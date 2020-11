Vous l’avez sans doute remarqué, avec la mise à jour 1.1 est arrivé un suivi de votre progression dans les différentes régions à visiter. Genshin Impact est vaste et regorge de secrets, de coffres et de choses à découvrir. Ainsi, vous avez désormais un pourcentage affiché sur votre mini-map, en bas à droite ou en dézoomant. Mais comment faire pour obtenir le 100% d’exploration ?

Qu’est-ce que le système de progression d’exploration ?

Avant de poursuivre, présentons déjà le système. En dézoomant, vous avez sans doute remarqué que les zones ont maintenant un pourcentage affiché. Cela reflète votre progression dans l’exploration de la zone. Ainsi, vous pouvez désormais vérifier facilement ce qu’il vous reste à découvrir dans les différents coins.

Ce pourcentage augmente en fonction des actions uniques réalisées, comme les énigmes ou les coffres à trouver. Malheureusement, vous n’avez pas de suivi précis et il faudra donc bien regarder dans chaque recoin pour voir s’il ne vous manque rien. Sachez cependant qu’obtenir le 100% ne vous débloquera rien de plus, si ce n’est la satisfaction d’avoir fait le retour.

Comment faire pour augmenter le % d’exploration ?

La réponse la plus simple est d’aller tout retourner. Bien sûr, il y a tout de même quelques subtilités, donc on vous liste toutes les activités qui affectent la progression. Vous retrouverez, pour certains éléments, un guide annexe pour savoir où trouver tous les anémoculus ou les sanctuaires par exemple.

Ce qui augmente le pourcentage :

Les anémoculus

Les géoculus

Les statuts des sept

Les points de téléportation

Les sanctuaires (à Mondstadt et Liyue)

Les fées mystérieuses en détresse qu’il faut ramener

Les coffres

Les défis

Les coffrets qui se situent dans l’eau (voir l’image plus bas)

Ce qui n’augmente pas le pourcentage :

Les ressources (plantes, minerais…)

Les boss

Les panoramas

Les coffres qui réapparaissent

Les ouvrages

Pour l’instant, nous n’avons pas pu vérifier si les discussions avec récompenses avec des PNJ augmentent ou non le pourcentage. Il semblerait que non (le guide sera mis à jour).

Conseils pour tout explorer

Prenez votre temps

Au début, ne vous souciez pas trop du pourcentage. De même, on suppose que vous cherchez à atteindre le 100% uniquement si vous êtes complétiste, puisque tout découvrir ne vous fera rien gagner de spécial. Vous partirez donc en quête de tout obtenir, dans l’objectif d’avoir un maximum de trésors et autres. Mais partez dans l’idée que cela ne se fera pas facilement.

Pour commencer, la vue élémentaire sera votre meilleur allié et permettra de mettre en surbrillance les éléments à dénicher. Trésors, coffrets et autres seront ainsi brillants et plus faciles à trouver. Bien sûr, cela nécessitera tout de même une petite fouille.

Notez qu’une bonne partie des éléments seront naturellement découverts, que ce soit grâce aux quêtes, aux objectifs quotidiens ou aux événements saisonniers, qui vous emmèneront à de nouveaux recoins. De plus, lorsque vous réalisez une action, comme vos quotidiennes, n’oubliez pas de regarder autour de vous et de passer par d’autres chemins.

N’oubliez pas certains éléments

Il est vrai que l’on pense tout de suite aux anémoculus, aux sanctuaires ou encore aux coffres. Mais il y a d’autres éléments qui font augmenter le pourcentage : les coffrets par exemple, qui flottent dans l’eau. Ces derniers participent aux % de complétion. Faites donc le tour des régions mais aussi des fleuves et autres points d’eau. A Liyue, il y en a beaucoup, comme à la Forêt de Pierre Huaguang ou de Guyun. Proche de l’Auberge également.

Aussi, pensez aux défis. Vous ferez sans doute naturellement les défis qui demandent de tuer un certain nombre d’ennemis ou d’atteindre un point en un temps donné, symbolisé par une épée ou autre symbole rouge sur une pierre mais n’oubliez pas les défis d’escalade qui sont donnés par un membre de la guilde des aventuriers.

Chaque épreuve se décompose en trois parties, qui vont demander de réaliser trois fois le même parcours mais dans des timings plus serrés. Le défi en lui-même n’augmente pas le pourcentage, cependant, comme on obtient trois coffres au total (et surtout, un précieux à chaque fois), ces derniers vont y contribuer.

Enfin, grâce au système de réputation ajouté avec la mise à jour 1.1, notez que l’on a maintenant des détecteurs de trésors. Ces derniers ne sont pas hyper précis mais ils vont vous permettre de dénicher certains emplacements de coffres, si jamais la carte interactive n’est pas suffisante.

Tous les coins à explorer

Mondstadt

Montagnes de Brillecouronne

Hauts de Mornevent

Colline sifflante

Vallée Tombétoile

Liyue

Sources de Jade

Estuaire Qionqji

Forêt de Jade

Mer de nuages

Lisha

Si vous souhaitez d’autres conseils sur Genshin Impact, vous pouvez consulter notre guide complet. On vous parle des divers emplacements à trouver ou encore des meilleurs personnages avec notre récent tier list.