconde) Temps de recharge : 20 sec

: Jean invoque la protection des vents, un champ de pissenlits tournoyant repousse les ennemis proches, tout en leur infligeant des dégâts Anémo. Dans le même temps, les alliés sont soignés considérablement : le nombre de PV restaurés est proportionnel à l’attaque de Jean. La zone restaure en continu les PV des alliés dans la zone, leur applique l’élément Anémo et infligent des dégâts Anémo aux ennemis qui entrent ou sortent de la zone.

Compétences passives

Charge critique : Les attaques normales ont 50% de chance de restaurer une quantité de PV équivalent à 15% de l’attaque de Jean à tous les personnages de l’équipe lorsqu’elle touchent.

: Les attaques normales ont 50% de chance de restaurer une quantité de PV équivalent à 15% de l’attaque de Jean à tous les personnages de l’équipe lorsqu’elle touchent. Que le vent vous guide : Brise de pissenlit restaure 20% d’énergie élémentaire lorsqu’elle prend fin.

: Brise de pissenlit restaure 20% d’énergie élémentaire lorsqu’elle prend fin. Vent directeur : Lorsque vous cuisinez un plat de soin, il y a 12% de chance d’obtenir un plat supplémentaire.

Constellation

Tourmente tranchante : La vitesse d’attraction et les dégâts infligés par Épée de tourbillon augmentent de 40% lorsque la capacité reste activée plus d’une seconde.

: La vitesse d’attraction et les dégâts infligés par Épée de tourbillon augmentent de 40% lorsque la capacité reste activée plus d’une seconde. Égide du peuple : La vitesse de déplacement et d’attaque de tous les personnages augmente de 15% pendant 15 secondes lorsque Jean obtient un orbe ou une particule élémentaire.

: La vitesse de déplacement et d’attaque de tous les personnages augmente de 15% pendant 15 secondes lorsque Jean obtient un orbe ou une particule élémentaire. Lorsque le vent d’ouest souffle : Niveau de compétence Brise de pissenlit + 3

: Niveau de compétence Brise de pissenlit + 3 Territoire des pissenlits : La résistance Anémo des ennemis à l’intérieur du champ de Brise de pissenlit est réduite de 40%.

: La résistance Anémo des ennemis à l’intérieur du champ de Brise de pissenlit est réduite de 40%. Le moment du vent violent : Niveau de compétence de Épée de tourbillon +3

: Niveau de compétence de Épée de tourbillon +3 Croc de lion, le protecteur de Mondstadt : Les dégâts subis par Jean lorsqu’elle se trouve dans le champ de Brise de pissenlit sont réduits de 35%. Cet effet disparaît dans les 10 secondes ou après avoir subi 3 attaques une fois que Jean a quitté le champ.

Comment jouer Jean

Un support combattif

Comme Barbara, Jean a la capacité de soigner. Mais contrairement à sa petite sœur, elle reste une combattante au corps à corps. Mieux, ses soins dépendent de son attaque ce qui en fait une parfaite candidate pour être une hybride DPS-Heal. On ne la recommande pas en tant que combattante principale puisqu’elle est beaucoup plus utile quand le reste de l’équipe est mal en point. En numéro 1, certes on garde ses DPS mais on perd une partie de son potentiel de soins.

Elle peut soigner avec sa Brise de pissenlit mais elle n’a pas forcément besoin d’une technique pour rendre des PV à l’équipe. En effet, chaque coup normal a 50% de chance de rendre un nombre équivalent à 15% de la statistique d’attaque de Jean à vos personnages. Avec une stat haute, on peut donc rapidement soigner son équipe tout en tankant grâce à la regen, le tout en faisant des dégâts et sans devoir attendre d’avoir assez d’énergie.

Elle s’en sort d’autant plus en situation difficile contre les petits ennemis grâce à son contrôle de foule. Son attaque chargée projette les ennemis en l’air tandis que Épée de tourbillon et Brise de pissenlit peuvent les repousser ce qui aide donc à temporiser en cas de besoin pendant que le reste de l’équipe se remet grâce à ses soins. On vous recommande donc de privilégier des sets et des artefacts qui augmente son attaque.

Faire briller les autres

Le moment où Jean brille le plus c’est quand elle lance son ulti Brise de pissenlit. En plus d’être dévastateur et d’apporter d’importants soins immédiats et en continu, il permet aux personnages de la zone de bénéficier de l’élément Anémo qui propage les réactions élémentaires et augmente les dégâts élémentaires. Lancer Brise de pissenlit est donc le moment idéal pour sortir les meilleures compétences de ses DPS pour faire un maximum de dégâts aux ennemis.

Dans les donjons ou les Profondeurs spiralées, Jean est forcément utile et ce pour plusieurs raisons. Sans pouvoir utiliser de nourriture, elle permet d’avoir du soin sans sacrifier ses dégâts pour terminer au plus vite. Et avec son Épée de tourbillon, elle peut aussi se débarrasser plus vite de certains ennemis en les lançant tout simplement dans le vide. Le deuxième niveau de sa constellation est aussi bienvenu puisqu’il augmente la vitesse d’attaque de l’équipe de 15%.

En multijoueur, Jean sera également toujours la bienvenue puisqu’elle peut participer au DPS, soigner en continu et même appliquer l’élément Anémo à ses alliés qui se trouvent dans la zone de sa Brise de pissenlit. Et si cela permet déjà un excellent burst en solo si on trouve un bon combo avec ses différents personnages, imaginez le potentiel à quatre si on se coordonne bien. Et forcément, c’est plus agréable d’être le heal du groupe si on a un gameplay de DPS.

Utile en combat, en exploration et même en cuisine !

En exploration, Jean s’avère surtout intéressante si elle est utilisée avec un autre personnage Anémo. En effet, cela vous permet de baisser la consommation d’endurance de 15% et augmenter la vitesse de déplacement de 10%. Pouvoir courir plus vite plus longtemps est donc un bonus qui ne se refuse par lorsque l’on parcourt le vaste monde de Genshin Impact. Son soin automatique permet également de se refaire rapidement une santé sur les petits monstres croisés sur la carte.

Et autre point commun avec sa petite sœur, elle apporte un bonus lors de la cuisine. En effet, lorsqu’elle prépare un plat destiné à soigner, elle a 12% d’en obtenir deux. Mais ce n’est pas tout puisque si elle fait une pizza aux champignons, elle a également une chance d’obtenir à la place une pizza revigorante.

Pour plus d’astuces, consultez notre soluce complète de Genshin Impact. Vous pouvez aussi revenir sur l’index de notre guide complet de tous les personnages ou encore nos articles sur l’emplacement des Anémoculus et des Géoculus.