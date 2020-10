Parmi les personnages jouables de Genshin Impact, on y retrouve un certain Chongyun qui est orienté sur les dégâts. Peut-il devenir un bon élément pour votre équipe ? On fait le point sur ces capacités.

Présentation de Chongyun

Rareté : ★★★★

: ★★★★ Élément : Cryo (Glace)

: Cryo (Glace) Arme : Claymore

: Claymore Seiyū : Saito Soma

: Saito Soma Anniversaire : 7 septembre

Description officielle : « Exorciste basé à Liyue, et exerçant ses activités de par le monde. Héritier de l’une des plus célèbres maisons de l’art, il a un talent dévastateur qu’il ne doit pas à l’enseignement de ses maîtres, mais à l’impressionnante quantité d’énergie en permanence au bord de l’implosion qui l’habite. »

Comment débloquer Chongyun

Chongyun n’est pas un personnage offert et nécessite obligatoirement d’être invoquée via un Vœu. Il peut donc être tiré sur n’importe quel bannière du jeu, de plus étant un 4 étoiles, les chances de l’obtenir sont moyennes.

Compétences Chongyun

Compétences actives

Attaque normale (Fléau des démons) : Enchaîne jusqu’à 4 coups d’épée. (70.0%, 63.1%, 80.3%, 101%)

(Fléau des démons) : Enchaîne jusqu’à 4 coups d’épée. (70.0%, 63.1%, 80.3%, 101%) Attaque chargée : Execute une succession d’attaques tournoyantes; cette attaque consomme de l’endurance sur la durée. L’attaque chargée se termine sur un coup puissant. (56.3%, 102%)

: Execute une succession d’attaques tournoyantes; cette attaque consomme de l’endurance sur la durée. L’attaque chargée se termine sur un coup puissant. (56.3%, 102%) Lame de l’esprit : Givre superposé : Chongyun abat violemment sa longue épée sur le sol, provoquant une explosion de glace qui inflige des dégâts Cro aux ennemis en face dans une zone circulaire. Après un court délai, les courants d’air froid de l’explosion se condensent en un champ de givre. Les dégâts des attaques normales et chargées des personnages qui s’y trouvent et qui manient l’épée à une ou deux mains ou une arme d’hast sont convertis en dégâts Cryo. TdR : 15 sec. Dégâts : 172% Durée : 10 sec.

: Chongyun abat violemment sa longue épée sur le sol, provoquant une explosion de glace qui inflige des dégâts Cro aux ennemis en face dans une zone circulaire. Après un court délai, les courants d’air froid de l’explosion se condensent en un champ de givre. Les dégâts des attaques normales et chargées des personnages qui s’y trouvent et qui manient l’épée à une ou deux mains ou une arme d’hast sont convertis en dégâts Cryo. Lame de l’esprit : Chute d’étoiles : En un geste, Chongyun invoque dans l’air en face de lui 3 lames éthérées, qui après un court délai explosent au sol. L’explosion inflige des dégâts Cryo de zone et projette les ennemis en l’air. TdR : 12 sec. Dégâts : 142%

: En un geste, Chongyun invoque dans l’air en face de lui 3 lames éthérées, qui après un court délai explosent au sol. L’explosion inflige des dégâts Cryo de zone et projette les ennemis en l’air.

Compétences passives

Respiration stable : Dans le champ de « Lame de l’esprit : Givre superposé », la vitesse d’attaque des personnages maniant une épée à une ou deux mains ou une arme d’hast augmentent de 8%.

: Dans le champ de « Lame de l’esprit : Givre superposé », la vitesse d’attaque des personnages maniant une épée à une ou deux mains ou une arme d’hast augmentent de 8%. Lame du chasseur de glace : Une lame apparait à la fin du champ de « Lame de l’esprit : Givre superposé »; elle inflige des dégâts Cryo de zone équivalant à 100% des dégâts de « Lame de l’esprit : givre superposé » aux ennemis proches. La résistance Cryo des ennemis touchés est réduite de 10% pendant 8 secondes.

: Une lame apparait à la fin du champ de « Lame de l’esprit : Givre superposé »; elle inflige des dégâts Cryo de zone équivalant à 100% des dégâts de « Lame de l’esprit : givre superposé » aux ennemis proches. La résistance Cryo des ennemis touchés est réduite de 10% pendant 8 secondes. Périple alyéen : Réduit la durée d’une expédition de 25% lorsqu’elle se déroule à Liyue.

Constellation

Glace déchainée : Le dernier coup d’attaque normale libère 3 lames de glace vers l’avant; chacun inflige une quantité de dégât Cryo équivalant à 50% de l’attaque de Chongyun.

: Le dernier coup d’attaque normale libère 3 lames de glace vers l’avant; chacun inflige une quantité de dégât Cryo équivalant à 50% de l’attaque de Chongyun. Révolution astrale : Lancer une compétence ou un déchainement élémentaires dans le champs de « Lame de l’esprit : Givre superposé » réduit leur TdR de 15%.

: Lancer une compétence ou un déchainement élémentaires dans le champs de « Lame de l’esprit : Givre superposé » réduit leur TdR de 15%. Etincellement des nuages : Niveau de compétence « Lame de l’esprit : Chute d’étoiles » +3.

: Niveau de compétence « Lame de l’esprit : Chute d’étoiles » +3. Cieux givrés : Chongyun récupère 1 point d’énergie à chaque fois qu’il touche un ennemi affecté par Cryo. Cet effet peut être déclenché toutes les 2 secondes.

: Chongyun récupère 1 point d’énergie à chaque fois qu’il touche un ennemi affecté par Cryo. Cet effet peut être déclenché toutes les 2 secondes. La voie : Niveau de compétence « Lame de l’esprit : Givre Superposé ».

: Niveau de compétence « Lame de l’esprit : Givre Superposé ». Rassemblement des Quatre lames : « Lame de l’esprit : Chute d’étoiles » inflige 15% de dégâts supplémentaires aux ennemis dont les PV sont inférieurs à ceux de Chongyun. De plus, une lame supplémentaire est générée à l’activation de la compétence.

Comment jouer Chongyun

Team épées

Chongyun est un DPS très correct qui inflige de bons dégâts et permet surtout d’effectuer de puissants combos avec les autres membres de votre équipe utilisant une épée ou une arme d’hast. Très pratique contre la plupart des ennemis sauf ceux d’éléments Cryo qui résistent un peu plus que les autres

. Une fois « Lame de l’esprit : Givre superposé » activé, il est possible d’enchaîner de puissants coups avec Chongyung puis un autre personnage comme le Voyageur une fois que son combo se termine. Vous pouvez ainsi créer une sorte de boucle qui boost vos dégâts à l’épée sur la durée.

Si vous possédez en plus un personnage Hydro, vous pouvez aussi geler régulièrement les ennemis. On rappelle que les attaques à l’arme lourde comme les épées à deux mains infligent encore plus de dégâts sur les ennemis gelés.

En expédition

Si vous ne voulez tout simplement pas l’inclure dans votre équipe, il peut tout de même servir d’unité partant en expédition grâce à son passif qui réduit le temps d’exécution à Liyue.

