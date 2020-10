Klee est l’un des personnages jouables de Genshin Impact, et fait partie des protagonistes cinq étoiles du jeu. Aussi petite qu’explosive, cette membre de l’Ordre de Favonius, voici tout ce qu’il faut savoir sur Klee.

Présentation de Klee

Klee est un personnage que vous rencontrerez tardivement dans l’aventure. Vous la croiserez lors de sa quête dédié qui se débloque au niveau d’aventure 32, et qui se déroule à Mondstadt.

Rareté : ★★★★★

: ★★★★★ Élément : Pyro (Feu)

: Pyro (Feu) Arme : Catalyseur

: Catalyseur Seiyū : Kuno Misaki

: Kuno Misaki Anniversaire : 23 juillet

Description officielle : « Chevalier de l’étincelle de l’Ordre de Favonius ! Elle entre toujours en scène d’une manière explosive ! Puis disparait silencieusement sous le regard sévère de Jean, la grande maîtresse intérimaire de l’Ordre de Favonius. »

Comment débloquer Klee

Klee est le deuxième personnage 5 étoiles à être au cœur d’une bannière, si on ne compte pas la bannière permanente. Elle fait alors partie de l’événement « Foulée étincelantes », qui a fait suite à la bannière consacrée à Venti. Les chances de l’obtenir ici sont donc plus grandes que d’habitude, mais elle reste encore très rare à obtenir. Si vous ne l’invoquez pas sur cette bannière, vous pourrez toujours avoir une chance de l’avoir, seulement un peu moins.

Compétences

Compétences actives

Attaque normale (Boum ! Boum !) : Klee jette trois bombes consécutives (72,2%, 62,4% puis 89,9%), qui infligent des dégâts Pyro de zone.

: Klee jette trois bombes consécutives (72,2%, 62,4% puis 89,9%), qui infligent des dégâts Pyro de zone. Attaque chargée : Après un court délai, bombarde les ennemis et leur inflige des dégâts Pyro de zone (157%).

: Après un court délai, bombarde les ennemis et leur inflige des dégâts Pyro de zone (157%). Bombe rebondissante : Klee lance une bombe qui pète de joie ! La bombe rebondit trois fois et explose à chaque rebond, infligeant des dégâts Pyro de zone. Après le troisième rebond, la bombe explose en shrapnel. Les projections explosent après un court délai ou au contact de l’ennemi, infligeant des dégâts Pyro de zone. Klee commence avec deux charges. Dégâts Bombe rebondissante : 95% Dégâts Schrapnel : 32% Durée Schrapnel : 15 sec TdR : 20 sec

: Klee lance une bombe qui pète de joie ! La bombe rebondit trois fois et explose à chaque rebond, infligeant des dégâts Pyro de zone. Après le troisième rebond, la bombe explose en shrapnel. Les projections explosent après un court délai ou au contact de l’ennemi, infligeant des dégâts Pyro de zone. Klee commence avec deux charges. Fleurs bombardier : Invoque une nuée de fleurs qui viennent bombarder les ennemis proches, infligeant des dégâts Pyro de zone. Dégâts : 42,6% Durée : 10 sec TdR : 15 sec

: Invoque une nuée de fleurs qui viennent bombarder les ennemis proches, infligeant des dégâts Pyro de zone.

Compétences passives

Cadeau explosif : Les attaques normales ainsi que Bombe rebondissante ont 50% de chances de conférer à Klee une fleur explosive lorsqu’elles infligent des dégâts. Cette dernière est consommée lors de la prochaine attaque chargée, qui inflige 50% de dégâts supplémentaires sans consommer d’endurance.

: Les attaques normales ainsi que Bombe rebondissante ont 50% de chances de conférer à Klee une fleur explosive lorsqu’elles infligent des dégâts. Cette dernière est consommée lors de la prochaine attaque chargée, qui inflige 50% de dégâts supplémentaires sans consommer d’endurance. Etincelle infinie : Lorsque vous infligez des dégâts critiques à l’ennemi avec des attaques chargées, l’énergie élémentaire de tous les personnages de l’équipe est restaurée de 2 points.

: Lorsque vous infligez des dégâts critiques à l’ennemi avec des attaques chargées, l’énergie élémentaire de tous les personnages de l’équipe est restaurée de 2 points. Des trésors partout ! : Affiche la localisation des produits qu’on ne peut trouver qu’à Mondstadt sur la carte.

Constellation

Bombardement continu : Les attaques et les compétences ont une chance d’invoquer des bombardements d’étincelles, qui infligent 120% des dégâts de Fleurs bombardier aux ennemis.

: Les attaques et les compétences ont une chance d’invoquer des bombardements d’étincelles, qui infligent 120% des dégâts de Fleurs bombardier aux ennemis. Eclats de bombe : Les projections de Bombe rebondissante réduisent la défense des ennemis de 23% pendant 10 secondes.

: Les projections de Bombe rebondissante réduisent la défense des ennemis de 23% pendant 10 secondes. Réglage spécial de Klee : Niveau max de Bombe rebondissante +3.

: Niveau max de Bombe rebondissante +3. Tout est prêt : Une explosion se produit lorsque Klee est vaincue ou quitte le champ de bataille tant que Fleurs bombardier est active. Cette explosion inflige 555% de l’attaque en dégâts Pyro de zone.

: Une explosion se produit lorsque Klee est vaincue ou quitte le champ de bataille tant que Fleurs bombardier est active. Cette explosion inflige 555% de l’attaque en dégâts Pyro de zone. Bombardement d’étoiles : Niveau de compétence Fleurs bombardier +3.

: Niveau de compétence Fleurs bombardier +3. A tout feu : Les PV des personnages de l’équipe se régénèrent tant que Fleurs bombardier est active. L’activation de de Fleurs bombardier confère un bonus de dégâts Pyro de 10% pendant 25 secondes à tous les personnages de l’équipe.

Comment jouer Klee

Redoutable contre plusieurs ennemis

Cela ne se voit pas forcément à son look, mais Klee est une combattante extrêmement efficace, et un très bon FPS. Etant donné que ses attaques infligent des dégâts de zone, et ses bombes peuvent faire basculer les ennemis les moins puissants, Klee peut facilement faire le ménage en enchaînant les explosions.

Avec les deux charges de sa Bombe rebondissante, elle peut recouvrir la zone de shrapnel, ce qui vous laissera alors tout le loisir de changer de personnage et de profiter de la synergie Pyro avec les bombes restées sur le sol, en attirant les ennemis dessus. En combinant bien son attaque ultime avec des synergies, comme avec Electro, il est possible de faire des dégâts colossaux contre les groupes de monstres.

Son point faible se situe en revanche dans sa portée, nettement moindre que d’autres utilisateurs de catalyseur. Elle ne peut par exemple pas lutter contre des ennemis volants.

Chercheuse locale

Pour ce qui est de l’exploration, elle n’est évidemment pas forcément recommandée à cause de sa petite taille, qui n’est pas forcément optimale pour l’escalade ou la nage.

En revanche, sa capacité passive pour trouver des produits de Mondstadt est une vraie aubaine. Avec Klee dans votre équipe, vous pourrez donc trouver tous les matériaux nécessaires à l’amélioration des phases des personnages originaires de la région, de Jean à Diluc en passant par Klee, évidemment. Cela est donc très pratique pour repérer les champignons cachés sur les toits, ou encore les fleurs dont a besoin le Voyageur pour progresser en niveau.

Pour plus d'astuces, consultez notre soluce complète de Genshin Impact.